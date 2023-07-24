5 trocas inteligentes para compor um armário elegante e versátil

A moda é com certeza um universo de muitas possibilidades, mas a quantidade de opções às vezes atrapalha quem tem dificuldade de entender o próprio estilo a compor um armário de forma prática e funcional.

Ter muitas peças que não se conectam e buscar por looks de muita informação fazem com que o guarda-roupa fique cada vez mais complicado e o estilo pessoal ainda mais indefinido.

Pensando nisso, vim falar sobre algumas trocas possíveis que podem amenizar a sensação de que você nunca tem roupa, apesar de estar sempre comprando. Essas dicas também podem facilitar muito na hora de girar os looks e montar diversas produções com uma peça só. Confira:

1. TROQUE AS BLUSAS COM APLICAÇÕES POR LISAS SEM INFORMAÇÃO ALGUMA.

É comum pensar que uma blusa de renda, bordada ou estampada pode te ajudar na hora de montar um look, por parecer que dá menos trabalho. A verdade é que peças assim te limitam muito e você fica literalmente aprisionada a usar a blusa sempre com a mesma calça, sem a possibilidade de abrir o leque de opções.

No lugar dessas, escolha blusas lisas, de alça, meia manga ou camisaria . Podem ser de viscose, seda ou crepe. Você vai ter um universo enorme de opções com elas!

Dá para brincar com acessórios e terceira peça, misturar com a parte debaixo colorida, estampada ou fazer um mix lindo de cores. A blusa totalmente lisa te deixa livre pra caminhar no estilo que quiser, podendo usar do tênis ao scarpin sem medo de errar.



Portanto, em vez de blusas assim...

...opte por peças lisas:

2. EM VEZ DA CALÇA ESTONADA, OPTE PELA JEANS TRADICIONAL.

É um erro bem comum no guarda-roupa: calças muito manchadas ou com muitas informações de uma vez só. Lavagens, botões , bolsos irregulares e até aplicações. Tudo isso muitas vezes em uma única peça.



Pense que uma calça dessas pode ser muito interessante se vista de maneira isolada, mas na hora de criar uma produção mais elegante ela provavelmente não vai se encaixar.



Sugiro trocá-la por uma calça jeans tradicional, sem manchas. Isso vai fazer com que a versatilidade da peça seja enorme! Você vai poder dobrar a barra, usar com tênis ou salto, brincar com um blazer, uma camiseta divertida ou com uma camisa de seda e ela sempre vai se encaixar em todas as versões.



Então, em vez de uma calça como esta...

...sugiro que você opte por uma assim:

3. TROQUE OS CALÇADOS MUITO INFORMATIVOS PELOS LISOS E BÁSICOS.

Essa dica vale para qualquer estilo, da bota ao tênis. No lugar de calçados com muita textura no couro, muitas cores juntas , metais e etc., escolha calçados clássicos e fáceis de coordenar em qualquer produção.

escolha calçados clássicos e fáceis de coordenar em qualquer produção. Quanto ao tênis, troque aquele que tem muitas cores e design aparente pelo branco clássico. Quanto menos informações o calçado tiver, mais você vai usá-lo. O tênis branco é sempre elegante e fica lindo com blazer ou camiseta.

O tênis branco é sempre elegante e fica lindo com blazer ou camiseta. Agora, o salto: opte por um liso de couro na cor caramelo, nude ou por lisos coloridos. Eles estarão sempre em alta e vão se encaixar com facilidade na produção que você escolher para o dia.

Logo, em vez de um tênis como este...

...sugiro que você escolha um branco liso e clássico:

4. EM VEZ DE T-SHIRTS COM DESENHOS E APLICAÇÕES, ESCOLHA AS CLÁSSICAS.

Sim, camisetas são uma peça divertida. Mas para quem deseja compor um armário elegante, mesmo tendo poucas peças, saber comprar as camisetas corretas é fundamental.



T-shirts com marcações de marcas famosas enormes na frente não são elegantes e podem roubar todo o trabalho de uma produção bem construída.



Troque as camisetas com aplicações de renda, pérolas e strass por camisetas em algodão lisas ou com pequenas frases. Aquelas brancas com pequenas frases em preto, por exemplo. Ou com uma palavra.

As P&B são as que mais se encaixam nos looks e permitem construir looks incríveis.



Um exemplo é evitar peças como esta...

...e optar por camisetas como esta:

5. TROQUE OS ACESSÓRIOS GRANDES E COLORIDOS PELOS CLÁSSICOS E MINIMALISTAS.

O universo dos acessórios é gigantesco. Essas peças são sempre bem-vindas e podem mudar uma produção. Mas se você deseja passar uma imagem mais refinada e elegante, é importante prestar atenção a esse detalhe.



Portanto, troque aquelas peças grandes, artesanais, de acrílico, resina e pedras pelas correntes, pelos conjuntos pequenos e pelos brincos clássicos.



A correntaria é com certeza a número 1 da lista de um armário elegante. Ela combina perfeitamente com a camisaria e também deixa a produção com t-shirt e tênis superdivertida e arrumada.



Brincos pequenos em pérola também fazem parte desse guarda-roupa e caem bem sempre.



Colares finos e de tamanhos diferentes também podem compor um mix incrível e deixar a produção superinteressante.



Em vez de acessórios assim...

...minha dica é optar por peças como estas:

Vale ressaltar que você pode ter as outras peças citadas no armário mesmo que sejam informativas, ok? O que escrevi é para quem deseja ter um armário elegante com poucas peças.

E nada impede que você tenha as outras peças também. É uma questão de estilo. Mas se tiver que escolher, minha dica é fazer as trocas que sugeri acima e o resultado certamente vai surpreender!