A mitologia grega, por exemplo, nos forneceu um arsenal importante desse processo de construção mítica que deveria, em minha opinião, ser objeto de estudo nas escolas e nas universidades.





Ao mesmo tempo, o homem e suas instituições se apropriaram dessa ferramenta de produção mitológica para produzir mitos que lhes permitissem alcançar seus objetivos e interesses próprios, de forma a produzir uma cultura que lhes fosse mais favorável, benéfica e conveniente do que a outros.





Essa construção mítica, baseada em uma tentativa conveniente de valorizar alguns grupos e desvalorizar outros, produzindo desigualdades e injustiças, nada teve a ver com a construção mitológica do passado que buscava, por meio deles compreender o universo e suas complexidades.





Muitos desses mitos vêm sendo transmitidos de geração em geração, sustentando comportamentos inadequados que se apoiam em pressupostos sem qualquer elemento de razão que possa servir como argumento para sua manutenção.





É papel da ciência, e das instituições comprometidas com a verdade e com a justiça, questionar mitos que sustentam culturas discriminatórias, desvelando suas reais intencionalidades e colocando em suspensão e suspeição os interesses daqueles aos quais os respectivos mitos privilegiam.





Insiro nesse rol o mito da superioridade racional masculina sobre as mulheres que é propagado como se fosse uma verdade validada cientificamente, o que, de fato, considerando todas as evidências, não corresponde à verdade.