Programação de Dia das Crianças no ES vai até o fim do mês

O Dia das Crianças chegou com a garotada cheia de energia para gastar. Que tal aproveitar e colocá-los para se divertir com uma programação especialmente feita para eles? HZ selecionou algumas atividades, que vão de oficinas de pintura, brincadeiras e peças de teatro. Tem opções para todos os bolsos, sendo muitas delas gratuitas.