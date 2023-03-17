Mocassim tratorado é o sapato tendência na moda; veja dicas de looks

Mocassim tratorado é a nova tendência na moda Crédito: Karla Furlan

Ei, gente! Eu estava louca pra chegar o dia da nossa coluna, porque precisava contar para vocês sobre a nova tendência: o mocassim tratorado.

Apesar de ser um referência a um dos calçados mais clássicos que existem, esta peça é extremamente imponente e é capaz de ser a estrela da produção. Inclusive, ela está listada como uma das promessas de calçados confortáveis que são tendências neste ano pela Vogue.

O tratorado é uma referência aos pneus de caminhões. Este detalhe é capaz de fazer toda a diferença pois remete a força e autenticidade. Como nós amamos montar looks super estilosos e cheios de conceito, já podemos colocar esse calçado na nossa lista desejo, não é mesmo?!

Além de conforto, o mocassim transmite estilo próprio e muita segurança. Sendo assim, montar looks com ele não é uma tarefa difícil. Uma calça jeans mais curta e uma camisa branca já fazem a produção ser de uma fashionista experiente.

Com design maximizado e ao mesmo tempo delicado, o calçado chama atenção por suas costuras aparentes. Os detalhes da parte de cima dele fazem a mágica acontecer.

O mais legal deste calçado é deixar ele aparente na produção. Então, use com shortinhos, saias, vestidos midi ou calças mais justas e curtas.

Em looks mais clássicos, você pode usar uma calça preta de alfaiataria no modelo cigarrete e uma camisa social branca. Pode complementar com um cinto e uma corrente no pescoço. Em looks mais dramáticos, misture saias com camisetas e blazer , um truque de estilo é misturar o mocassim com meias finas.

Mas se você é daquelas que ama um conforto e vai substituir um tênis por ele, você pode optar por jeans skinny , com uma tshirt e uma terceira peça .

Seja preto , off, com brilhos , liso ou envernizado, o mocassim tratorado está disposto a te conquistar! Te garanto que é provar e se apaixonar tá .