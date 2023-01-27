Saiba como montar looks estilosos mesmo sendo básica

“ Eu sou muito básica...”. Esta frase é certamente uma das que mais ouço por aí.
O interessante é que a grande maioria das mulheres que falam isso não entendem muito bem como fazer para não abrir mão dos seus estilos e de onde se sentem confortáveis e, ainda sim, conseguirem se sentir por dentro das tendências e montar lookinhos estilosos com as peças curingas que têm no armário.
Essa é a grande sacada. Mulheres básicas geralmente têm peças chave no guarda-roupa. Jeans, alfaiataria, camisa branca…
Essas modelagens são um tesouro na hora de compor looks. O que falta, na verdade, são ideias para fazer do básico um grande trunfo de estilo e com isso parar de montar produções sem graça.
A seguir, vou te mostrar algumas ideias que podem transformar completamente uma produção.
O JEANS DE CADA DIA
Sozinho, o jeans já é um grande aliado da mulher básica. Mas se não houver cuidado, ele vira uma zona de conforto, quase um uniforme . É só jogar uma blusa qualquer e sair .
Aqui vai uma dica pra mudar essa realidade:
- Coordene o jeans com truques de estilo. Uma camisa com amarração, ou uma terceira peça, sempre muda completamente a cara do look. E mesmo básica, você vira uma inspiração.
TERCEIRA PEÇA NA COR DO LOOK
Muita gente não consegue usar essa modelagem porque causa contraste e pode chamar muito a atenção. Mas um truque bem legal e que mantém a produção básica e clássica é usar a terceira peça mantendo as mesmas cores do look.
Nesse caso, minha dica é:
- Use um colete no mesmo tom da estampa ou um quimono ou cardigan neutro com uma camiseta da mesma cor. Esse truque deixa a produção com movimento, sem perder a identidade do "menos é mais".
PEQUENOS CONTRASTES
Uma outra ideia bem legal para deixar seu look estiloso é manter as peças sóbrias e jogar sobre elas pitadas de cor ou de informação.
Separei três dicas:
- Em um look de jeans com camisa branca, por exemplo, você pode usar um acessório colorido.
- Em uma produção com cores neutras, você pode optar por usar uma sandália informativa no lugar da tradicional nude.
- Quando usar uma peça sem cor, como cru, nude, branco ou bege, dê uma chance às composições coloridas (uma camisa bem moderna, por exemplo).
Viu como não é difícil transformar uma produção básica em um look estiloso? Isso só depende de ter um pouquinho mais de atenção e criatividade na hora de se vestir. Pequenos detalhes vão fazer toda a diferença e você vai arrasar por aí!
Um beijo e até a próxima semana.