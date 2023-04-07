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Moda

Calça cargo é a queridinha da estação; venha aprender a montar looks com ela

Cheia de estilo e empoderamento, a calça cargo é identificada pelos seus bolsos grandes nas laterais da perna. Ela chega com tudo neste outono

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 08:00

Publicado em 

07 abr 2023 às 08:00
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Calça cargo é a queridinha da estação; venha aprender a montar looks com ela
Seja com uma camiseta e um acessório de destaque ou em estilo pantalona, a calça cargo vem com tudo neste outono Crédito: Karla Furlan
Cheia de estilo e empoderamento, a calça cargo é identificada pelos seus bolsos grandes nas laterais da perna - bem ali na altura dos joelhos. Usadas pelos militares para carregar guardar munições e equipamentos, ela visa facilitar a movimentação dos soldados.
Na moda, ela volta com tudo. Depois de um período forte nos anos 1990 e início de 2000, ela chega em 2023 atualizada em várias versões e mantendo seu conforto. Seja jeans, pantalona ou jogger, ela tem uma pegada fashionista capaz de formar looks incríveis.

COMO USAR?

Das camisarias às t-shirts, a cargo se encaixa com muita facilidade. Então, você pode usar conjuntos de viscose com calça cargo e também usar com tênis e botas num estilo mais cool!
Aproveite pra misturar outras tendências, como o animal print, o couro, os resinados… Fica super estiloso.
Para looks mais arrumados, aproveite as pantalonas com estilo cargo e combine com salto.
E atenção: Não tenha medo dos bolsos laterais , na altura dos joelhos eles não aumentam a proporção visual no quadril, então está liberado pro pessoal que tem o corpo triangular ou pera.
Para looks mais descomplicados e estilosos, use a cargo com uma terceira peça, como bomber, jaquetas ou maxi blazer e coletes. Não esqueça dos acessórios e do coturno tratorado que também está super em alta.
Agora é só adquirir sua calça cargo e arrasar na nova estação. Beijos e até a próxima semana!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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