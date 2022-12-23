Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

7 cores para usar nos looks de fim de ano

Selecionamos as cores mais procuradas nas vitrines neste período do ano e trouxemos os significados

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 12:00

Publicado em 

23 dez 2022 às 12:00
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

7 cores para usar nos looks de fim de ano
7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan
Qual a cor da sua virada? 2023 tá batendo na porta, e já podemos declarar aberta a temporada do "Qual roupa vou usar?". Junto com a dúvida entre o estilo da peça e a modelagem, a cor da produção é uma das questões mais citadas no réveillon. 
Além do tradicional branco, as cores são escolhidas a dedo por aquelas pessoas que acreditam que ela influencia diretamente no que você deseja pro próximo ano. Então, eu vim te dar uma ajudinha, caso você queira saber e entender sobre as mensagens que cada cor passa. 
Chamamos de psicologia das cores e é usada não só pra essa festividade, mas para o resto do ano inteiro. Vai que dá certo o que você deseja para o seu ano, não é?! Então, bora conhecer para colocar em prática já no dia 31? Selecionei as 7 cores mais procuradas nas vitrines e trouxe os significados.
BRANCO: Não é somente paz. Essa cor representa pureza, inocência e leveza. Além de divindade e limpeza.
7 cores para usar nos looks de fim de ano
Crédito: Karla Furlan
AZUL: Intelectualidade e confiança. Essa cor representa a verdade.
7 cores para usar nos looks de fim de ano
Crédito: Karla Furlan
VERDE: Saúde. Essa cor transmite bem estar e equilíbrio. É uma mensagem de tranquilidade.
7 cores para usar nos looks de fim de ano
Crédito: Karla Furlan
AMARELO: Luz. O amarelo significa euforia e calor, como o sol de verão. Transmite a ideia de juventude, esforço e esperança.
7 cores para usar nos looks de fim de ano
Crédito: Karla Furlan
ROSA: Feminilidade. Essa cor transmite o poder feminino e sua delicadeza. Sua mensagem é de romantismo. Usada em tons mais fortes transmite sensualidade.
7 cores para usar nos looks de fim de ano
7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan
VERMELHO: Poder, amor e paixão. O vermelho transmite energia. Sentimentos intensos. Está totalmente ligada à autoestima.
7 cores para usar nos looks de fim de ano
7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan
LARANJA: Exala alegria. Essa cor passa uma mensagem de entusiasmo. Exala sucesso e prosperidade.
7 cores para usar nos looks de fim de ano
7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan
Bom, essas são algumas cores que são bastante procuradas pra grande festa da virada. E o mais legal de escolher a cor com seu significado, é que todas as vezes que usar aquela peça, você estará afirmando para você mesma o que desejou para si mesma no decorrer de todo aquele ano.
Independente da cor que escolher, eu desejo que todas as cores estejam presentes na sua vida e que 2023 seja um arco-íris maravilhoso pra você! Um grande beijo e um feliz ano novo.

Veja Também

Três dicas para se inspirar e montar seus looks no Natal

Triângulo invertido: dicas de roupas para valorizar esse biotipo

Looks ideais para valorizar quem tem quadril largo

Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

Tópicos Relacionados

Moda Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados