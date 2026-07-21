Religião, política e banalização da violência

Tenho repetido, inúmeras vezes, que a violência fundamentalista cristã tem se espalhado como rastilho de pólvora, capilarizando-se na sociedade por diversos modos e por estratégias metodológicas altamente eficazes.





Líderes religiosos autoritários, que buscam os seus próprios interesses e não os designíos do Cristo que afirmam seguir, utilizam-se dos púlpitos das igrejas evangélicas, em especial, para induzir ao ódio que violenta, agride, machuca e mata tanto na dimensão física, quanto moral, espiritual, emocional e mental, a todos os que se arvoram o direito de pensar e questionar qualquer regra por eles estabelecidas.





O que antes estava concentrado em denominações mais radicalizadas, com níveis de institucionalização menos orgânicas e sustentadas doutrinariamente, hoje se expandiu atingindo, inclusive, as denominações históricas, de matriz mais sólida na formação doutrinária, que sempre se afirmaram equilibradas, na doutrina, na gestão e no respeito aos fiéis.