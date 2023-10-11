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Diversão

Programação de Dia das Crianças no ES vai até o fim do mês

HZ lista uma série de atividades para fazer com os pequenos. Como destaque, a peça Mundo Bita e atividades lúdicas e de recreação em parques e espaços. Só fica em casa quem quiser!
Leiriane Santana

Leiriane Santana

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 17:52

O Guarda-Histórias, Mundo Bita e Jump Around: atrações para curtir com as crianças
O Guarda-Histórias, Mundo Bita e Jump Around: atrações para curtir com as crianças Crédito: Reprodução
O Dia das Crianças chegou com a garotada cheia de energia para gastar. Que tal aproveitar e colocá-los para se divertir com uma programação especialmente feita para eles? HZ selecionou algumas atividades, que vão de oficinas de pintura, brincadeiras e peças de teatro. Tem opções para todos os bolsos, sendo muitas delas gratuitas. 

DIA 12

  • PARQUE BOTÂNICO VALE
  • Com brinquedos infláveis, pula-pula, oficina de pintura facial, brincadeiras, espetáculo “Timão e Pumba em fogo na floresta”, festa das cores e mais
  • Quando: quinta (12), a partir das 9h
  • Onde: Parque Botânico Vale - Av dos Expedicionarios, s/n, Jardim Camburi, Vitória
  • Entrada gratuita

  • FESTA DAS CRIANÇAS
  • Com pula pula, pipoca, algodão doce, cachorro quente e muito mais, brincadeiras antigas e muito divertidas com recreadores e monitores
  • Quando: quinta (12), das 8h às 12h
  • Onde: sede da Associação de Moradores de Praia das Gaivotas - Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho - Praia das Gaivotas, Vila Velha
  • A entrada é 1 quilo de alimento não perecível.

  • JUMP AROUND
  • Maior castelo inflável da América Latina com dois escorregadores gigantes, labirintos, escalada e pista de obstáculos
  • Quando: quinta (12), das 15h às 21h
  • Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: entre R$ 20 e R$ 40 por sessão (30 minutos), à venda na bilheteria ou no site Sympla.
Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina está no Shopping Vitória
Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina está no Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin
  • CLUBINHO NO QUINTAL SVV
  • Atividades: Recreação, infláveis, pintura artística e cantinho baby
  • Atrações: Tio Samir e Mágico Joãozinho
  • Quando: quinta (12 de outubro), das 15h às 18h
  • Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • Entrada gratuita

  • DIA DAS CRIANÇAS NO BOULEVARD
  • Contação de histórias, atividades lúdicas, palestras e roda de conversa infantil estão na programação especial. A ação é parte da I Feira Literária da Mulher Capixaba no ES
  • Quando: quinta (12 de outubro), a partir das 10h
  • Onde: Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • Entrada gratuita

  • DIA DAS CRIANÇAS NO MESTRE
  • Recreação, brinquedos infláveis, espetáculo teatral Moana, distribuição e pipoca e balões, além de diversos eventos e promoções pelas lojas do shopping
  • Quando: quinta (12 de outubro), a partir das 13h
  • Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Evento gratuito

  • DIVERSÃO EM CENA
  • Apresentação da peça “O Guarda-Histórias – João e o pé de feijão”
  • Quando: quinta (12 de outubro), às 16h
  • Onde: Teatro Universitário (Ufes) - Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
  • Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, dia 10 de outubro, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
Espetáculo
Espetáculo "O Guarda-Histórias – João e o pé de feijão" Crédito: Allan Bravos
  • LABIRINTO MÁGICO
  • Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play
  • Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
  • Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)

  • PANDORA PARK
  • Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas.
  • Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos

  • DIA DAS CRIANÇAS NO PRAIA
  • Com recreação infantil com encontro dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo (Cuca, Emília, Visconde de Sabugosa)
  • Quando: quinta (12 de outubro), das 16h às 19h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Evento gratuito

  • CIRQUE AMAR
  • Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
  • Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
  • Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
  • Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
Praça da Ciência, em Vitória
Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Brunella França/PMV
  • VILA TRAMPOLIM PARK
  • Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
  • Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
  • Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)

  • DIA DAS CRIANÇAS NO SHOPPING MOXUARA
  • Recreação, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, oficinas criativas e Teatro da Pequena Sereia. Além disso, traga1kg de alimento não perecível e participe de uma super oficina de slime. As vagas são limitadas.
  • Quando: quinta (12), das 14h às 19h
  • Onde: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • Evento gratuito

  • DIA DAS CRIANÇAS NO SHOPPING MONTSERRAT
  • Recreação com brincadeiras retrô, teatro show das Princesas, brinquedo inflável, cama elástica, pipoca, algodão doce e muito mais.
  • Quando: quinta (12), das 14h as 17h
  • Onde: Shopping Montserrat - Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra
  • Evento gratuito

  • PRAÇA DA CIÊNCIA
  • Neste dia, das 8h às 12h, uma recepção espera a criançada, além de visitação a todos os equipamentos lúdicos e divertidos do local, durante toda a manhã, com acompanhamento dos monitores da Praça. As crianças também poderão desfrutar de cama elástica e pintura de rosto, além de muitas delícias como pipoca, algodão doce e picolé.
  • Quando: quinta (12), das 8h às 12h
  • Onde: Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória
  • Evento gratuito

