Muita gente pergunta para que serve uma academia de letras, como se a língua portuguesa e a literatura nela expressa não fossem parte de nosso perfil social. Pois são.
No Brasil, a função de uma academia de letras que se preze é justamente defender e proteger a “última flor do Lácio inculta e bela’ (como disse Olavo Bilac) e cultivar a literatura nela fundamentada.
É certo que as mudanças de hoje tornam necessário cultivar uma visão aberta do universo literário e linguístico. Há perguntas que merecem ser feitas. Como as academias de letras podem cultivar nossa língua e nossa literatura, se o analfabetismo funcional e a falta de gosto pela leitura são predominantes em nosso país?
Como convencer as gerações atuais e vindouras de que os escritores que fazem parte de uma academia de letras são pessoas comuns, amantes e defensores da nossa língua e literatura, e não um grupo de egos inflados que se reúne em um templo elitista e narcísico?
Não é segredo que no Brasil existe um altíssimo número de analfabetos funcionais, indivíduos que embora sejam tecnicamente alfabetizados e saibam reconhecer letras e números são incapazes de compreender textos simples e realizar operações matemáticas elaboradas.
Até mesmo alunos de universidades podem apresentar dificuldades na compreensão do que leem. Quando leem! Pois as estatísticas provam que a leitura é uma atividade de baixíssimo interesse, em nosso país tropical, “abençoado por Deus e bonito por natureza”, como canta Jorge Ben Jor.
Talvez esse desinteresse pela leitura seja um facilitador da aversão que algumas pessoas demonstram para com as academias de letras, preconceito que, às vezes, atinge os próprios acadêmicos.
Vejam este texto, retirado de uma rede social e atribuído a uma publicação de Rogério Lemes, na revista Criticartes, por ocasião de aniversário de fundação da ABL: “O espírito humano fraterno, verdadeiro alicerce de uma confraria, tornou-se um espírito vaidoso, mesquinho, individual refletido na concepção de autossuficiência producente de pseudointelectuais”.
Não deixa de ser atraente o pensamento de que as academias de letras têm papel importante para reverter opiniões como essa. Não é tarefa fácil. Mas é possível. No horizonte do provável, existem ações que auxiliam a melhorar o índice de leitura no Brasil, provocam empatia e aproximam as academias de letras da sociedade.
Resta que se ponham em prática essas atividades, com dedicação, generosidade, desapego a interesses individuais e aquilo que os mais sábios sempre recomendam aos seres humanos: amor ao próximo e respeito às comunidades.