Festival propõe imersão no universo do café capixaba; veja programação

Uma imersão no universo do café, por meio de workshops, palestras, degustações, campeonatos e circuito de cafeterias, é a proposta do festival CoffeES, que chega à quarta edição nos dias 20, 21 e 22 de agosto, no estacionamento do Shopping Vitória, com entrada gratuita.
Com a ideia de conectar produtores e especialistas ao consumidor final, o evento reunirá cerca de 40 empreendedores, com cafés de diferentes regiões, levando ao público informações sobre o processo de produção de cada um deles, da semente à xícara.
Especialistas de renome internacional, baristas, mestres de torra e provadores de café estarão à frente de workshops, cursos e mesas-redondas nos três dias de programação, que também traz em destaque competições, como a TNT Latte Art, focada em desenhos com leite vegetal no café, e a etapa regional do Campeonato de Aeropress.
Um destaque que envolve algumas das principais cafeterias capixabas, convidando os apreciadores de café a explorarem diferentes formas de preparo, é o circuito Coffee Week, que começa nesta sexta-feira, 14 de agosto, e vai até 22 de agosto, em sete endereços de Vitória e Vila Velha. Confira os locais participantes:
- Caffè Lorenzon (Vila Velha)
- Cafeteria Colher de Pau (Vila Velha)
- Make a Coffee (Vitória)
- Mangalô Café (Vitória)
- Padaria Odara (Vitória)
- Simpático Café Bistrô (Vitória)
- Terrafé (Vitória)
Combo: Experiências Selecionadas - opções como o Tostex com Coldirina (sanduíche de fermentação natural e cold brew com xarope de tangerina) ou o Campeão do COY, preparado com o microlote vencedor do Coffee of the Year e acompanhado de bolo de café com cacau (R$ 59)
Quinta-feira (20/08)
Palco aberto
- 13h - Início do evento
- 15h - Como iniciar na profissão de barista? – Bate-papo com Andrea Menocci, Mayonn Del Sant, Lucas Eibs e Edu Olímpio
- 17h30 - Aromas e sabores dos cafés do ES - palestrante a definir
- 18h30 - Abertura oficial com a presença de Enio Bergoli (SEAG-ES)
- 19h30 - Duelo do Desenho no Café com Leite – TNT por Terrafé Cafeteria
Sala fechada – Workshop
15h - O Casadinho Perfeito: Biscoitos & Cafés Especiais – Mulheres do Canaã
16h - Água tem sabor? Como ela influencia no preparo do café – Regina Machado (Tear Cafés)
17h - Degustação sensorial de vinhos premiados (Alvarinho) – Vinícola Tabocas
18h - Harmonização com Cafés Especiais - KJ Yeung (provador de café)
19h - Aprenda como usar o método Aeropress – Mayonn Del Sant
15h - 20h: Momentos de torra do café – Aprenda e leve para casa
16h | 18h | 19h - Prova profissional de café (cupping guiado)
Sexta-feira (21/08)
Palco aberto
13h - Início do evento
14h - 15h: Café não é tudo igual – Andrea Menocci
15h - Café e saúde - O que o café ajuda no nosso corpo e mente
16h - Mulheres no café: trajetória, desafios e protagonismo - Patrícia Morais da Matta Campbell e Patrícia Ferraz do Nascimento
17h - Como desenhar no café com o leite – Eduardo Olímpio
18h30 - Documentário Terrafé – Cafés Especiais do Espírito Santo
19h - Início do Campeonato Brasileiro de Aeropress – Etapa Vitória
Sala fechada – Workshop
14h - Rodada de Negócios – Sebrae
17h30 - Sabores da Origem: Cafés das Montanhas e Conilon do ES – Família Braun
18h30 - Prepare café como um barista – Andrea Menocci
Experiência de Torra & Cupping Guiado
15h - 19h: Momentos de torra do café – Aprenda e leve para casa
14h | 16h | 20h: Prova profissional de café (cupping guiado).
Sábado (22/08)
Palco aberto
13h - Início do evento
14h - Cardápio de cafeteria: Herói ou vilão? - Lucas Eibs - Café Porto Farrô (Porto Alegre)
15h - Sábado - Sustentabilidade do campo à xícara de café - Aline Silva, Gerente de cafeicultura da Secretaria de Estado da Agricultura
16h - "Café além da xícara: um estudo de caso sobre vendas de drinks cafeinados" - Guilherme Ribeiro, Jean Barcelos e Barbara Barcelos
17h - Gestão de cafeteria e construção de marca de café - Terrafé
18h30 - Semifinal Campeonato Brasileiro de Aeropress – Etapa Vitória
19h30 - Final Campeonato Brasileiro de Aeropress – Etapa Vitória
Sala Fechada – Workshop
14h - Vivência Queijos Giacomin: Pintura do Queijo Negro – Laticínios Giacomin
15h - Café Solúvel: Aprenda sobre o produto – Eliana Relvas (Abics)
16h - Mesa da Família Zanotti – Café Zanotti
17h - Sabores do Cacau Capixaba – ACAU
18h - Análise sensorial para degustação de café e muito mais - Marcos Reis, Gerente Regional de Viçosa do Sistema Faemg Senar
Experiência de Torra & Cupping Guiado
13h - 19h: Momentos de Torra do Café – Aprenda e Leve para Casa
14h | 16h | 18h - Prova Profissional de Café (Cupping Guiado)
FESTIVAL COFFEES 2026
Quando: de 20 a 22 de agosto (de quinta a sábado)
Onde: no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @coffeesoficial e @institutopaneladebarro.