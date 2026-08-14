Saiba qual município do ES produz a melhor cerveja artesanal, segundo leitores de HZ

Cidade das montanhas capixabas com forte presença da imigração alemã, Domingos Martins foi eleita pelos leitores de HZ o município onde são produzidas as melhores cervejas artesanais do Espírito Santo, em uma enquete promovida pelo site.
A votação começou no Dia Mundial da Cerveja, 07/08, e ficou aberta até a noite da última quarta-feira (12), sinalizando uma disputa acirrada entre a primeira e a segunda posição.
Enquanto Domingos Martins conquistou 1.273 votos, somando 39,09% do total de cliques, Santa Teresa chegou ao segundo lugar, com 911. João Neiva ficou com o terceiro, somando 542 votos.
3.257
Total de votos recebidos durante a enquete
Nas três primeiras posições da pesquisa, que reuniu 12 municípios com uma quantidade expressiva de cervejarias ou destaque em concursos cervejeiros, brilharam cidades que são, de fato, referências capixabas na produção da bebida.
Em Domingos Martins, estão cervejarias famosas como Barba Ruiva, Trarko, Ronchi e Azzurra. Santa Teresa é a Terra dos Colibris e da renomada Cervejaria Três Santas, e João Neiva, a casa da multipremiada Três Torres.
- Domingos Martins - 39,09% - 1273 votos
- Santa Teresa - 27,97% - 911 votos
- João Neiva - 16,64% - 542 votos
- Ibiraçu - 6,88% - 224 votos
- Vargem Alta - 2,58% - 84 votos