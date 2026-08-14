Capixabas transformam esporte e solidariedade em projetos que inspiram

No bairro Marcílio de Noronha, em Viana, Adriana Aquino transformou uma promessa no Projeto Amor Solidário, que atualmente atende mais de 300 famílias. A iniciativa começou com uma brinquedoteca e ganhou novas atividades à medida que crescia.





“Iniciamos com a brinquedoteca, depois o Som da Infância, Mulheres do Crochê do Amor e, agora, Mulheres que Nutrem”, contou Adriana.





O espaço também se tornou um ponto de encontro para as crianças da comunidade brincarem. Para Adriana, que enfrentou a pobreza durante a infância, acompanhar o crescimento do projeto é motivo de orgulho e reconhecimento pela trajetória construída.





“Muita gratidão. Eu vim da cena da pobreza, morava dentro de palafita, comia comida do lixo. Não tenho vergonha de falar, tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. Eu sou de uma linhagem de mulheres que não desistem. E eu não vou desistir”, afirmou Adriana.