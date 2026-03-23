Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Morte Comandante da Guarda

Historiador desabafa sobre feminícidios: 'Temos que enfrentar o machismo estrutural'

O comentarista e historiador Rafael Simões foi professor da Dayse Barbosa no curso de Pós-Graduação em Seguraça Pública

Publicado em 23 de Março de 2026 às 12:00

Publicado em 

23 mar 2026 às 12:00
Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado
Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado Crédito: Instagram guardadevitoria_dayse
Nesta segunda-feira (23), a cidade de Vitória completaria 653 dias sem registro de feminicídios. O marco foi interrompido pelo assassinato da comandante da Guarda Municipal Dayse Barbosa Mattos, morta pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. O crime ocorreu durante a madrugada, na casa da vítima. Segundo o pai de Dayse, a motivação foi o término do relacionamento entre os dois, fato que o assassino não aceitava. 
Dayse Barbosa foi aluna do nosso comentarista e historiador Rafael Simões, no curso de Pós-Graduação em Seguraça Pública. Nesta edição especial do quadro ES: Que História é Essa?, o comentarista relembra a convivência com a aluna e alerta que passou da hora de enfrentarmos o machismo estrutural. "Não é possível e aceitável que em pleno século 21, quando a gente fala dos direitos dos vários grupos, a gente viva este tipo de situação, o feminicío. O machismo estrutural. temos que enfrentar isso', desabafa. 
CBN - Que História É Essa - 23-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados