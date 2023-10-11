Programação de Dia das Crianças no ES vai até o fim do mês

O Dia das Crianças chegou com a garotada cheia de energia para gastar. Que tal aproveitar e colocá-los para se divertir com uma programação especialmente feita para eles? HZ selecionou algumas atividades, que vão de oficinas de pintura, brincadeiras e peças de teatro. Tem opções para todos os bolsos, sendo muitas delas gratuitas.
DIA 12
- PARQUE BOTÂNICO VALE
- Com brinquedos infláveis, pula-pula, oficina de pintura facial, brincadeiras, espetáculo “Timão e Pumba em fogo na floresta”, festa das cores e mais
- Quando: quinta (12), a partir das 9h
- Onde: Parque Botânico Vale - Av dos Expedicionarios, s/n, Jardim Camburi, Vitória
- Entrada gratuita
- FESTA DAS CRIANÇAS
- Com pula pula, pipoca, algodão doce, cachorro quente e muito mais, brincadeiras antigas e muito divertidas com recreadores e monitores
- Quando: quinta (12), das 8h às 12h
- Onde: sede da Associação de Moradores de Praia das Gaivotas - Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho - Praia das Gaivotas, Vila Velha
- A entrada é 1 quilo de alimento não perecível.
- JUMP AROUND
- Maior castelo inflável da América Latina com dois escorregadores gigantes, labirintos, escalada e pista de obstáculos
- Quando: quinta (12), das 15h às 21h
- Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
- Ingressos: entre R$ 20 e R$ 40 por sessão (30 minutos), à venda na bilheteria ou no site Sympla.
- CLUBINHO NO QUINTAL SVV
- Atividades: Recreação, infláveis, pintura artística e cantinho baby
- Atrações: Tio Samir e Mágico Joãozinho
- Quando: quinta (12 de outubro), das 15h às 18h
- Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Entrada gratuita
- DIA DAS CRIANÇAS NO BOULEVARD
- Contação de histórias, atividades lúdicas, palestras e roda de conversa infantil estão na programação especial. A ação é parte da I Feira Literária da Mulher Capixaba no ES
- Quando: quinta (12 de outubro), a partir das 10h
- Onde: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
- Entrada gratuita
- DIA DAS CRIANÇAS NO MESTRE
- Recreação, brinquedos infláveis, espetáculo teatral Moana, distribuição e pipoca e balões, além de diversos eventos e promoções pelas lojas do shopping
- Quando: quinta (12 de outubro), a partir das 13h
- Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Evento gratuito
- DIVERSÃO EM CENA
- Apresentação da peça “O Guarda-Histórias – João e o pé de feijão”
- Quando: quinta (12 de outubro), às 16h
- Onde: Teatro Universitário (Ufes) - Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, dia 10 de outubro, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- LABIRINTO MÁGICO
- Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play
- Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
- Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- PANDORA PARK
- Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas.
- Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h.
- Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos
- DIA DAS CRIANÇAS NO PRAIA
- Com recreação infantil com encontro dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo (Cuca, Emília, Visconde de Sabugosa)
- Quando: quinta (12 de outubro), das 16h às 19h
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Evento gratuito
- CIRQUE AMAR
- Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
- Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
- Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
- Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
- VILA TRAMPOLIM PARK
- Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
- Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
- Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- DIA DAS CRIANÇAS NO SHOPPING MOXUARA
- Recreação, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, oficinas criativas e Teatro da Pequena Sereia. Além disso, traga1kg de alimento não perecível e participe de uma super oficina de slime. As vagas são limitadas.
- Quando: quinta (12), das 14h às 19h
- Onde: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- Evento gratuito
- DIA DAS CRIANÇAS NO SHOPPING MONTSERRAT
- Recreação com brincadeiras retrô, teatro show das Princesas, brinquedo inflável, cama elástica, pipoca, algodão doce e muito mais.
- Quando: quinta (12), das 14h as 17h
- Onde: Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra
- Evento gratuito
- PRAÇA DA CIÊNCIA
- Neste dia, das 8h às 12h, uma recepção espera a criançada, além de visitação a todos os equipamentos lúdicos e divertidos do local, durante toda a manhã, com acompanhamento dos monitores da Praça. As crianças também poderão desfrutar de cama elástica e pintura de rosto, além de muitas delícias como pipoca, algodão doce e picolé.
