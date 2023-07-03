Conheça 5 estampas que nunca saem de moda

Do floral ao poá, as estampas que não saem de moda Crédito: Shutterstock

Uma das coisas que mais gosto de falar por aqui é sobre o processo de se sentir bem com o que veste e ter um armário consciente. Assim, investir em peças que você não precisa aposentar no guarda-roupa é um passo e tanto pra isso.

Então separei pra vocês cinco estampas que são atemporais e fáceis de coordenar o ano inteiro, sem se preocupar se está ou não em alta no momento. Vamos aprender quais são e como usar em vários looks lindos e fashionistas por aí.

1 - Xadrez

Em todas as suas versões, o xadrez é uma estamparia clássica e super versátil. No inverno, ela está sempre presente nos blazers, pashiminas e nas camisarias. No verão, em vestidos fluidos, macacões, croppeds e até nos biquínis.

Entre os mais usados e expressivos estão o vichy, o príncipe de gales e o pied de poule. Você pode usar numa peça inteira ou escolher como ponto de luz numa saia, terceira peça ou num lenço.

2 - Animal print

O animal print é o queridinho nas produções. E não precisa ter medo de usar o ano inteiro. Temos versões de onça, zebra, girafas e agora até no estilo country.

Uma dica legal para quem deseja começar a agregar a estamparia nos looks, é começar pelos detalhes. Seja num cinto, num calçado ou bolsa, já vai fazer uma diferença enorme no look.

Estampa animal print Crédito: Shutterstock

Outra ideia é misturar o animal print com cores. Sem receios, misture a onça ou a zebra com cores vibrantes, fica um arraso. Para looks mais modernos e estilosos, aposte em peças maiores como um blazer ou uma pantalona.

3 - Listras

Ela é um clássico no armário. As listras podem ser boas aliadas nas produções. Elas possuem um poder enorme de alongar a silhueta ao mesmo tempo que deixa a produção mais moderna e interessante.

Você pode misturar, inclusive, listras com poá, com floral, com animal print e o resultado é sensacional.

4 - Floral

A estampa floral é, sem dúvidas, a mais usada e versátil. Importante lembrar que floral não quer dizer somente flores, mas todo universo da natureza, como folhagens e ramos.

Uma observação importante é quanto ao tamanho da estampa: quanto maior, mais volume cria e acontece o mesmo com o inverso. No verão, são usadas sempre em fundos mais claros e vibrantes. No inverno, ela ganha fundos mais escuros como preto, azul marinho e marsala.

Estampa floral Crédito: Shutterstock

Se você é mais discreta, use uma peça com menos evidência, como uma blusa por baixo de uma terceira peça. Mas se você gosta de looks vibrantes e informativos, se jogue sem medo nas peças únicas, como um vestido longo ou um macacão.

5. Poá

Este é o meu queridinho. O poá é clássico e deixa qualquer produção com um toque de romantismo, elegância e alegre.

A estampa é super fácil de coordenar. Se for em preto e branco, não tenha medo de misturar com peças coloridas. Uma blusa de poá com uma calça de alfaiataria colorida fica um arraso, por exemplo.

Em vestidos, o romantismo vai prevalecer. Uma dica legal é neutralizar essas estampas com peças lisas, como uma jaqueta de couro no inverno. No verão, ela vai bem com um colete ou quimono.

Estampa poá Crédito: Shutterstock

Usar essas estampas pode deixar suas produções mais criativas e sair do óbvio. Saber que pode usá-las durante o ano inteiro vai te trazer segurança e a sensação de um ótimo investimento. Espero que usem bastante.