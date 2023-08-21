Dicas de looks para homens com poucas peças no armário Crédito: Shutterstock

Nesta semana, vamos falar de moda masculina. A intenção é ajudar a rapaziada a se vestir com estilo mesmo com poucas pelas no guarda-roupas.

Já é bem natural, que uma porcentagem alta do público masculino consuma menos e se preocupe menos com a questão looks do dia. Afinal, homem costuma ser mais prático nas decisões e básico na hora de se vestir.

Muitas vezes, chega a ser tão pequena a variedade de peças, que se acha apenas camisa de time, bermuda e chinelo - para o desespero das parceiras (risos) - no armário. Alguns, sem ajuda, vestem sempre as mesmas combinações pra não errar: uma calça jeans, a camiseta e o tênis.

Nesta coluna, eu separei algumas dicas de peças e substituições para deixar o armário masculino mais estiloso e fácil de montar combinações para qualquer ocasião.

1 - A CAMISA IDEAL

Vou separar em dois segmentos: camisarias e t-shirts. As duas são super importantes.

Camisaria: elas são especiais, não só para trabalho. A camisa social masculina pode fazer uma grande diferença na imagem pessoal. Se você não trabalha no estilo traje completo, não precisa investir nas modelagem muito formais e engomadas. Escolha camisarias em linho. Tons como branco, preto e algumas em cores suaves para o dia são uma aposta certeira.

Para a noite, a camisa pode ser usada com um jeans e um sapato arrumado, ou até um tênis bacana. Para o dia, elas podem ser usadas soltas por cima de uma bermuda e mangas puxadas. Fica super estiloso e arrumado. Para looks ainda mais criativos, você pode usar a camisa aberta com uma t-shirt lisa de malha por baixo . Experimente!

Uma boa dica também é apostar na camisa jeans. Ela vai te salvar em várias ocasiões. É uma peça que deixa a produção sempre moderna e estilosa.

Tshirts: Aposte nelas. Lisas , sem muita informação. Não tem erro ao jogar uma t-shirt com bermuda de linho ou sarja e um tênis. Até com calça jeans ela vai super bem.

Deixe as camisetas com imagens e frases engraçadas para o encontro com a rapaziada. Para uma proposta mais arrumada escolha as lisas.

Atenção: As polos também caem bem com social, jeans ou linho. Pra quem gosta dessa modelagem, se atente às cores e ao corte.

2 - BERMUDAS E CALÇAS

Bermudas: a dica é investir no equilíbrio de cores claras e escuras e sempre na altura do joelho. Para looks diurnos, é muito legal ter uma bermuda cor off de linho. Se quiser variar, escolha tons fáceis de coordenar como o bege, rosa, azul ou com designs pequenos para não brigar com o restante da produção.

Para looks noturnos, escolha bermudas escuras como preto, grafite, militar ou azul marinho. O tecido pode ser linho ou sarja - que também tem um ótimo caimento. Se você quer impressionar, substitua as bermudas de tactel por elas. Você vai ver a diferença.

Calças: uma jeans reta com uma modelagem levemente justa vai coordenar com todos os estilos que quiser. Tanto diurnos como noturnos.

Tenha atenção com a largura e o comprimento. Não deixe aquela barra toda acumulada , aquilo achata sua estatura e tem o ar de desarrumado. Ajuste a bainha quando comprar. Uma observação importante é escolher o jeans liso tradicional. Sem lavagens e sem rasgos.

Saindo do jeans você pode escolher uma calça mais estilosa e arrumada como sarjas, linho ou fazer um estilo super bacana usando a calça de moletom.

Para montar uma imagem mais impactante e moderna, experimente dobrar as barras das calças, deixando elas mais curtas de propósito. Sem medo! Fica super cool, e com um ar moderno e atentado ao mundo fashion masculino.

3. CALÇADOS

Minha primeira dica é um tênis branco tradicional. Sem muitas informações. Ele vai encaixar em absolutamente tudo, do moletom à calça de alfaiataria.

E acredite! Você pode usar a camisa de linho solta, a calça jeans já citada e o tênis branco para um casamento. Assim como pode usar o mesmo look para um jantar mais informal. É tudo sobre a escolha das peças certas.

Depois do tênis, eu indico um sapato derby, mocassim e o sleep on. São três calçados super legais porque coordenam com vários estilos e são super alinhados. Todos eles podem ser usados com jeans, social ou bermudas.

PEÇA-CHAVE

Uma peça-chave que não deve faltar num guarda-roupas masculino é o blazer. Ele é sem dúvida a peça que vai te surpreender. O blazer de linho - ou aquele de alfaiataria no bege ou preto - pode ser usado por cima da t-shirt, da camisa e também ser usado com calças e bermudas.

Para o dia ou para a noite, use com o tenis ou com o sapato derby.

E para terminar lembre-se: a camisa social por dentro transmite elegância, seriedade e sofisticação. A camisa toda por fora com as mangas dobradas transmite um estilo descontraído, estiloso e moderno.

Seja por fora ou por dentro da calça, você pode usar a camisa com o blazer, com calças ou bermudas. É só escolher o estilo que deseja usar.