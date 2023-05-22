Mulheres de quadril largo, normalmente, possuem o corpo triângulo Crédito: Shutterstock

Uma das maiores queixas que ouço como consultora de moda é: a dificuldade de montar looks que consigam disfarçar alguma área do corpo e ao mesmo tempo estar estilosa e confortável. E muitas das mulheres que se queixam, são as que possuem quadril largo.

Então, eu vim ensinar alguns truques que vão te ajudar a ficar linda e segura. Primeiro, é importante lembrar que, geralmente, quem tem o quadril largo possui o corpo triangular , onde essa área fica bem mais evidente que a área dos ombros.

Por isso, o primeiro passo é identificar peças que vão ajudar a equilibrar essa proporção. Aí vão algumas dicas de modelagens que fazem esse trabalho com maestria:

1 - CALÇA RETA, FLAIRE OU PANTALONA

Seja uma calça reta, flaire ou uma pantalona, a dica está em usar peças que são fluidas do joelho pra baixo. Elas trazem a impressão visual de continuidade. Isso alonga e tira o foco da área em que a peça está colada ao corpo.

Evite peças que fazem o efeito contrário. Como a legging, a jogger ou o modelo cenoura.

Dicas para montar looks que disfarçam o quadril largo Crédito: Karla Furlan

2 - SAIAS E VESTIDOS DE CORTE RETO

A ideia é a mesma da calça, só que as saias e os vestidos já são fluidos. O segredo é só não usar nada que cole na área do quadril.

Evite peças em corte godê ou muito evasê. Nada de peças plissadas ou com babados nessa região.

Dicas para montar looks que disfarçam o quadril largo Crédito: Karla Furlan

3 - TONS MAIS ESCUROS NA PARTE DE BAIXO

Outra dica é usar peças de tons mais escuros na parte de baixo. Quanto mais escura for a peça, menos ela realça as marcações. Então prefira usar cores mais quentes (vermelho, amarelo, laranja) e coloridas na parte de cima dos looks e use tons mais frios (verde, azul, violeta) embaixo. O preto é sim uma ótima escolha pra disfarçar essa região.

Dicas para montar looks que disfarçam o quadril largo Crédito: Karla Furlan

4 - CUIDADO COM CINTOS

Tenha cuidado com os cintos. Use sempre os neutros ou da cor da calça/ saia . Se usar uma cor contrastante na cintura, automaticamente chamará atenção pro quadril.

Dicas para montar looks que disfarçam o quadril largo Crédito: Karla Furlan

5 - PEÇAS LISAS SÃO A MELHOR ESCOLHA

Peças lisas são suas melhores amigas. "Ah, mas eu goto de estampa!". Então, a dica, é usar desenhos menores. Lembre-se que, quanto maior a estampa, mais chamará atenção pra essa área.

Opte por usar um tom terroso na parte debaixo e jogar uma peça de animal print na blusa . Isso chama atenção para o colo e rosto.

6 - TERCEIRA PEÇA É SUA MELHOR AMIGA

Está é a dica de ouro para quem tem quadril largo: use a terceira peça. Blazer, coletes , quimonos e cardigans têm um poder incrível de fazer um corte visual no quadril. Alonga a silhueta e afina toda área da cintura.

Dicas para montar looks que disfarçam o quadril largo Crédito: Karla Furlan

Lembre-se que tudo é questão de cuidado e pequenos detalhes podem mudar um look inteiro, deixando você mais segura e confiante. Anote as dicas e compartilhe com as amigas!