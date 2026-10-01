AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Presente para os pequenos

O que dar de presente no Dia das Crianças? Veja ideias por idade

Do bebê que descobre o mundo com as mãos ao pré-adolescente que já sabe exatamente o que quer, a escolha certa depende menos do preço e mais da fase em que a criança está.

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 12:00

Públicado em 

01 out 2026 às 12:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Uma criança e um adulto montando blocos coloridos no chão da sala em tarde de Dia das Crianças.
Brincar junto é um dos melhores presentes do Dia das Crianças. Inteligência Artificial

Você conhece a cena. A data se aproxima, alguém da casa já anunciou o que quer ganhar, e você está diante de uma prateleira, ou de quarenta abas abertas no celular, tentando descobrir se aquele brinquedo que virou febre é mesmo para a idade dela, dele, de quem vai abrir o embrulho. Respira. Escolher presente de criança não precisa virar prova de múltipla escolha.


Este ano, o Dia das Crianças cai numa segunda-feira, 12 de outubro, que também é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Ou seja: há uma boa chance de o presente ser inaugurado numa manhã inteira de brincadeira, sem pressa e sem hora para acabar. Vale a pena acertar.


O segredo é trocar a pergunta. Em vez de "qual brinquedo está em alta?", pergunte "o que essa criança está aprendendo a fazer agora?" O bebê está descobrindo sons e texturas. O pequeno de 4 anos quer inventar histórias. O de 7 quer regras e uma boa partida. O de 10 quer um desafio que ele possa dizer que resolveu sozinho. Por isso, o Clube A Gazeta organizou esta seleção por faixa etária. Encontre a idade de quem você vai presentear e vá direto ao bloco.

Qual presente combina com a criança? | Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Dia das Crianças

Presente para bebê e criança até 2 anos: sons, cores e primeiras construções

Nesta fase, o brinquedo ideal é o que responde ao toque, faz barulho, acende e pode ser levado à boca com a supervisão de quem cuida. Os primeiros presentes costumam ser também os mais compartilhados: eles funcionam melhor com um adulto sentado no chão, brincando junto.

Cachorrinho Aprende Comigo Fisher-Price

Cachorrinho Aprende Comigo Fisher-Price

Pelúcia interativa indicada a partir de 6 meses. Responde ao toque do bebê acendendo mãos, pés, orelha e coração, com mais de 80 músicas, sons e frases que apresentam primeiras palavras, cores, formas, alfabeto e números. Tem três níveis de brincadeira, por isso acompanha o bebê conforme ele cresce. O anúncio consultado exibe o selo do Inmetro.

Mega Bloks First Builders - Sacola 60 Peças

Mega Bloks First Builders - Sacola 60 Peças

Para quem está começando a construir. São 60 peças grandes, indicadas a partir de 18 meses. É um brinquedo que passa da fase de empilhar para a de inventar cenários, e que cresce com a criança.

Presente para criança de 3 a 5 anos: massinha, faz de conta e muita imaginação

Aos 3 anos, a criança já quer ser protagonista da brincadeira: monta a sorveteria, cuida do bichinho, serve o jantar. Brinquedos de faz de conta e de modelar ganham espaço, e o cuidado com a faixa etária ganha importância. O Inmetro alerta que produtos com restrição para menores de 3 anos podem conter partes pequenas e não devem ser entregues a essa faixa.

Play Doh Mini Sorveteria Divertida de Massinha Modelar

Play Doh Mini Sorveteria Divertida de Massinha Modelar

Kit indicado a partir de 3 anos. A alça da sorveteira, ao ser pressionada, faz surgir redemoinhos coloridos de massinha sobre o prato ou o cone, e os moldes e acessórios permitem inventar combinações de sorvetes de mentirinha. Formato compacto, fácil de guardar e de levar para a casa dos avós. O anúncio consultado traz o selo do Inmetro.

Bancada de Ferramentas Infantil 52 Peças

Bancada de Ferramentas Infantil 52 Peças

Brinca de obra e arruma sozinho: bancada montada tem 71 cm de altura, 35 de largura e 39 de comprimento; no fim tudo cabe dentro dela e a maleta com alça fecha

Brinquedos para 6 a 8 anos: jogos para jogar em família

Com o início da vida escolar, a criança começa a gostar de regras, de competir de leve e de vencer (ou de aprender a perder). É a idade dos jogos que cabem numa mesa e convidam todo mundo a participar, do irmão mais velho à avó.

UNO Clássico Mattel com 108 cartas +7 Anos

UNO Clássico Mattel com 108 cartas +7 Anos

Clássico de cartas indicado a partir de 7 anos, com 112 cartas, para 2 a 10 jogadores. A regra é simples: livrar-se de todas as cartas da mão, sem esquecer de gritar "UNO" quando restar apenas uma. É fácil de levar em viagens e de aprender na primeira partida.

