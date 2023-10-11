Dia do Cabelo Maluco faz sucesso entre crianças no ES Crédito: Arquivo Pessoal

A trend do momento é com os pequenos. Crianças com cabelos diferentões estão tomando as redes nesta véspera de Dia das Crianças, 11 de outubro. Tudo isso porque o Dia do Cabelo Maluco, que acontece próximo a data voltada para a garotada, chegou. Principalmente no TikTok, é possível ver vídeos de pequenos estudantes com penteados pra lá de criativos.

@alinnesass A mamãe bem que tentou… e não é que deu certo?! ?? Super simples e fácil de fazer! Minha princesa e seus cabelinhos de “miojo” ?? ♬ som original - Aline Sass

Empolgados, pais e responsáveis transformam os cabelos dos fios em torres, cupcakes, árvores de natal, balanço e o que mais a imaginação e criatividade resultar.

Um dos vídeos que mais bombou é o de uma mãe que fez o penteado de sereia usando uma boneca na cabeça da filha.

Na Grande Vitória, a trend saiu das redes e chegou nas escolas. No CMEI João Pedro de Aguiar, em Jardim Camburi, em Vitória, que atende crianças de 1 a 6 anos, o Dia do Cabelo Divertido já faz parte do calendário de atividades da Semana da Criança.

A diretora Cláudia Kill disse ao g1 ES que o objetivo envolver e também estimular a criatividade das famílias. "Já é uma tradição do CMEI. Ontem foi pela manhã e hoje é à tarde. Todo ano, nessa época do Dia das Crianças elas vem com esse cabelo divertido. Fica uma coisa mais lúdica, colorida e é pra incentivar a criatividade da família e das crianças. Eles colocam o cabelo como gostam. É uma mobilização das famílias. É cada um mais lindo que o outro. Esse ano apareceram penteados com as forminhas na cabeça, tipo os chineses. Achei muito legal", disse a diretora.

Inspirada no desenho Trolls, a pequena Laura, de 5 anos, foi para a escola com o cabelo colorido de azul. A professora e dona de casa Elaine Vindor Ferreira, mãe da pequena, disse que o penteado foi feito em cerca de 20 minutos.

"Ela ama o filme Trolls e a cor preferida é azul. Fiz a junção dos dois. Usei gel e coloquei uma garrafa de água vazia no meio", contou a mãe de Laura.

Dia do Cabelo Maluco: Inspirada no desenho Trolls, a pequena Laura, de 5 anos, foi para a escola com o cabelo colorido de azul Crédito: Arquivo Pessoal

Quem se divertiu esse ano pela primeira vez com o penteado diferente foi Manu Caniçali, de 2 anos. A mãe dela, a influenciadora capixaba Bryce Caniçali, contou ao g1 ES que a filha caçula se divertiu muito.

"Pesquisei no Pinterest, foi a primeira vez que tivemos que fazer, ela entrou na escolinha esse ano, ela amou quando viu o que eu tinha feito e amou se ver no espelho, da trabalho mas ver a carinha dela no final é tudo", disse Bryce.

Dia do Cabelo Maluco: Manu de 2 anos fantasiada para a creche Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda na Grande Vitória, mais crianças se divertiram com os cabelos. O penteado da pequena Eliza Cardozo Neves, de 3 anos, que mora com a família na Serra, teve como acessórios duas garrafinhas de refrigerante.

Dia do Cabelo Maluco: Eliza Cardozo Neves, moradora da Serra, ES, com cabelo divertido Crédito: Arquivo Pessoal

No interior do estado também teve criança fantasiada e com cabelo divertido. A pequena Anita Hemerly, de 3 anos, adorou o cabelo de mola.

"A intenção era aproveitar o que tinha em casa e vi uma foto na internet com essa mola. Era outro modelo, mas vi que dava pra inventar algo. O rosa no cabelo foi com maquiagem mesmo", contou a mãe Bruna Hemerly.

Dia do Cabelo Maluco: Anita Hemerly Laeber, de 3 anos Crédito: Arquivo Pessoal

Inspirada nos cabelos da internet, Bruniely Farias, mãe de Catarina Farias Lima, de 6 anos, de Colatina, no Noroeste do estado, usou a criatividade no penteado da filha.

"Me inspirei em alguns cabelos que vi na internet e adaptei, usando as cores e elementos que ela gosta. Para dar sustentação usei uma cartolina. Dessa forma, o cabelo ficou em pé o dia todo", contou.

Dia do Cabelo Maluco: Catarina Farias Lima, de 6 anos, moradora de Colatina, ES Crédito: Arquivo Pessoal