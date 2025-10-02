Como escolher os melhores brinquedos para crianças entre 1 e 2 anos

O melhor brinquedo é aquele que promove momentos de descoberta e diversão: veja como acertar na escolha para crianças de 1 a 2 anos. Crédito: gerada por IA

Se você está lendo este texto, provavelmente está em uma daquelas situações: o aniversário de 1 ano está chegando, você quer presentear o sobrinho ou a afilhada, ou simplesmente percebeu que aquele bebezinho que parecia tão fragilzinho agora está andando, explorando tudo e precisa de novos estímulos. E aí vem aquela dúvida que não quer calar: que brinquedo dar para uma criança entre 1 e 2 anos?

A verdade é que essa fase é mágica (e desafiadora). Entre os 12 e 24 meses, as crianças estão em pleno desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. Cada descoberta é uma conquista, cada objeto vira um universo de possibilidades. Por isso, escolher os brinquedos para 1 ano a 2 anos certos faz toda a diferença, não só para divertir, mas para estimular habilidades essenciais nessa janela tão importante do crescimento.

Mas calma: não precisa gastar uma fortuna nem virar especialista em pedagogia para acertar. O segredo está em entender o que a criança precisa nessa idade, equilibrar segurança com diversão e, claro, escolher opções que realmente façam sentido. E é exatamente isso que vamos te ajudar a fazer agora.

Por que a escolha dos brinquedos importa tanto nessa idade?

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil. Entre 1 e 2 anos, a criança está aprendendo a andar com firmeza, aprimorando a coordenação motora fina (aquela de pegar objetos pequenos), desenvolvendo a linguagem e começando a entender causa e efeito. Tudo isso acontece, em grande parte, através da exploração lúdica.

Um estudo publicado pela revista Pediatrics, da Academia Americana de Pediatria, reforça que brinquedos simples e que promovem interação (como blocos de montar, encaixes e brinquedos musicais) são mais benéficos para o desenvolvimento do que opções eletrônicas complexas. Isso porque estimulam a criatividade, a resolução de problemas e o vínculo afetivo com os cuidadores.

Ou seja: você não precisa do brinquedo mais caro ou tecnológico. Precisa do brinquedo certo.

O que considerar ao escolher brinquedos para 1 a 2 anos

Antes de correr para a loja (ou abrir aquele site de compras), vale a pena entender alguns critérios que vão te guiar na escolha:

Segurança em primeiro lugar: O Inmetro exige que todos os brinquedos comercializados no Brasil tenham o selo de certificação. Fique atento a peças pequenas que podem causar engasgamento, pontas afiadas, tintas tóxicas e materiais frágeis. A indicação etária na embalagem existe por um motivo (respeite-a).

Estímulo adequado: Nessa fase, os pequenos precisam de brinquedos que trabalhem coordenação motora, percepção sensorial, linguagem e raciocínio lógico básico. Pense em opções que convidem a criança a empilhar, encaixar, puxar, apertar, ouvir sons e explorar texturas.

Simplicidade que engaja: Brinquedos muito complexos ou que fazem tudo sozinhos podem ser menos interessantes. O ideal é que a criança seja a protagonista da brincadeira, não apenas uma espectadora passiva.

Durabilidade e custo-benefício: Criança pequena é sinônimo de teste de resistência. Escolha materiais de qualidade, que aguentem quedas, mordidas e o uso intenso. Brinquedos duráveis também podem ser passados para irmãos mais novos ou doados depois.

Melhores brinquedos para 1 ano: primeiras descobertas

No primeiro aninho, a criança está consolidando habilidades motoras grossas (como andar) e começando a refinar a motricidade fina. Ela também adora explorar sons, cores e texturas. Aqui vão algumas categorias que fazem sucesso:

Brinquedos de empurrar e puxar: Aqueles carrinhos, cachorrinhos ou telefones de madeira com rodinhas e cordinha são clássicos por uma razão: ajudam na coordenação, equilíbrio e dão segurança para quem está aprendendo a andar.

Blocos de montar grandes: Blocos de espuma, plástico ou madeira são perfeitos para empilhar, derrubar e recomeçar. Eles trabalham coordenação motora, noção espacial e raciocínio.

Brinquedos de empilhar: Torres de argolas, potinhos empilháveis ou blocos em ordem crescente ajudam a criança a entender sequências, tamanhos e equilíbrio.

Primeiros quebra-cabeças: Quebra-cabeças de encaixe com peças grandes e pinos são ideais. Eles estimulam a coordenação fina, o foco e a percepção visual.

Brinquedos de imitação: Panelinhas, telefones de brinquedo, bonecas simples e carrinhos começam a fazer parte do universo da criança, que adora imitar os adultos. Essas brincadeiras desenvolvem habilidades sociais, linguagem e criatividade.

Presentes para crianças pequenas: o que NÃO comprar

Tão importante quanto saber o que comprar é evitar armadilhas. Aqui vão alguns alertas:

Evite brinquedos com peças pequenas: Qualquer item menor que um rolo de papel higiênico pode ser um risco de engasgamento. O teste do rolo (usado por especialistas em segurança infantil) é uma boa referência.

Cuidado com pilhas e baterias expostas: Brinquedos eletrônicos devem ter compartimento de pilhas com parafusos. Ingestão de baterias pode ser fatal.

Fuja de materiais tóxicos: Sempre confira se o produto tem o selo do Inmetro. Tintas com chumbo ou plásticos não certificados são perigosos.

Brinquedos muito barulhentos: Sons acima de 85 decibéis podem prejudicar a audição da criança. Se você testar e achar alto demais, provavelmente é.

Itens que fazem tudo sozinhos: Brinquedos que apenas piscam e tocam música sem exigir interação da criança têm baixo valor educativo.

Dicas práticas para acertar na escolha

Agora que você já sabe o que procurar e o que evitar, algumas dicas finais para facilitar sua vida:

Priorize brinquedos versáteis: Aqueles que crescem com a criança, oferecendo diferentes formas de brincar conforme ela se desenvolve, são ótimos investimentos.

Observe os interesses da criança: Ela adora música? Invista em instrumentos. Adora empilhar coisas? Blocos são a escolha certa. Respeitar as preferências aumenta o engajamento.

Não exagere na quantidade: Menos é mais. Brinquedos demais podem sobrecarregar e dispersar a atenção. Faça rodízio, guardando alguns e trocando a cada semana.

Considere brinquedos artesanais e brasileiros: Além de apoiar a economia local, muitos produtos artesanais são feitos com materiais naturais e seguros. Feiras de artesanato e lojas especializadas em brinquedos educativos têm verdadeiros tesouros.

Pense no ambiente: Opte por brinquedos de madeira certificada, plásticos recicláveis ou tecidos orgânicos quando possível. É um cuidado com o futuro dos pequenos.

Para finalizar: brincar é coisa séria

Escolher os melhores brinquedos para 1 ano ou presentear uma criança de até 2 anos pode parecer complicado, mas no fundo é um ato de amor e cuidado. Cada brinquedo bem escolhido é uma oportunidade de aprendizado, uma porta aberta para novas habilidades e, claro, para muita alegria.

Lembre-se: o brinquedo perfeito não é o mais caro ou o mais moderno. É aquele que respeita a fase da criança, estimula seu desenvolvimento, é seguro e, acima de tudo, diverte. E quando você vê aquele sorrisinho de descoberta, sabe que acertou em cheio.

Agora é só aproveitar para escolher, presentear e, se puder, sentar no chão e brincar junto. Afinal, o melhor presente que uma criança pode receber, além do brinquedo, é a presença e o carinho de quem ela ama.

