Muita gente pergunta para que serve uma academia de letras, como se a língua portuguesa e a literatura nela expressa não fossem parte de nosso perfil social. Pois são.





No Brasil, a função de uma academia de letras que se preze é justamente defender e proteger a “última flor do Lácio inculta e bela’ (como disse Olavo Bilac) e cultivar a literatura nela fundamentada.





É certo que as mudanças de hoje tornam necessário cultivar uma visão aberta do universo literário e linguístico. Há perguntas que merecem ser feitas. Como as academias de letras podem cultivar nossa língua e nossa literatura, se o analfabetismo funcional e a falta de gosto pela leitura são predominantes em nosso país?