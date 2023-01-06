Viva Magenta: Veja como combinar a cor de 2023 com looks estilosos

A Cor Viva Magente promete arrebentar em 2023 Crédito: Karla Furlan

Ela é vibrante, cheia de força e de energia. Viva Magenta é a cor escolhida pela Pantone para "invadir" 2023. Enraizada da natureza, ela é da família dos vermelhos e expressa vigor, alegria e otimismo. A Viva Magenta é pulsante e inspirada em um dos corantes mais preciosos do mundo: o vermelho da cochonilha.

Em um mundo pós-pandêmico, o magenta vem para nos reconectar ao que é primordial: a natureza.

COMO USAR A COR VIVA MAGENTA:

Ela é extremamente versátil. Por ser um tom primário, magenta combina com quase todas as cores. Selecionei alguns looks que conseguem dar o "match perfeito"!

COM MOSTARDA, LARANJA OU AMARELO

Viva Magenta cai muito bem misturado à cor laranja, por exemplo Crédito: Karla Furlan

Proporciona uma vibração incrível! Dois compostos bem naturais, cheios de calor e intensidade.

COM VERDE E AZUL

Essa combinação é chique e elegante, pois o magenta se encaixa perfeitamente com essas tonalidades.

Mas se você é daquelas que não gosta de alto contraste. Pode apostar em uma produção monocromática ou coordenar o magenta com o Rosa. O estilo é altamente clássico e glamuroso.

Viva Magenta dá um ar mais sofisticado e clean quando é usado com o rosa Crédito: Karla Furlan

Uma dica interessante é também misturar a cor viva magenta com estampas e listras. O preto-e-branco se encaixa perfeitamente, trazendo um ar de mais alegria e descontração para a cor.

Agora não perca tempo! Arrase nos looks, acessórios e até nas makes, afinal, a cor Viva Magenta é pura vida e sofisticação.