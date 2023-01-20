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Moda

Cinco erros que devem ser evitados na hora de comprar roupas

Comprar por impulso é um dos motivos que levam muita gente a "brigar" com o armário. Siga as dicas e aprenda a ficar em paz com o seu closet!

Públicado em 

20 jan 2023 às 10:44
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Hoje vou falar da relação de amor e ódio que costumamos ter com o nosso closet. Às vezes, mais de ódio do que de amor, não é verdade?
Tudo isso porque, ao longo do tempo, por falta de conhecimento e organização, vamos construindo um armário desconectado e sem identidade.
É por esse motivo que, na hora de se vestir, muitas vezes você entra em uma verdadeira guerra com o seu guarda-roupa ao ver que tem nele um monte de coisa, mas também não tem nada.
Cinco erros que devem ser evitados na hora de comprar roupas
A falta de conhecimento e organização resulta em um guarda-roupa desconectado Crédito: Shutterstock
Então, guarde este conteúdo muito importante para que você comece a acertar daqui pra frente e consiga fazer as pazes com o seu armário.

5 ERROS PARA EVITAR NA HORA DE COMPRAR ROUPAS

01

COMPRAR PORQUE ESTAVA BARATO

Esse erro é definitivamente um grande vilão na relação entre você e o seu closet. Basta aparecer a palavra promoção e você sai desesperada para aproveitá-la e comprar alguma coisa, certo? Acontece que essa compra, muitas vezes impulsiva, pode te fazer levar para casa peças sem muita qualidade ou produtos que ficarão encalhados no armário. Compre na promoção apenas itens duradouros e atemporais. Isso sim vale a pena!

02

COMPRAR NA DÚVIDA

Este é uma sequência do primeiro erro. Comprar peças sem ter a plena convicção de que elas se encaixam no seu estilo pessoal, de que serão úteis no seu dia a dia e de que também valorizam o seu corpo e te deixam segura, é um péssimo investimento. Compre apenas se você se olhar no espelho e se imaginar usando a roupa por aí.

03

COMPRAR SEM SE PROGRAMAR

Um armário funcional é organizado e segue todos os critérios de prioridades e de domínio do que já se tem. Por esse motivo, é importante que você saiba exatamente do que precisa e só compre aquilo que deixará seu guarda-roupa mais completo, te dando a possibilidade de usar muitas vezes todas as peças que ele comporta. Faça uma lista de prioridades e ande com ela no seu bloco de notas. Assim, você não se sentirá perdida e terá mais facilidade para completar o seu acervo de looks.

04

ADQUIRIR MAIS PEÇAS ESTAMPADAS DO QUE LISAS

Esse é um erro que anda juntinho com o que acabamos de falar. Por não ter o controle do seu armário, você geralmente compra o que te chama muito a atenção, e com o tempo pode construir erroneamente um guarda-roupa muito estampado ou até mesmo muito informativo (cheio de peças que têm aplicações, bordados, rendas, etc.). Esse acúmulo faz com que você tenha dificuldade de combinar as produções, de girar as peças e consequentemente de criar “parzinhos definidos”. Assim, acaba usando sempre as mesmas peças do mesmo jeito. Faça uma faxina no seu armário e veja como está a proporção entre lisos e estampados. Isso fará total diferença na hora de montar os looks. 

05

COMPRAR O QUE NÃO COMBINA COM O QUE VOCÊ JÁ TEM

Comprar uma peça sem ter certeza de que ela vai combinar com pelos menos três que você já tem é um erro fatal para construir um guarda-roupa desconectado e criar muita confusão entre ele e você. É exatamente por esse motivo que a gente às vezes sente que tem muita roupa mas não tem facilidade para montar looks. Daí vem a sensação de que nada combina com nada e você acaba sempre usando o mesmo do mesmo. Se cada vez que fizer compras você tiver a certeza de que tem coisas em casa para usar junto, com o tempo seu armário vai estar uma belezinha, proporcionando a alegria de muitos lookinhos fáceis e criativos!
Então, é isso! Fica aqui o meu alerta e o meu incentivo para que você corrija esses errinhos e crie uma relação saudável, apaixonante e supercriativa com o seu armário.
Um beijinho e até a próxima semana!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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