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Brincadeiras

Dia das Crianças: brinquedos e opções de diversão para pais e filhos na Grande Vitória

HZ se aventurou em um parque de camas elásticas até em um labirinto gigante com piscina de bolinhas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 14:17

Felipe Khoury se joga na piscina de bolinhas para crianças
Felipe Khoury se joga na piscina de bolinhas para crianças Crédito: Vitor Jubini
O Dia Das Crianças é a oportunidade perfeita para todo mundo voltar no tempo e se divertir. Pensando nisso, HZ foi atrás de algumas opções de lazer que podem facilmente ser exploradas entre pais e filhos.
Que tal se aventurar em um castelo inflável gigante? Ou entrar em um parque de camas elásticas? E até mesmo curtir uma noite no boliche? Confira um tour super animado pelos brinquedos dos shoppings da Grande Vitória.
As atrações mencionadas acima e muitas outras que podem ser aproveitadas durante todo o feriadão você confere neste link (clique aqui).

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