- Quando: quinta (12), das 8h às 12h
- Onde: Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória
- Evento gratuito
DIA 13
- JUMP AROUND
- Maior castelo inflável da América Latina com dois escorregadores gigantes, labirintos, escalada e pista de obstáculos.
- Quando: sexta (13), das 15h às 21h
- Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
- Ingressos: entre R$ 20 e R$ 40 por sessão (30 minutos), à venda na bilheteria ou no site Sympla
- PANDORA PARK
- Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas
- Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h
- Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos
- VILA TRAMPOLIM PARK
- Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
- Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
- Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- LABIRINTO MÁGICO
- Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play.
- Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
- Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- CIRQUE AMAR
- Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
- Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
- Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
- Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
DIA 14
- MUNDO BITA
- Com o espetáculo "Vamos cultivar amizades”, que mistura hits, como "Fazendinha" e "Parabéns do Bita", com os sucessos recentes "Senhor tubarão", "A tristeza vai passar" e "O Amor é tudo de bom"
- Quando: sábado (14), às 17h
- Onde: Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lucia, Vitória
- Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no site Lebillet
- JUMP AROUND
- Maior castelo inflável da América Latina com dois escorregadores gigantes, labirintos, escalada e pista de obstáculos
- Quando: sábado (14), das 15h às 21h
- Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
- Ingressos: entre R$ 20 e R$ 40 por sessão (30 minutos), à venda na bilheteria ou no site Sympla
- CLUBINHO SVV COM TEATRO CAMPANELI
- Atividades: Recreação, pintura artística, circuito infantil e espaço baby
- Apresentação: Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
- Quando: sábado (14), das 15h às 18h
- Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Entrada: gratuita
- DIVERSÃO NA PRAÇA
- Recreação infantil com brincadeiras e oficinas (futebol de tecido, galinha do vizinho, oficina pintura, cantinho do bebê e pula-pula)
- Quando: sábado (14), das 17h às 20h
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Evento gratuito
- PANDORA PARK
- Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas
- Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h
- Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos
- VILA TRAMPOLIM PARK
- Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
- Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
- Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- LABIRINTO MÁGICO
- Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play.
- Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
- Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- CIRQUE AMAR
- Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
- Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
- Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
- Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
DIA 15
- DIVERSÃO NA PRAÇA
- Recreação infantil com brincadeiras e oficinas (futebol de tecido, galinha do vizinho, oficina pintura, cantinho do bebê e pula-pula)
- Quando: domingo (15), das 17h às 20h
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Evento gratuito
- TARDE ENCANTADA
- Com a peça Os Três Porquinhos. Nessa releitura o lobo bom mostrará o valor de ser amigo e ajudar ao próximo.
- Quando: domingo (15), das 15h às 16h
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Evento gratuito, inscrições no site do shopping
- PANDORA PARK
- Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas.
- Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h.
- Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos
- VILA TRAMPOLIM PARK
- Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
- Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
- Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- LABIRINTO MÁGICO
- Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play.
- Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
- Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
- CIRQUE AMAR
- Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
- Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
- Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
- Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
DIA 21
- ROCKZINHO SVV COM BOLOFOFOS
- Atrações: Show com Bolofofos e recreação infantil
- Quando: dia 21 de outubro a partir das 15h
- Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) - 1º lote. Podem ser adquiridos no balcão Mês das Crianças, no piso L2 ou online pelo site On Ticket. https://onticket.com.br/eventos/2946
- PANDORA PARK
- Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas.
- Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h.
- Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos
- CIRQUE AMAR
- Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
- Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
- Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
- Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
DIA 28
- CLUBINHO NO QUINTAL HALOWEEN
- Atividades: Desfile de fantasia (crianças e pets), oficina de fantasia de dinossauro, pintura artística, recreação e caça aos doces pelo Shopping
- Quando: dia 28 de outubro, das 15h às 18h
- Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Entrada: gratuita
- CIRQUE AMAR
- Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
- Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
- Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
- Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
*Leiriane Santana é aluna do 26º Curso de Residência da Rede Gazeta e o conteúdo foi supervisionado pelo editor Erik Oakes