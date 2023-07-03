Conheça 5 estampas que nunca saem de moda

Uma das coisas que mais gosto de falar por aqui é sobre o processo de se sentir bem com o que veste e ter um armário consciente. Assim, investir em peças que você não precisa aposentar no guarda-roupa é um passo e tanto pra isso.
Então separei pra vocês cinco estampas que são atemporais e fáceis de coordenar o ano inteiro, sem se preocupar se está ou não em alta no momento. Vamos aprender quais são e como usar em vários looks lindos e fashionistas por aí.
1 - Xadrez
Em todas as suas versões, o xadrez é uma estamparia clássica e super versátil. No inverno, ela está sempre presente nos blazers, pashiminas e nas camisarias. No verão, em vestidos fluidos, macacões, croppeds e até nos biquínis.
Entre os mais usados e expressivos estão o vichy, o príncipe de gales e o pied de poule. Você pode usar numa peça inteira ou escolher como ponto de luz numa saia, terceira peça ou num lenço.
2 - Animal print
O animal print é o queridinho nas produções. E não precisa ter medo de usar o ano inteiro. Temos versões de onça, zebra, girafas e agora até no estilo country.
Uma dica legal para quem deseja começar a agregar a estamparia nos looks, é começar pelos detalhes. Seja num cinto, num calçado ou bolsa, já vai fazer uma diferença enorme no look.
Outra ideia é misturar o animal print com cores. Sem receios, misture a onça ou a zebra com cores vibrantes, fica um arraso. Para looks mais modernos e estilosos, aposte em peças maiores como um blazer ou uma pantalona.
3 - Listras
Ela é um clássico no armário. As listras podem ser boas aliadas nas produções. Elas possuem um poder enorme de alongar a silhueta ao mesmo tempo que deixa a produção mais moderna e interessante.
Você pode misturar, inclusive, listras com poá, com floral, com animal print e o resultado é sensacional.
4 - Floral
A estampa floral é, sem dúvidas, a mais usada e versátil. Importante lembrar que floral não quer dizer somente flores, mas todo universo da natureza, como folhagens e ramos.
Uma observação importante é quanto ao tamanho da estampa: quanto maior, mais volume cria e acontece o mesmo com o inverso. No verão, são usadas sempre em fundos mais claros e vibrantes. No inverno, ela ganha fundos mais escuros como preto, azul marinho e marsala.
Se você é mais discreta, use uma peça com menos evidência, como uma blusa por baixo de uma terceira peça. Mas se você gosta de looks vibrantes e informativos, se jogue sem medo nas peças únicas, como um vestido longo ou um macacão.
5. Poá
Este é o meu queridinho. O poá é clássico e deixa qualquer produção com um toque de romantismo, elegância e alegre.
A estampa é super fácil de coordenar. Se for em preto e branco, não tenha medo de misturar com peças coloridas. Uma blusa de poá com uma calça de alfaiataria colorida fica um arraso, por exemplo.
Em vestidos, o romantismo vai prevalecer. Uma dica legal é neutralizar essas estampas com peças lisas, como uma jaqueta de couro no inverno. No verão, ela vai bem com um colete ou quimono.
Usar essas estampas pode deixar suas produções mais criativas e sair do óbvio. Saber que pode usá-las durante o ano inteiro vai te trazer segurança e a sensação de um ótimo investimento. Espero que usem bastante.
Beijo e até a próxima semana.