Como escolher os melhores brinquedos para crianças entre 1 e 2 anos

Confira a lista de brinquedos educativos para estimular o desenvolvimento infantil, além de dicas de segurança e recomendações para economizar na hora da compra. Confira!

Vitória
Publicado em 02/10/2025 às 16h12
O melhor brinquedo é aquele que promove momentos de descoberta e diversão: veja como acertar na escolha para crianças de 1 a 2 anos. Crédito: gerada por IA

Se você está lendo este texto, provavelmente está em uma daquelas situações: o aniversário de 1 ano está chegando, você quer presentear o sobrinho ou a afilhada, ou simplesmente percebeu que aquele bebezinho que parecia tão fragilzinho agora está andando, explorando tudo e precisa de novos estímulos. E aí vem aquela dúvida que não quer calar: que brinquedo dar para uma criança entre 1 e 2 anos?

A verdade é que essa fase é mágica (e desafiadora). Entre os 12 e 24 meses, as crianças estão em pleno desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. Cada descoberta é uma conquista, cada objeto vira um universo de possibilidades. Por isso, escolher os brinquedos para 1 ano a 2 anos certos faz toda a diferença, não só para divertir, mas para estimular habilidades essenciais nessa janela tão importante do crescimento.

Mas calma: não precisa gastar uma fortuna nem virar especialista em pedagogia para acertar. O segredo está em entender o que a criança precisa nessa idade, equilibrar segurança com diversão e, claro, escolher opções que realmente façam sentido. E é exatamente isso que vamos te ajudar a fazer agora.

Por que a escolha dos brinquedos importa tanto nessa idade?

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil. Entre 1 e 2 anos, a criança está aprendendo a andar com firmeza, aprimorando a coordenação motora fina (aquela de pegar objetos pequenos), desenvolvendo a linguagem e começando a entender causa e efeito. Tudo isso acontece, em grande parte, através da exploração lúdica.

Um estudo publicado pela revista Pediatrics, da Academia Americana de Pediatria, reforça que brinquedos simples e que promovem interação (como blocos de montar, encaixes e brinquedos musicais) são mais benéficos para o desenvolvimento do que opções eletrônicas complexas. Isso porque estimulam a criatividade, a resolução de problemas e o vínculo afetivo com os cuidadores.

Ou seja: você não precisa do brinquedo mais caro ou tecnológico. Precisa do brinquedo certo.

O que considerar ao escolher brinquedos para 1 a 2 anos

Antes de correr para a loja (ou abrir aquele site de compras), vale a pena entender alguns critérios que vão te guiar na escolha:

Segurança em primeiro lugar: O Inmetro exige que todos os brinquedos comercializados no Brasil tenham o selo de certificação. Fique atento a peças pequenas que podem causar engasgamento, pontas afiadas, tintas tóxicas e materiais frágeis. A indicação etária na embalagem existe por um motivo (respeite-a).

Estímulo adequado: Nessa fase, os pequenos precisam de brinquedos que trabalhem coordenação motora, percepção sensorial, linguagem e raciocínio lógico básico. Pense em opções que convidem a criança a empilhar, encaixar, puxar, apertar, ouvir sons e explorar texturas.

Simplicidade que engaja: Brinquedos muito complexos ou que fazem tudo sozinhos podem ser menos interessantes. O ideal é que a criança seja a protagonista da brincadeira, não apenas uma espectadora passiva.

Durabilidade e custo-benefício: Criança pequena é sinônimo de teste de resistência. Escolha materiais de qualidade, que aguentem quedas, mordidas e o uso intenso. Brinquedos duráveis também podem ser passados para irmãos mais novos ou doados depois.

