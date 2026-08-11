ChatGPT ads pode mudar como consumidores pesquisam antes de comprar

Para Iury Borges, estrategista de vendas, criador do método Venda 10X e sócio-diretor do Grupo HRZ, a diferença está principalmente no contexto em que a marca encontra o consumidor. “Nas redes sociais, muitas vezes o anúncio encontra alguém que ainda nem estava pensando em comprar. Na busca, encontra uma pessoa procurando alguma coisa. Dentro de uma conversa com inteligência artificial, a marca pode encontrar um consumidor que já explicou o problema, o orçamento e o que espera da solução. É uma intenção muito mais contextualizada”, destaca.