Atlético-MG anuncia contratação do volante Fred

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do meio-campista Fred, que estava no Fenerbahçe, da Turquia. Fred assinou com o Galo até o fim de 2029. O jogador defendeu o time mineiro nas categorias de base e tem passagens por Shakhtar Donetsk e Manchester United, além da seleção brasileira.





A saída do Fenerbahçe foi negociada diretamente pelo estafe do atleta, segundo apurou o UOL. Para concretizar a liberação, o Atlético pagará cerca de 2 milhões de euros (R$ 11,9 milhões). O acordo ainda prevê outros 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) condicionados ao cumprimento de metas esportivas.





"A novela acabou", publicou o clube em suas redes sociais. O jogador de 33 anos vestirá a camisa sete. Não foi anunciada data da estreia ou apresentação.



