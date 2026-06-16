Guerras e Copa: com o que deveríamos nos importar?

Perdeu, enfim, os modos de ser de cada povo. A arte se perdeu na técnica, e isso nos empobrece. O futebol se reduziu à técnica e perdeu a beleza e o encanto do diferente que caracteriza a arte.





Em sua concepção inicial, as Copas do Mundo buscavam um modo de aproximação entre as nações, promovendo a paz, o conhecimento e a divulgação de culturas as mais diversas, com a mobilização de pessoas, o impulsionamento do turismo e o investimento na consolidação do sentimento de identidade nacional.





São 48 seleções envolvidos na disputa por um título, em um evento que acontece de 4 em 4 anos e dura apenas 39 dias. No intervalo entre as Copas, atletas treinam e participam de jogos preparatórios.





Enquanto a Copa acontece, a bola rola no gramado e as pessoas se movimentam em encontros festivos, vestidas com as cores das bandeiras de seus países; Donald Trump continua a fazer o que sempre fez: promover violência e guerra.





Nas guerras, sejam elas grandes ou pequenas, Trump e os EUA se alimentam da violência, da exploração, da discriminação e da criação de um sentimento de supremacia do povo americano e de inferioridade dos demais povos.





Historicamente, os EUA são os grandes idealizadores e promotores das guerras que acontecem pelo mundo, sempre na disputa por manter o controle e o poder globais.

Enquanto a Copa acontece e nós nos distraímos com os jogos e com os álbuns de figurinhas, feitos para o deleite dos ricos que podem pagar entre mil e sete mil reais pela compra de envelopinhos ou de figurinhas para completar o álbum, pelo mundo, cerca de 60 guerras estão em atividade, e a maioria delas é, de alguma forma, fomentada pelos EUA, em sua sanha imperialista, supremacista e desumana.





Não são apenas as guerras do Irã, da Ucrânia, da Rússia e do Sudão; são dezenas de guerras que assolam as nações, ferem a soberania dos países e atingem a dignidade das pessoas.





A pergunta que fica é: por que nós nos encantamos, nos sensibilizamos e nos envolvemos com as emoções geradas pelas Copas, que acontecem a cada 4 anos em um espetáculo de glamour e comemorações, e não nos sensibilizamos com as guerras e seus desdobramentos?