Roupas para casamento de dia: saiba escolher a ideal para a ocasião Crédito: Shutterstock

O dress code para um casamento de dia é um dos assuntos mais procurados atualmente. Afinal, cerimônias diurnas estão cada vez mais em alta. Junto com elas, muitas dúvidas sobre qual roupa usar no evento. Cores, modelagens, acessórios... tudo gera uma dúvida pois não faltam opções no mercado. Assim, vamos às dicas para chegar cheia de estilo na cerimônia.

1. CORES

É importante lembrar que, geralmente, casamentos ao dia são feitos em locais abertos em uma cerimônia de aspecto leve. Então, todo cuidado com a cor é importante. A dica é: nem tão clara, nem tão escura.

Preto, marinho, vermelho não são as melhores escolhas por serem mais noturnas e marcantes. Os claros também precisam de atenção: rosé, dourado, cinza e nude podem ficar claros demais e parecidos com o vestido da noiva. Para não correr o risco, escolha cores vivas como o lavanda, azul, verde e laranja.

2. MODELAGEM

Vestidos curtos, midis e longos são bem-vindos. O cuidado tem que ser com excesso. Decotes muito profundos podem chamar atenção erroneamente. Lembre-se que o dia é dos noivos!

Outro cuidado se dá com caimentos. Alguns vestidos possuem caldas e essa pode não ser a melhor escolha. Essa característica é do vestido de noiva. Escolha vestidos com tecidos leves, nobres e sem muita informação.

Você não precisa ficar presa só a vestidos. Uma dica é escolher um macacão de alfaiataria, uma pantalona com uma camisa de seda ou uma saia midi com tecidos finos.

3. BRILHO

Pode brilho durante o dia? Claro, mas com muito cuidado. Afinal, brilhos e bordados podem pesar demais a produção. Evite pedrarias e lantejoulas. O máximo é um lurex bem delicado ou um tecido que já possua um brilho suave. As dicas também valem para a carteira, acessórios e sandálias.

4. ACESSÓRIOS

Sobre os acessórios, uma dúvida que sempre paira é: como fazer uma produção acertando os tons?

A regra é a seguinte: se você escolher um vestido com uma cor vibrante, como o Rosa pink por exemplo, você tem duas opções:

Trabalhar com a alegria das cores fazendo uma mistura chique . Como coordenar o vestido pink com uma carteira amarela, verde ou laranja. E aí você neutraliza com os brincos e a sandália no dourado ou nude.

Outra maneira é neutralizar na carteira e usar um brinco ou a sandália colorida. Fazendo exatamente o inverso.



5. CABELO E MAKE

Para convidadas, a escolha é mais livre. Você pode usar algo mais leve como um rabo de cavalo, cabelos ondulados soltos ou preso com um detalhe na lateral. Uma opção chique é o coque, que é clássico e atemporal.

Na maquiagem, escolha cores suaves e uma pele mais natural. Você pode usar um batom mais forte e olhos mais suaves ou pode inverter fazendo olhos mais coloridos e uma boca nude e natural.