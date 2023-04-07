Calça cargo é a queridinha da estação; venha aprender a montar looks com ela

Seja com uma camiseta e um acessório de destaque ou em estilo pantalona, a calça cargo vem com tudo neste outono Crédito: Karla Furlan

Cheia de estilo e empoderamento, a calça cargo é identificada pelos seus bolsos grandes nas laterais da perna - bem ali na altura dos joelhos. Usadas pelos militares para carregar guardar munições e equipamentos, ela visa facilitar a movimentação dos soldados.

Na moda, ela volta com tudo. Depois de um período forte nos anos 1990 e início de 2000, ela chega em 2023 atualizada em várias versões e mantendo seu conforto. Seja jeans, pantalona ou jogger, ela tem uma pegada fashionista capaz de formar looks incríveis.

COMO USAR?

Das camisarias às t-shirts, a cargo se encaixa com muita facilidade. Então, você pode usar conjuntos de viscose com calça cargo e também usar com tênis e botas num estilo mais cool!

Aproveite pra misturar outras tendências, como o animal print, o couro, os resinados… Fica super estiloso.

Para looks mais arrumados, aproveite as pantalonas com estilo cargo e combine com salto.

E atenção: Não tenha medo dos bolsos laterais , na altura dos joelhos eles não aumentam a proporção visual no quadril, então está liberado pro pessoal que tem o corpo triangular ou pera.

Para looks mais descomplicados e estilosos, use a cargo com uma terceira peça, como bomber, jaquetas ou maxi blazer e coletes. Não esqueça dos acessórios e do coturno tratorado que também está super em alta.