Dicas para montar looks que disfarçam o quadril largo

Uma das maiores queixas que ouço como consultora de moda é: a dificuldade de montar looks que consigam disfarçar alguma área do corpo e ao mesmo tempo estar estilosa e confortável. E muitas das mulheres que se queixam, são as que possuem quadril largo.
Então, eu vim ensinar alguns truques que vão te ajudar a ficar linda e segura. Primeiro, é importante lembrar que, geralmente, quem tem o quadril largo possui o corpo triangular, onde essa área fica bem mais evidente que a área dos ombros.
Por isso, o primeiro passo é identificar peças que vão ajudar a equilibrar essa proporção. Aí vão algumas dicas de modelagens que fazem esse trabalho com maestria:
1 - CALÇA RETA, FLAIRE OU PANTALONA
Seja uma calça reta, flaire ou uma pantalona, a dica está em usar peças que são fluidas do joelho pra baixo. Elas trazem a impressão visual de continuidade. Isso alonga e tira o foco da área em que a peça está colada ao corpo.
Evite peças que fazem o efeito contrário. Como a legging, a jogger ou o modelo cenoura.
2 - SAIAS E VESTIDOS DE CORTE RETO
A ideia é a mesma da calça, só que as saias e os vestidos já são fluidos. O segredo é só não usar nada que cole na área do quadril.
Evite peças em corte godê ou muito evasê. Nada de peças plissadas ou com babados nessa região.
3 - TONS MAIS ESCUROS NA PARTE DE BAIXO
Outra dica é usar peças de tons mais escuros na parte de baixo. Quanto mais escura for a peça, menos ela realça as marcações. Então prefira usar cores mais quentes (vermelho, amarelo, laranja) e coloridas na parte de cima dos looks e use tons mais frios (verde, azul, violeta) embaixo. O preto é sim uma ótima escolha pra disfarçar essa região.
4 - CUIDADO COM CINTOS
Tenha cuidado com os cintos. Use sempre os neutros ou da cor da calça/ saia . Se usar uma cor contrastante na cintura, automaticamente chamará atenção pro quadril.
5 - PEÇAS LISAS SÃO A MELHOR ESCOLHA
Peças lisas são suas melhores amigas. "Ah, mas eu goto de estampa!". Então, a dica, é usar desenhos menores. Lembre-se que, quanto maior a estampa, mais chamará atenção pra essa área.
Opte por usar um tom terroso na parte debaixo e jogar uma peça de animal print na blusa . Isso chama atenção para o colo e rosto.
6 - TERCEIRA PEÇA É SUA MELHOR AMIGA
Está é a dica de ouro para quem tem quadril largo: use a terceira peça. Blazer, coletes , quimonos e cardigans têm um poder incrível de fazer um corte visual no quadril. Alonga a silhueta e afina toda área da cintura.
Lembre-se que tudo é questão de cuidado e pequenos detalhes podem mudar um look inteiro, deixando você mais segura e confiante. Anote as dicas e compartilhe com as amigas!
Beijinhos e até a próxima semana !