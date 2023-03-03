Moda: 3 acessórios que transformam uma produção

3 acessórios que transformam uma produção Crédito: Karla Furlan

Para montar uma produção estilosa e cheia de vida , é preciso apostar em peças que vão além da roupa em si. É o conjunto da obra que faz toda mágica acontecer. Para isso, é preciso investir em peças que são fundamentais na hora de incrementar o look.

Pensando nisso , separei 3 melhores amigos dos looks estilosos para mostrar a vocês. São acessórios que, usados da maneira correta, podem valorizar qualquer produção e deixar tudo mais interessante.

BOLSAS PEQUENAS

As bolsas pequenas são um charme e podem deixar aquele look básico cheio de estilo. Sempre em alta, o acessório nunca sai de moda.

As cores ficam a seu critério na hora de escolher. O importante é a versatilidade, já que a mesma bolsinha que você usa de tênis, também pode ser usada de salto alto. Vale colocar de ladinho, para descontrair o look.

Bolsas pequenas são acessórios curinga para incrementar o look Crédito: Karla Furlan

CINTOS DE CORRENTES

Os cintos de correntes são um detalhe no look que faz toda a diferença. Ele é versátil, traz um up na produção. Você pode usar no vestido longo e também naquela calça jeans de todo dia.

Ele tem o poder de deixar a produção com uma pegada mais forte e imponente ao mesmo tempo que traz leveza e desenho à silhueta.

Cintos de correntes ajudam a dar versatilidade aos looks Crédito: Karla Furlan

COLARES

Sejam pequenos ou compridos, os colares tem um poder mágico na hora de complementar a produção. Aposte nos curtos pra deixar a produção mais forte e chamar atenção pro rosto. Fica lindo com camisaria também.

Já os compridos tem um poder de alongar o tronco e valorizar o busto. Ele é ótimo para quem tem costas largas também. Use com blusas que são lisas ou na composição com 3ª peça. Encaixa perfeitamente e fecha a produção com chave de ouro.

Colares fecham com chave de ouro uma produção para todos os dias Crédito: Karla Furlan