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Futebol Brasileiro

Atlético-MG anuncia contratação do volante Fred

Volante disputou duas edições da Copa do Mundo

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 18:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2026 às 18:14
Brasil venceu o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Lucas Figueiredo/CBF

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do meio-campista Fred, que estava no Fenerbahçe, da Turquia. Fred assinou com o Galo até o fim de 2029. O jogador defendeu o time mineiro nas categorias de base e tem passagens por Shakhtar Donetsk e Manchester United, além da seleção brasileira.


A saída do Fenerbahçe foi negociada diretamente pelo estafe do atleta, segundo apurou o UOL. Para concretizar a liberação, o Atlético pagará cerca de 2 milhões de euros (R$ 11,9 milhões). O acordo ainda prevê outros 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) condicionados ao cumprimento de metas esportivas.


"A novela acabou", publicou o clube em suas redes sociais. O jogador de 33 anos vestirá a camisa sete. Não foi anunciada data da estreia ou apresentação.


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