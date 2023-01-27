Saiba como montar looks estilosos mesmo sendo básica

“ Eu sou muito básica...”. Esta frase é certamente uma das que mais ouço por aí.

O interessante é que a grande maioria das mulheres que falam isso não entendem muito bem como fazer para não abrir mão dos seus estilos e de onde se sentem confortáveis e, ainda sim, conseguirem se sentir por dentro das tendências e montar lookinhos estilosos com as peças curingas que têm no armário.

Essa é a grande sacada. Mulheres básicas geralmente têm peças chave no guarda-roupa. Jeans, alfaiataria, camisa branca…

Essas modelagens são um tesouro na hora de compor looks. O que falta, na verdade, são ideias para fazer do básico um grande trunfo de estilo e com isso parar de montar produções sem graça.

A seguir, vou te mostrar algumas ideias que podem transformar completamente uma produção.

O JEANS DE CADA DIA

Sozinho, o jeans já é um grande aliado da mulher básica. Mas se não houver cuidado, ele vira uma zona de conforto, quase um uniforme . É só jogar uma blusa qualquer e sair .

Aqui vai uma dica pra mudar essa realidade:

Coordene o jeans com truques de estilo. Uma camisa com amarração, ou uma terceira peça, sempre muda completamente a cara do look. E mesmo básica, você vira uma inspiração.



Em um look com jeans, a dica é coordenar com truques de estilo Crédito: Arquivo pessoal/Karla Furlan

TERCEIRA PEÇA NA COR DO LOOK

Muita gente não consegue usar essa modelagem porque causa contraste e pode chamar muito a atenção. Mas um truque bem legal e que mantém a produção básica e clássica é usar a terceira peça mantendo as mesmas cores do look.

Nesse caso, minha dica é:

Use um colete no mesmo tom da estampa ou um quimono ou cardigan neutro com uma camiseta da mesma cor. Esse truque deixa a produção com movimento, sem perder a identidade do "menos é mais".

Também vale optar por uma terceira peça no mesmo tom do look Crédito: Arquivo pessoal/Karla Furlan

PEQUENOS CONTRASTES

Uma outra ideia bem legal para deixar seu look estiloso é manter as peças sóbrias e jogar sobre elas pitadas de cor ou de informação.

Separei três dicas:

Em um look de jeans com camisa branca, por exemplo, você pode usar um acessório colorido.

Em uma produção com cores neutras, você pode optar por usar uma sandália informativa no lugar da tradicional nude.



Quando usar uma peça sem cor, como cru, nude, branco ou bege, dê uma chance às composições coloridas (uma camisa bem moderna, por exemplo).



Inserir pitadas de informação no look é uma boa saída Crédito: Arquivo pessoal/Karla Furlan

Viu como não é difícil transformar uma produção básica em um look estiloso? Isso só depende de ter um pouquinho mais de atenção e criatividade na hora de se vestir. Pequenos detalhes vão fazer toda a diferença e você vai arrasar por aí!