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Dia do Cabelo Maluco faz sucesso entre crianças no ES

Pais buscam inspirações nas redes sociais e reproduzem penteados nos filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 12:40

Dia do Cabelo Maluco faz sucesso entre crianças no ES
Dia do Cabelo Maluco faz sucesso entre crianças no ES Crédito: Arquivo Pessoal
A trend do momento é com os pequenos. Crianças com cabelos diferentões estão tomando as redes nesta véspera de Dia das Crianças, 11 de outubro. Tudo isso porque o Dia do Cabelo Maluco, que acontece próximo a data voltada para a garotada, chegou. Principalmente no TikTok, é possível ver vídeos de pequenos estudantes com penteados pra lá de criativos.
@alinnesass

A mamãe bem que tentou… e não é que deu certo?! ?? Super simples e fácil de fazer! Minha princesa e seus cabelinhos de “miojo” ??

♬ som original - Aline Sass
Empolgados, pais e responsáveis transformam os cabelos dos fios em torres, cupcakes, árvores de natal, balanço e o que mais a imaginação e criatividade resultar.
@rafamargottt Mais um dia normal de cabelo maluco #foryou #prof #cabelomaluco #balaomagico ♬ Assim É Ser Criança - Mundo Bita
Um dos vídeos que mais bombou é o de uma mãe que fez o penteado de sereia usando uma boneca na cabeça da filha.
@taci.alcolea Se a escola diz que é dia do penteado maluco, a gente obedece, né? Grita socorro pra amiga e mão na massa… ops, no cabelo, na tinta, na sereia… ??‍♀️@fetumasoficial #penteado #penteadoinfantil #penteadomaluco #crazyhairday #crazyhair #littlemermaid #pequenasereia ♬ som original - Taciele Alcolea
Na Grande Vitória, a trend saiu das redes e chegou nas escolas. No CMEI João Pedro de Aguiar, em Jardim Camburi, em Vitória, que atende crianças de 1 a 6 anos, o Dia do Cabelo Divertido já faz parte do calendário de atividades da Semana da Criança.
A diretora Cláudia Kill disse ao g1 ES que o objetivo envolver e também estimular a criatividade das famílias. "Já é uma tradição do CMEI. Ontem foi pela manhã e hoje é à tarde. Todo ano, nessa época do Dia das Crianças elas vem com esse cabelo divertido. Fica uma coisa mais lúdica, colorida e é pra incentivar a criatividade da família e das crianças. Eles colocam o cabelo como gostam. É uma mobilização das famílias. É cada um mais lindo que o outro. Esse ano apareceram penteados com as forminhas na cabeça, tipo os chineses. Achei muito legal", disse a diretora.
Inspirada no desenho Trolls, a pequena Laura, de 5 anos, foi para a escola com o cabelo colorido de azul. A professora e dona de casa Elaine Vindor Ferreira, mãe da pequena, disse que o penteado foi feito em cerca de 20 minutos.
"Ela ama o filme Trolls e a cor preferida é azul. Fiz a junção dos dois. Usei gel e coloquei uma garrafa de água vazia no meio", contou a mãe de Laura.
Dia do Cabelo Maluco: Inspirada no desenho Trolls, a pequena Laura, de 5 anos, foi para a escola com o cabelo colorido de azul
Dia do Cabelo Maluco: Inspirada no desenho Trolls, a pequena Laura, de 5 anos, foi para a escola com o cabelo colorido de azul Crédito: Arquivo Pessoal
Quem se divertiu esse ano pela primeira vez com o penteado diferente foi Manu Caniçali, de 2 anos. A mãe dela, a influenciadora capixaba Bryce Caniçali, contou ao g1 ES que a filha caçula se divertiu muito.
"Pesquisei no Pinterest, foi a primeira vez que tivemos que fazer, ela entrou na escolinha esse ano, ela amou quando viu o que eu tinha feito e amou se ver no espelho, da trabalho mas ver a carinha dela no final é tudo", disse Bryce.
Dia do Cabelo Maluco: Manu de 2 anos fantasiada para a creche
Dia do Cabelo Maluco: Manu de 2 anos fantasiada para a creche Crédito: Arquivo Pessoal
Ainda na Grande Vitória, mais crianças se divertiram com os cabelos. O penteado da pequena Eliza Cardozo Neves, de 3 anos, que mora com a família na Serra, teve como acessórios duas garrafinhas de refrigerante.
Dia do Cabelo Maluco: Eliza Cardozo Neves, moradora da Serra, ES, com cabelo divertido
Dia do Cabelo Maluco: Eliza Cardozo Neves, moradora da Serra, ES, com cabelo divertido Crédito: Arquivo Pessoal
No interior do estado também teve criança fantasiada e com cabelo divertido. A pequena Anita Hemerly, de 3 anos, adorou o cabelo de mola. 
"A intenção era aproveitar o que tinha em casa e vi uma foto na internet com essa mola. Era outro modelo, mas vi que dava pra inventar algo. O rosa no cabelo foi com maquiagem mesmo", contou a mãe Bruna Hemerly.
Dia do Cabelo Maluco: Anita Hemerly Laeber, de 3 anos
Dia do Cabelo Maluco: Anita Hemerly Laeber, de 3 anos Crédito: Arquivo Pessoal
Inspirada nos cabelos da internet, Bruniely Farias, mãe de Catarina Farias Lima, de 6 anos, de Colatina, no Noroeste do estado, usou a criatividade no penteado da filha.
"Me inspirei em alguns cabelos que vi na internet e adaptei, usando as cores e elementos que ela gosta. Para dar sustentação usei uma cartolina. Dessa forma, o cabelo ficou em pé o dia todo", contou.
Dia do Cabelo Maluco: Catarina Farias Lima, de 6 anos, moradora de Colatina, ES
Dia do Cabelo Maluco: Catarina Farias Lima, de 6 anos, moradora de Colatina, ES Crédito: Arquivo Pessoal
*Com informações do g1 ES

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