Jenga Clássico - Conjunto com 54 Peças

Jenga Clássico - Conjunto com 54 Peças

Torre de 54 blocos de madeira, indicada a partir de 6 anos, para uma ou mais pessoas. Cada jogador retira um bloco e o coloca no topo, e perde quem derrubar a torre. É uma brincadeira que pede calma, mão firme e boas gargalhadas na hora da queda.

Presente para criança de 9 anos ou mais: desafios para montar do início ao fim

Aqui, o presente deixa de ser só brincadeira e vira projeto. A criança quer construir algo de verdade, com etapas, encaixes que funcionam e um resultado que ela possa exibir na estante.

Carro LEGO® Technic Chevrolet Corvette Stingray 42205

Carro LEGO® Technic Chevrolet Corvette Stingray 42205

Conjunto de 732 peças para quem gosta de ver como um carro funciona por dentro. O modelo tem direção, motor de 6 cilindros em movimento, diferencial e portas e capô que abrem. Fica bonito depois de pronto, para exibir na estante, e a montagem rende uma tarde inteira. Indicado a partir de 9 anos.

Cubo Mágico Rubik's Profissional 3x3 (Sunny)

Cubo Mágico Rubik's Profissional 3x3 (Sunny)

O quebra-cabeça mais famoso do mundo em versão robusta, pensado para quem quer um desafio de verdade. Cabe na mochila, funciona sozinho ou em disputa de quem resolve primeiro, e agrada de crianças a adultos. O fabricante o indica a partir de 8 anos, o que cobre bem a faixa de 9 anos ou mais. O anúncio consultado traz o registro do Inmetro.

Veja Também 

Imagem de destaque

Mãe transforma brinquedos usados da filha em negócio de sucesso

Imagem de destaque

Como escolher os melhores brinquedos para crianças entre 1 e 2 anos

Como escolher brinquedo seguro: o que checar antes de comprar

Três conferências rápidas evitam a maioria dos problemas.


1. O selo do Inmetro. A certificação de brinquedos é compulsória no Brasil desde 1992, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e vale para produtos nacionais e importados destinados a crianças de até 14 anos. Em compras on-line, o órgão orienta verificar se o anúncio exibe o selo nas fotos da embalagem e priorizar lojas regulares.


2. Indicação de faixa etária não é a mesma coisa que restrição de idade. De acordo com o Inmetro, a restrição está ligada à segurança: brinquedos com proibição para menores de 3 anos podem conter partes pequenas. Já a indicação de faixa etária diz respeito ao desenvolvimento e ao aproveitamento do brinquedo. Em casas com irmãos de idades diferentes, o cuidado é maior: os brinquedos dos mais velhos devem ficar fora do alcance dos menores.


3. A embalagem também importa. O Inmetro recomenda retirar totalmente a embalagem antes de entregar o presente. Caixas, plásticos, grampos e fitas devem ficar longe das crianças, pois podem causar acidentes. E a supervisão de um adulto é sempre bem-vinda.


Além dos cuidados de segurança, vale observar quem vai receber o presente. A idade ajuda a indicar o que é adequado, mas o perfil e os interesses da criança também contam: ela gosta de desenhar? É fã de algum personagem? Prefere jogos, livros, esportes ou brincadeiras ao ar livre? Escolher algo que tenha a ver com o que ela gosta aumenta as chances de o presente realmente fazer parte da rotina e render bons momentos.


Feita a lição de casa, o resto é o melhor da data: sentar no chão, abrir a caixa junto e deixar a brincadeira acontecer. Um bom presente, no fim das contas, é o que ganha companhia.

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor(a)

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial pela equipe do Clube A Gazeta. Caso queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados, esclarecemos cinco pontos:

1. Como participantes do Programa de Associados da Amazon e do Mercado Livre, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas.

2. A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais.

3. Não temos controle ou responsabilidade sobre a experiência de compra realizada a partir dos links.

4. Questionamentos sobre produto, compra, pagamento e entrega devem ser direcionados diretamente ao lojista.

5. Preços e disponibilidade podem variar até o fechamento desta matéria.

Clube A Gazeta

Clube A Gazeta Clube A Gazeta

Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e as melhores indicações para os leitores de A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Dia das crianças Jogos Presente Presentes Crianças Clube A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pix por aproximação deixa de ter limite de R$ 500 por transação a partir desta quinta (1º)
Imagem de destaque
Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 32 municípios; veja quais
Candidatos não podem ser presos nem pedir voto por ligação telefônica.
O que o candidato não pode fazer? Respondemos perguntas feitas no Google

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados