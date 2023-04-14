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Moda

Bege volta cheio de poder e versatilidade nas vitrines; veja dicas

Sumida há alguns anos, a cor chegou nas vitrines trazendo espanto para alguns. Mas viemos trazer dicas para você se jogar na cor do momento

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 13:56

Publicado em 

14 abr 2023 às 13:56
Karla Furlan

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Karla Furlan

Moda: Bege volta cheio de poder e versatilidade nos armários; veja dicas
Moda: Bege volta como a cor conceito de 2023 Crédito: Shutterstock
Olha só quem apareceu pra impactar esse mundinho fashion! Por anos esquecido e sem receber muita atenção, o bege surge como a cor conceito de 2023 depois de uma longa temporada de cores vibrantes e inovadoras.
Versátil, elegante e digno de looks super fashionistas, o bege já é uma realidade nas vitrines e pode entrar com tudo no seu guarda-roupas.
Alinhado à tendência das cores da natureza, o bege apareceu nos desfiles da Versace em vestidos justos e forrados. Junto com esse tom, aparece o castanho, o verde oliva, o nude e o tons terrosos.
De um estilo safári ao estilo clássico e elegante, você pode usar o bege. Em looks mais arrojados, experimente usar peças mais pesadas e soltas como o maxi blazer, parka e calças cargo. Coordene com coturnos tratorados na mesma tonalidade ou compondo com cores mais escuras, como o preto ou verde militar .
Num estilo mais clássico, aposte em calças de alfaiataria, coletes ou camisarias. No calçado, um scarpin ou uma sandália com salto bloco.
Sem medo. Lembre que essa cor além de ser usada num estilo integral na produção e ficar super rica, também te possibilita coordenar com cores vibrantes e estampas.
Se tem uma cor por exemplo que combina perfeitamente com animal print é o bege! Assim como fica lindo com o rosa pink e o branco. Então não há cor mais versátil que essa, não é mesmo ???
Uma dica super legal ao montar looks monocromáticos com o bege, é abusar dos acessórios em correntaria. O mach é certo!
Não tenha medo de se sentir "apagada" com a nova cor da estação. Aproveite pra usar um batom mais vibrante, seus saltos coloridos, botas mais expressivas, ou aquela bolsa super conceito que está guardada há anos por aí.
Espero ver vocês desfilando bem trabalhadas no bege. Um beijo e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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