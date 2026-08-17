Dia do Pão de Queijo: 3 opções artesanais para conhecer no ES

Orgulho nacional, o pão de queijo é tão amado que ganhou um dia para chamar de seu: 17 de agosto. A data foi escolhida em 2007 na telinha da TV Globo, durante a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil", no programa Mais Você, de Ana Maria Braga.





Apreciadores que somos desse símbolo da culinária de Minas Gerais, escolhemos três pães de queijo artesanais para compor uma lista de dar água na boca. Então, aproveite as dicas de HZ para celebrar essa gostosura em alto estilo!