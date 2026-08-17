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Dia do Pão de Queijo: 3 opções artesanais para conhecer no ES

Produzidas com queijos mineiros, as receitas fazem sucesso em cafeterias e padarias visitadas por HZ na Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 14:29

Orgulho nacional, o pão de queijo é tão amado que ganhou um dia para chamar de seu: 17 de agosto. A data foi escolhida em 2007 na telinha da TV Globo, durante a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil", no programa Mais Você, de Ana Maria Braga


Apreciadores que somos desse símbolo da culinária de Minas Gerais, escolhemos três pães de queijo artesanais para compor uma lista de dar água na boca. Então, aproveite as dicas de HZ para celebrar essa gostosura em alto estilo! 

1

Receita de sucesso

Estrela da padaria no Empório Joaquim, o pão de queijo desenvolvido pela chef Patrícia Santos Neves é do tipo "queijudo", com sabor predominante de queijo Canastra. A receita é a mesma desde a inauguração da loja, há sete anos, e a alta demanda pelos pãezinhos (R$ 12 cada um) fez com que a casa lançasse a versão congelada, para assar em casa (R$ 77 o pacote com seis). Recentemente, o clássico mineiro ganhou mais uma versão, em formato de waffle (R$ 22, duas unidades). Encomendas: WhatsApp (27) 99612-3979. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim

Pão de queijo do Empório Joaquim
Receita do empório contém queijo mineiro, do tipo Canastra. Foto:
 Olivier Schochlin

2

Douradinho e crocante

Crocante por fora, macio por dentro, bem douradinho e bastante saboroso, com gosto intenso de queijo: é assim o pão de queijo do Olima Café, em Jardim Camburi. Na receita da chef Gabriela Lima, o famoso queijo mineiro da Serra da Canastra é combinado a outras duas variedades: parmesão e muçarela, formando uma casquinha irresistível. Cada pãozinho custa R$ 15. Av. Governador Eurico Rezende, 40, loja 15, Vitória. Mais informações: (27) 99789-7807 e @olima.cafe

Pão de queijo do Olima Café
Pão de queijo da cafeteria chama atenção pela casquinha. Foto:  Leonardo Rocha

3

Sabores da Mantiqueira

Dois queijos artesanais da Serra da Mantiqueira (MG) compõem a receita do chef Ayres Fonseca para o cardápio da Odara Pão e Café. Além do renomado Grana dos Laura, com no mínimo seis meses de cura, o pão de queijo da padaria e cafeteria contém o Araxá meia-cura, um dos mais tradicionais do Triângulo Mineiro. A unidade do pãozinho é vendida por R$ 13. Vitória: Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto, e Avenida Eng. Charles Bitran, 350, Jardim Camburi. Vila Velha: Rua Quinze de Novembro, 195, Praia da Costa. Mais informações: @odarapaoecafe

Pão de queijo da Odara Pão e Café
Pãozinho da casa combina queijos artesanais da Serra da Mantiqueira. Foto: 
 Reprodução/Instagram @odarapaoecafe

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