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Em agosto

Festival propõe imersão no universo do café capixaba; veja programação

Com entrada gratuita, CoffeES 2026 terá workshops, degustações, campeonatos e circuito de cafeterias
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 18:11

Evento CoffeES 2025, no estacionamento do Shopping Vitória
O festival acontecerá no estacionamento do Shopping Vitória. Foto: Astris Filmes

Uma imersão no universo do café, por meio de workshops, palestras, degustações, campeonatos e circuito de cafeterias, é a proposta do festival CoffeES, que chega à quarta edição nos dias 20, 21 e 22 de agosto, no estacionamento do Shopping Vitória, com entrada gratuita. 


Com a ideia de conectar produtores e especialistas ao consumidor final, o evento reunirá cerca de 40 empreendedores, com cafés de diferentes regiões, levando ao público informações sobre o processo de produção de cada um deles, da semente à xícara. 


Especialistas de renome internacional, baristas, mestres de torra e provadores de café estarão à frente de workshops, cursos e mesas-redondas nos três dias de programação, que também traz em destaque competições, como a TNT Latte Art, focada em desenhos com leite vegetal no café, e a etapa regional do Campeonato de Aeropress.

Evento CoffeES 2025
O duelo do desenho no café com leite é uma das atrações do dia 20. Foto:
 Astris Filmes
Circuito de cafeterias

Um destaque que envolve algumas das principais cafeterias capixabas, convidando os apreciadores de café a explorarem diferentes formas de preparo, é o circuito Coffee Week, que começa nesta sexta-feira, 14 de agosto, e vai até 22 de agosto, em sete endereços de Vitória e Vila Velha. Confira os locais participantes:


  • Caffè Lorenzon (Vila Velha)
Combo: Da Padoca ao Caffè - café coado com pão e manteiga e café especial preparado no método V60 + eggs benedict (R$ 50)


  • Cafeteria Colher de Pau (Vila Velha)
Combo: Brunch Samira - brunch composto por waffle de Nutella com morango, panquecas, frutas vermelhas, doce de leite, toast de fermentação natural, ovos mexidos, bacon e café filtrado (R$ 95)


  • Make a Coffee (Vitória)
Combo: Clássico Make a Coffee - Bolo de tapioca acompanhado de café especial extraído no método V60 (R$ 30)


  • Mangalô Café (Vitória)
Combo: Café da Praia - Café preparado no método V60 acompanhado por duas unidades de broa aerosa (R$ 25)


  • Padaria Odara (Vitória)
Combo: Combo Degustação V60 vs. AeroPress - o mesmo café Catuaí Lavado preparado em dois métodos. No V60, apresenta leveza, notas florais e acidez brilhante; na AeroPress, revela corpo aveludado, doçura e maior intensidade (R$ 26)


  • Simpático Café Bistrô (Vitória)
Combo: Simpático em Dobro - café preparado no método Chemex acompanhado de toast italiana feita com pão sourdough, cream cheese, molho pesto e tomates confitados (R$ 41)


  • Terrafé (Vitória)

Combo: Experiências Selecionadas - opções como o Tostex com Coldirina (sanduíche de fermentação natural e cold brew com xarope de tangerina) ou o Campeão do COY, preparado com o microlote vencedor do Coffee of the Year e acompanhado de bolo de café com cacau (R$ 59)

Evento CoffeES 2025
A etapa regional do Campeonato de Aeropress é um dos destaques da programação. Foto: 
 Astris Filmes
Programação completa:

Quinta-feira (20/08)


Palco aberto

  • 13h - Início do evento
  • 15h - Como iniciar na profissão de barista? – Bate-papo com Andrea Menocci, Mayonn Del Sant, Lucas Eibs e Edu Olímpio
  • 17h30 - Aromas e sabores dos cafés do ES - palestrante a definir
  • 18h30 - Abertura oficial com a presença de Enio Bergoli (SEAG-ES)
  • 19h30 - Duelo do Desenho no Café com Leite – TNT por Terrafé Cafeteria

Sala fechada – Workshop

  • 15h - O Casadinho Perfeito: Biscoitos & Cafés Especiais – Mulheres do Canaã

  • 16h - Água tem sabor? Como ela influencia no preparo do café – Regina Machado (Tear Cafés)

  • 17h - Degustação sensorial de vinhos premiados (Alvarinho) – Vinícola Tabocas

  • 18h - Harmonização com Cafés Especiais - KJ Yeung (provador de café)

  • 19h - Aprenda como usar o método Aeropress – Mayonn Del Sant

Experiência de Torra & Cupping Guiado

  • 15h - 20h: Momentos de torra do café – Aprenda e leve para casa

  • 16h | 18h | 19h - Prova profissional de café (cupping guiado)

Sexta-feira (21/08)


Palco aberto

  • 13h - Início do evento

  • 14h - 15h: Café não é tudo igual – Andrea Menocci

  • 15h - Café e saúde - O que o café ajuda no nosso corpo e mente

  • 16h - Mulheres no café: trajetória, desafios e protagonismo - Patrícia Morais da Matta Campbell e Patrícia Ferraz do Nascimento

  • 17h - Como desenhar no café com o leite – Eduardo Olímpio

  • 18h30 - Documentário Terrafé – Cafés Especiais do Espírito Santo

  • 19h - Início do Campeonato Brasileiro de Aeropress – Etapa Vitória

Sala fechada – Workshop

  • 14h -  Rodada de Negócios – Sebrae

  • 17h30 - Sabores da Origem: Cafés das Montanhas e Conilon do ES – Família Braun

  • 18h30 - Prepare café como um barista – Andrea Menocci

Experiência de Torra & Cupping Guiado

  • 15h - 19h: Momentos de torra do café – Aprenda e leve para casa

  • 14h | 16h | 20h: Prova profissional de café (cupping guiado).

Sábado (22/08)


Palco aberto

  • 13h - Início do evento

  • 14h - Cardápio de cafeteria: Herói ou vilão? - Lucas Eibs - Café Porto Farrô (Porto Alegre)

  • 15h - Sábado - Sustentabilidade do campo à xícara de café - Aline Silva, Gerente de cafeicultura da Secretaria de Estado da Agricultura

  • 16h - "Café além da xícara: um estudo de caso sobre vendas de drinks cafeinados" - Guilherme Ribeiro, Jean Barcelos e Barbara Barcelos

  • 17h - Gestão de cafeteria e construção de marca de café - Terrafé

  • 18h30 - Semifinal Campeonato Brasileiro de Aeropress – Etapa Vitória

  • 19h30 - Final Campeonato Brasileiro de Aeropress – Etapa Vitória

Sala Fechada – Workshop

  • 14h - Vivência Queijos Giacomin: Pintura do Queijo Negro – Laticínios Giacomin

  • 15h - Café Solúvel: Aprenda sobre o produto – Eliana Relvas (Abics)

  • 16h - Mesa da Família Zanotti – Café Zanotti

  • 17h - Sabores do Cacau Capixaba – ACAU

  • 18h - Análise sensorial para degustação de café e muito mais - Marcos Reis, Gerente Regional de Viçosa do Sistema Faemg Senar

Experiência de Torra & Cupping Guiado

  • 13h - 19h: Momentos de Torra do Café – Aprenda e Leve para Casa

  • 14h | 16h | 18h - Prova Profissional de Café (Cupping Guiado)

FESTIVAL COFFEES 2026 

Quando: de 20 a 22 de agosto (de quinta a sábado)  

Onde: no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Entrada gratuita

Mais informações: @coffeesoficial e @institutopaneladebarro.

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