DIA 13

  • JUMP AROUND
  • Maior castelo inflável da América Latina com dois escorregadores gigantes, labirintos, escalada e pista de obstáculos.
  • Quando: sexta (13), das 15h às 21h
  • Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: entre R$ 20 e R$ 40 por sessão (30 minutos), à venda na bilheteria ou no site Sympla

  • PANDORA PARK
  • Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas
  • Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos

  • VILA TRAMPOLIM PARK
  • Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
  • Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
  • Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)

  • LABIRINTO MÁGICO
  • Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play.
  • Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
  • Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)

  • CIRQUE AMAR
  • Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
  • Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
  • Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
  • Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb

DIA 14

  • MUNDO BITA
  • Com o espetáculo "Vamos cultivar amizades”, que mistura hits, como "Fazendinha" e "Parabéns do Bita", com os sucessos recentes "Senhor tubarão", "A tristeza vai passar" e "O Amor é tudo de bom"
  • Quando: sábado (14), às 17h
  • Onde: Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lucia, Vitória
  • Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no site Lebillet
O Mundo Bita é uma das atrações do Mimo Festival, na Serra
O Mundo Bita é uma das atrações para o Dia das Crianças Crédito: Chico Barros
  • JUMP AROUND
  • Maior castelo inflável da América Latina com dois escorregadores gigantes, labirintos, escalada e pista de obstáculos
  • Quando: sábado (14), das 15h às 21h
  • Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: entre R$ 20 e R$ 40 por sessão (30 minutos), à venda na bilheteria ou no site Sympla

  • CLUBINHO SVV COM TEATRO CAMPANELI
  • Atividades: Recreação, pintura artística, circuito infantil e espaço baby
  • Apresentação: Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
  • Quando: sábado (14), das 15h às 18h
  • Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • Entrada: gratuita

  • DIVERSÃO NA PRAÇA
  • Recreação infantil com brincadeiras e oficinas (futebol de tecido, galinha do vizinho, oficina pintura, cantinho do bebê e pula-pula)
  • Quando: sábado (14), das 17h às 20h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Evento gratuito

  • PANDORA PARK
  • Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas
  • Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos

  • VILA TRAMPOLIM PARK
  • Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
  • Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
  • Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)
Vila Trampolim
Vila Trampolim Crédito: Vila Trampolim
  • LABIRINTO MÁGICO
  • Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play.
  • Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
  • Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)

  • CIRQUE AMAR
  • Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
  • Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
  • Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
  • Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb

DIA 15

  • DIVERSÃO NA PRAÇA
  • Recreação infantil com brincadeiras e oficinas (futebol de tecido, galinha do vizinho, oficina pintura, cantinho do bebê e pula-pula)
  • Quando: domingo (15), das 17h às 20h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Evento gratuito

  • TARDE ENCANTADA
  • Com a peça Os Três Porquinhos. Nessa releitura o lobo bom mostrará o valor de ser amigo e ajudar ao próximo.
  • Quando: domingo (15), das 15h às 16h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Evento gratuito, inscrições no site do shopping

  • PANDORA PARK
  • Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas.
  • Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos

  • VILA TRAMPOLIM PARK
  • Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja.
  • Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas.
  • Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)

  • LABIRINTO MÁGICO
  • Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play.
  • Quando: até 23 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h.
  • Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Ingressos: a partir de R$ 40 (30 minutos)

  • CIRQUE AMAR
  • Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
  • Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
  • Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
  • Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb

DIA 21

  • ROCKZINHO SVV COM BOLOFOFOS
  • Atrações: Show com Bolofofos e recreação infantil
  • Quando: dia 21 de outubro a partir das 15h
  • Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) - 1º lote. Podem ser adquiridos no balcão Mês das Crianças, no piso L2 ou online pelo site On Ticket. https://onticket.com.br/eventos/2946

  • PANDORA PARK
  • Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas.
  • Quando: até 21 de outubro - segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados 11h às 21h.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Valor: a partir de R$ 25,00, de 1 a 15 minutos

  • CIRQUE AMAR
  • Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
  • Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
  • Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
  • Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb

DIA 28

  • CLUBINHO NO QUINTAL HALOWEEN
  • Atividades: Desfile de fantasia (crianças e pets), oficina de fantasia de dinossauro, pintura artística, recreação e caça aos doces pelo Shopping
  • Quando: dia 28 de outubro, das 15h às 18h
  • Onde: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • Entrada: gratuita

  • CIRQUE AMAR
  • Com ilusionistas, Palhaços, Acrobatas, Aerialistas, Força Capilar e um incrível Ballet Acrobático
  • Quando: de segunda a sexta, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30
  • Onde: Estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Aeroporto, Vitória
  • Ingressos: R$35 a R$300, no site guicheweb
*Leiriane Santana é aluna do 26º Curso de Residência da Rede Gazeta e o conteúdo foi supervisionado pelo editor Erik Oakes

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