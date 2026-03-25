É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas
Território do Bem: fé, projeto social e espírito comunitário
Mais do que um conjunto de atividades, o Projeto Interagir opera como uma engrenagem de coesão social, potencializando talentos locais e ampliando horizontes.
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