7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan

Qual a cor da sua virada? 2023 tá batendo na porta, e já podemos declarar aberta a temporada do "Qual roupa vou usar?". Junto com a dúvida entre o estilo da peça e a modelagem, a cor da produção é uma das questões mais citadas no réveillon.

Além do tradicional branco, as cores são escolhidas a dedo por aquelas pessoas que acreditam que ela influencia diretamente no que você deseja pro próximo ano. Então, eu vim te dar uma ajudinha, caso você queira saber e entender sobre as mensagens que cada cor passa.

Chamamos de psicologia das cores e é usada não só pra essa festividade, mas para o resto do ano inteiro. Vai que dá certo o que você deseja para o seu ano, não é?! Então, bora conhecer para colocar em prática já no dia 31? Selecionei as 7 cores mais procuradas nas vitrines e trouxe os significados.

BRANCO: Não é somente paz. Essa cor representa pureza, inocência e leveza. Além de divindade e limpeza.

Crédito: Karla Furlan

AZUL: Intelectualidade e confiança. Essa cor representa a verdade.

Crédito: Karla Furlan

VERDE: Saúde. Essa cor transmite bem estar e equilíbrio. É uma mensagem de tranquilidade.

Crédito: Karla Furlan

AMARELO: Luz. O amarelo significa euforia e calor, como o sol de verão. Transmite a ideia de juventude, esforço e esperança.

Crédito: Karla Furlan

ROSA: Feminilidade. Essa cor transmite o poder feminino e sua delicadeza. Sua mensagem é de romantismo. Usada em tons mais fortes transmite sensualidade.

7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan

VERMELHO: Poder, amor e paixão. O vermelho transmite energia. Sentimentos intensos. Está totalmente ligada à autoestima.

7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan

LARANJA: Exala alegria. Essa cor passa uma mensagem de entusiasmo. Exala sucesso e prosperidade.

7 cores para usar nos looks de fim de ano Crédito: Karla Furlan

Bom, essas são algumas cores que são bastante procuradas pra grande festa da virada. E o mais legal de escolher a cor com seu significado, é que todas as vezes que usar aquela peça, você estará afirmando para você mesma o que desejou para si mesma no decorrer de todo aquele ano.