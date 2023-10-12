Dia das Crianças: brinquedos e opções de diversão para pais e filhos na Grande Vitória

O Dia Das Crianças é a oportunidade perfeita para todo mundo voltar no tempo e se divertir. Pensando nisso, HZ foi atrás de algumas opções de lazer que podem facilmente ser exploradas entre pais e filhos.
Que tal se aventurar em um castelo inflável gigante? Ou entrar em um parque de camas elásticas? E até mesmo curtir uma noite no boliche? Confira um tour super animado pelos brinquedos dos shoppings da Grande Vitória.
As atrações mencionadas acima e muitas outras que podem ser aproveitadas durante todo o feriadão você confere neste link (clique aqui).