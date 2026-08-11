Festival propõe imersão no universo do café capixaba; veja programação

Uma imersão no universo do café, por meio de workshops, palestras, degustações, campeonatos e circuito de cafeterias, é a proposta do festival CoffeES, que chega à quarta edição nos dias 20, 21 e 22 de agosto, no estacionamento do Shopping Vitória, com entrada gratuita.





Com a ideia de conectar produtores e especialistas ao consumidor final, o evento reunirá cerca de 40 empreendedores, com cafés de diferentes regiões, levando ao público informações sobre o processo de produção de cada um deles, da semente à xícara.





Especialistas de renome internacional, baristas, mestres de torra e provadores de café estarão à frente de workshops, cursos e mesas-redondas nos três dias de programação, que também traz em destaque competições, como a TNT Latte Art, focada em desenhos com leite vegetal no café, e a etapa regional do Campeonato de Aeropress.