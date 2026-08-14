Saiba qual município do ES produz a melhor cerveja artesanal, segundo leitores de HZ

Cidade das montanhas capixabas com forte presença da imigração alemã, Domingos Martins foi eleita pelos leitores de HZ o município onde são produzidas as melhores cervejas artesanais do Espírito Santo, em uma enquete promovida pelo site.





A votação começou no Dia Mundial da Cerveja, 07/08, e ficou aberta até a noite da última quarta-feira (12), sinalizando uma disputa acirrada entre a primeira e a segunda posição.





Enquanto Domingos Martins conquistou 1.273 votos, somando 39,09% do total de cliques, Santa Teresa chegou ao segundo lugar, com 911. João Neiva ficou com o terceiro, somando 542 votos.