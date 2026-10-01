O que dar de presente no Dia das Crianças? Veja ideias por idade

Três conferências rápidas evitam a maioria dos problemas.





1. O selo do Inmetro. A certificação de brinquedos é compulsória no Brasil desde 1992, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e vale para produtos nacionais e importados destinados a crianças de até 14 anos. Em compras on-line, o órgão orienta verificar se o anúncio exibe o selo nas fotos da embalagem e priorizar lojas regulares.





2. Indicação de faixa etária não é a mesma coisa que restrição de idade. De acordo com o Inmetro, a restrição está ligada à segurança: brinquedos com proibição para menores de 3 anos podem conter partes pequenas. Já a indicação de faixa etária diz respeito ao desenvolvimento e ao aproveitamento do brinquedo. Em casas com irmãos de idades diferentes, o cuidado é maior: os brinquedos dos mais velhos devem ficar fora do alcance dos menores.





3. A embalagem também importa. O Inmetro recomenda retirar totalmente a embalagem antes de entregar o presente. Caixas, plásticos, grampos e fitas devem ficar longe das crianças, pois podem causar acidentes. E a supervisão de um adulto é sempre bem-vinda.





Além dos cuidados de segurança, vale observar quem vai receber o presente. A idade ajuda a indicar o que é adequado, mas o perfil e os interesses da criança também contam: ela gosta de desenhar? É fã de algum personagem? Prefere jogos, livros, esportes ou brincadeiras ao ar livre? Escolher algo que tenha a ver com o que ela gosta aumenta as chances de o presente realmente fazer parte da rotina e render bons momentos.



