Cinco erros que devem ser evitados na hora de comprar roupas

01

COMPRAR PORQUE ESTAVA BARATO

Esse erro é definitivamente um grande vilão na relação entre você e o seu closet. Basta aparecer a palavra promoção e você sai desesperada para aproveitá-la e comprar alguma coisa, certo? Acontece que essa compra, muitas vezes impulsiva, pode te fazer levar para casa peças sem muita qualidade ou produtos que ficarão encalhados no armário. Compre na promoção apenas itens duradouros e atemporais. Isso sim vale a pena!

02

COMPRAR NA DÚVIDA

Este é uma sequência do primeiro erro. Comprar peças sem ter a plena convicção de que elas se encaixam no seu estilo pessoal, de que serão úteis no seu dia a dia e de que também valorizam o seu corpo e te deixam segura, é um péssimo investimento. Compre apenas se você se olhar no espelho e se imaginar usando a roupa por aí.

03

COMPRAR SEM SE PROGRAMAR

Um armário funcional é organizado e segue todos os critérios de prioridades e de domínio do que já se tem. Por esse motivo, é importante que você saiba exatamente do que precisa e só compre aquilo que deixará seu guarda-roupa mais completo, te dando a possibilidade de usar muitas vezes todas as peças que ele comporta. Faça uma lista de prioridades e ande com ela no seu bloco de notas. Assim, você não se sentirá perdida e terá mais facilidade para completar o seu acervo de looks.

04

ADQUIRIR MAIS PEÇAS ESTAMPADAS DO QUE LISAS

Esse é um erro que anda juntinho com o que acabamos de falar. Por não ter o controle do seu armário, você geralmente compra o que te chama muito a atenção, e com o tempo pode construir erroneamente um guarda-roupa muito estampado ou até mesmo muito informativo (cheio de peças que têm aplicações, bordados, rendas, etc.). Esse acúmulo faz com que você tenha dificuldade de combinar as produções, de girar as peças e consequentemente de criar “parzinhos definidos”. Assim, acaba usando sempre as mesmas peças do mesmo jeito. Faça uma faxina no seu armário e veja como está a proporção entre lisos e estampados. Isso fará total diferença na hora de montar os looks.

05

COMPRAR O QUE NÃO COMBINA COM O QUE VOCÊ JÁ TEM