Melhores brinquedos para 1 ano: primeiras descobertas

No primeiro aninho, a criança está consolidando habilidades motoras grossas (como andar) e começando a refinar a motricidade fina. Ela também adora explorar sons, cores e texturas. Aqui vão algumas categorias que fazem sucesso:

Brinquedos de empurrar e puxar: Aqueles carrinhos, cachorrinhos ou telefones de madeira com rodinhas e cordinha são clássicos por uma razão: ajudam na coordenação, equilíbrio e dão segurança para quem está aprendendo a andar. 

Canguru Didático com Blocos

Canguru Didático com Blocos

Rã Amiguinhos da Floresta

Rã Amiguinhos da Floresta

Brinquedo de madeira Rola Bebê

Brinquedo de madeira Rola Bebê

Blocos de montar grandes: Blocos de espuma, plástico ou madeira são perfeitos para empilhar, derrubar e recomeçar. Eles trabalham coordenação motora, noção espacial e raciocínio. 

Mesinha Didática Infantil

Mesinha Didática Infantil

Brinquedo Blocos Surpresa para crianças

Brinquedo Blocos Surpresa para crianças

Torre de Empilhar Didático

Torre de Empilhar Didático

Brinquedos musicais: Tamborinhos, xilofones, chocalhos e pianinhos de tecla grande estimulam a percepção auditiva e o ritmo. 

Piano Xilofone, Homeplay, Dó-Ré-Mi

Piano Xilofone, Homeplay, Dó-Ré-Mi

Chocalho Para Bebê Segura Baby

Chocalho Para Bebê Segura Baby

Piano Musical Infantil Divertido

Piano Musical Infantil Divertido

Livros de pano ou cartonados: Sim, livro é brinquedo! Modelos interativos, com texturas, abas e sons, estimulam a linguagem e a curiosidade. 

A Fome dos Bichinhos: Livro Chocalho

A Fome dos Bichinhos: Livro Chocalho

Livrinho para Explorar: Minhas Primeiras Cores

Livrinho para Explorar: Minhas Primeiras Cores

Livro de pano Bebê feliz - Pela vizinhança

Livro de pano Bebê feliz - Pela vizinhança

Livro Cartonado Dia a Dia do Elefante

Livro Cartonado Dia a Dia do Elefante

Little Me Livrinhos Rechonchudos - Toque E Sinta

Little Me Livrinhos Rechonchudos - Toque E Sinta

Brinquedos educativos para 1 a 2 anos: o pulo do gato no desenvolvimento

Conforme a criança vai crescendo e se aproximando dos 2 anos, surgem novas habilidades e interesses. Ela começa a imitar situações do cotidiano, a entender melhor relações de causa e efeito e a desenvolver a linguagem de forma acelerada. É aí que entram os brinquedos educativos para 1 a 2 anos mais elaborados:

Brinquedos de encaixe: Aqueles clássicos cubos com formas geométricas para encaixar nos buracos correspondentes são ouro puro para o desenvolvimento cognitivo. Eles ensinam sobre formas, cores, tamanhos e trabalham a resolução de problemas. 

Brinquedo Educativo de encaixe Casinha da Vovó

Brinquedo Educativo de encaixe Casinha da Vovó

Jogo Encaixe Divertido Formas E Cores 17 Peças Em Madeira

Jogo Encaixe Divertido Formas E Cores 17 Peças Em Madeira

Brinquedos de empilhar: Torres de argolas, potinhos empilháveis ou blocos em ordem crescente ajudam a criança a entender sequências, tamanhos e equilíbrio.

Brinquedo Educativo Montar E Empilhar Kit

Brinquedo Educativo Montar E Empilhar Kit

Giro Mágico Infantil Viva Brincar 8 Peças

Giro Mágico Infantil Viva Brincar 8 Peças

Animais Empilháveis de Madeira Fisher-Price

Animais Empilháveis de Madeira Fisher-Price

Primeiros quebra-cabeças: Quebra-cabeças de encaixe com peças grandes e pinos são ideais. Eles estimulam a coordenação fina, o foco e a percepção visual. 

