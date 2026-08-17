Pão de queijo: 6 receitas fáceis para fazer em casa, do tradicional ao recheado

Coloque o polvilho azedo em uma tigela grande e reserve. Em uma panela, adicione o leite, a água, o óleo e o sal. Leve ao fogo até começar a ferver. Despeje a mistura quente sobre o polvilho e mexa bem com uma colher. Esse processo, chamado de escaldar o polvilho, ajuda a proporcionar a textura característica do pão de queijo. Espere a massa amornar. Acrescente os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição. Junte o queijo meia-cura e amasse com as mãos até obter uma massa homogênea, macia e levemente pegajosa. Unte as mãos com um pouco de óleo e modele bolinhas do tamanho desejado. Disponha os pães de queijo em uma assadeira, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que estejam crescidos e dourados. Sirva ainda quente.