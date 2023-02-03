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Moda

Veja como escolher o decote correto e saber usá-lo a seu favor

De ombro a ombro, canoa, em V...seja qual for o tipo de decote, é importante saber que ele pode aumentar, diminuir ou equilibrar proporções

Públicado em 

03 fev 2023 às 14:28
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Você sabia que decotes influenciam diretamente no visual do seu biotipo? Eles têm a capacidade de aumentar, diminuir ou equilibrar proporções.
Podem também acentuar uma área de que você gosta ou podem desvalorizar uma região que você luta para esconder.
Então, fique atenta ao que cada tipo de decote desenha no seu corpo. Separei algumas dicas abaixo, confira:

DECOTE V

Esse é certamente um dos mais democráticos. O decote em V alonga a silhueta, disfarça costas e ombros largos e valoriza o busto.

DECOTE CANOA

O canoa tem um lindo equilíbrio. Mostra o ombro na medida certa e disfarça a área dos braços. Com ele, o busto também fica discreto. Transmite sempre um estilo clássico em suas produções.

DECOTE QUADRADO

Esse tipo de decote disfarça bem a área do busto. Então, para quem tem seios pequenos e deseja aumentá-los, esse decote não é o mais indicado.

DECOTE OMBRO A OMBRO

Esse traz bastante volume, tanto para os ombros como para as costas e o busto. O decote ombro a ombro origina looks superdespojados e fashionistas.
Mas se você se incomoda com a largura dos seus ombros ou com o tamanho dos seios, substitua pelo decote canoa.

DECOTE U

É superuniversal também, só que nesse caso o potencial do decote é valorizar os seios.
O legal do decote U é que ele cria uma linda harmonia entre quadris e ombros, o que deixa o desenho do corpo bem proporcional.
Viu como pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença ?
Agora que já conhece os tipos de decotes e que partes do corpo eles podem valorizar ou disfarçar, faça um teste diante do espelho e avalie o que fica melhor em você. Tenho certeza de que vai se surpreender!
Um beijo e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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