Meu Primeiro Quebra-Cabeça Com 2, 3 E 4 Peças

Meu Primeiro Quebra-Cabeça Com 2, 3 E 4 Peças

Quebra-Cabeça Animais Da Selva

Quebra-cabeça Animais Da Selva

Quebra-cabeça De Madeira Infantil Educativo Fisher Price

Quebra-cabeça De Madeira Infantil Educativo Fisher Price

Brinquedos de imitação: Panelinhas, telefones de brinquedo, bonecas simples e carrinhos começam a fazer parte do universo da criança, que adora imitar os adultos. Essas brincadeiras desenvolvem habilidades sociais, linguagem e criatividade. 

Carrinho Mercotruck Cacamba

Carrinho Mercotruck Cacamba

Estrela Minha Primeira Boneca

Estrela Minha Primeira Boneca

Brinquedo para Bebês Telefone Feliz

Brinquedo para Bebês Telefone Feliz

Boneca Naomie, 25 cm

Boneca Naomie, 25 cm

Kit de Cozinha Tateti

Kit de Cozinha Tateti

Presentes para crianças pequenas: o que NÃO comprar

Tão importante quanto saber o que comprar é evitar armadilhas. Aqui vão alguns alertas:

Evite brinquedos com peças pequenas: Qualquer item menor que um rolo de papel higiênico pode ser um risco de engasgamento. O teste do rolo (usado por especialistas em segurança infantil) é uma boa referência.

Cuidado com pilhas e baterias expostas: Brinquedos eletrônicos devem ter compartimento de pilhas com parafusos. Ingestão de baterias pode ser fatal.

Fuja de materiais tóxicos: Sempre confira se o produto tem o selo do Inmetro. Tintas com chumbo ou plásticos não certificados são perigosos.

Brinquedos muito barulhentos: Sons acima de 85 decibéis podem prejudicar a audição da criança. Se você testar e achar alto demais, provavelmente é.

Itens que fazem tudo sozinhos: Brinquedos que apenas piscam e tocam música sem exigir interação da criança têm baixo valor educativo.

Dicas práticas para acertar na escolha

Agora que você já sabe o que procurar e o que evitar, algumas dicas finais para facilitar sua vida:

Priorize brinquedos versáteis: Aqueles que crescem com a criança, oferecendo diferentes formas de brincar conforme ela se desenvolve, são ótimos investimentos.

Observe os interesses da criança: Ela adora música? Invista em instrumentos. Adora empilhar coisas? Blocos são a escolha certa. Respeitar as preferências aumenta o engajamento.

Não exagere na quantidade: Menos é mais. Brinquedos demais podem sobrecarregar e dispersar a atenção. Faça rodízio, guardando alguns e trocando a cada semana.

Considere brinquedos artesanais e brasileiros: Além de apoiar a economia local, muitos produtos artesanais são feitos com materiais naturais e seguros. Feiras de artesanato e lojas especializadas em brinquedos educativos têm verdadeiros tesouros.

Pense no ambiente: Opte por brinquedos de madeira certificada, plásticos recicláveis ou tecidos orgânicos quando possível. É um cuidado com o futuro dos pequenos.

Para finalizar: brincar é coisa séria

Escolher os melhores brinquedos para 1 ano ou presentear uma criança de até 2 anos pode parecer complicado, mas no fundo é um ato de amor e cuidado. Cada brinquedo bem escolhido é uma oportunidade de aprendizado, uma porta aberta para novas habilidades e, claro, para muita alegria.

Lembre-se: o brinquedo perfeito não é o mais caro ou o mais moderno. É aquele que respeita a fase da criança, estimula seu desenvolvimento, é seguro e, acima de tudo, diverte. E quando você vê aquele sorrisinho de descoberta, sabe que acertou em cheio.

Agora é só aproveitar para escolher, presentear e, se puder, sentar no chão e brincar junto. Afinal, o melhor presente que uma criança pode receber, além do brinquedo, é a presença e o carinho de quem ela ama.

