Triângulo invertido: dicas de roupas para valorizar esse biotipo

Sempre nos deparamos com o duelo 'destaca x disfarça". Esse é o hábito, mesmo que inconscientemente, que nós mulheres temos na hora de se vestir: enaltecer nossos pontos fortes e disfarçar nossos pontos fracos.
Semana passada falamos sobre um ponto comum no corpo das brasileiras, que é o quadril largo. Hoje vamos falar um pouco sobre outro corpo bem comum: o triângulo invertido. Se você ainda não conhece o seu biotipo, pode conferir a coluna em que explicamos cada um.
Como o próprio nome já diz, o desenho do corpo triângulo invertido forma exatamente a figura geométrica de cabeça para baixo. Tudo porque pessoas com este tipo de corpo possuem ombros e costas mais largas que a área do quadril.
Quem tem esse biotipo, precisa tomar cuidado com alguns pontos na modelagem que podem evidenciar ainda mais essa região e deixar a desproporção ainda maior. Mas alguns truques são capazes de fazer exatamente o contrário e trazer um perfeito equilíbrio para o corpo.
PEÇAS QUE VOCÊ DEVE EVITAR:
- Vamos começar pelas peças que você deve evitar:
- Decotes que tem visão horizontal, como a blusa ciganinha, ombro a ombro, gola canoa e babados;
- Mangas bufantes;
- Estampas grandes;
- Gola alta;
- Gola redonda;
- Listras horizontais.
PEÇAS QUE VOCÊ DEVE APOSTAR
Depois de saber o que não vale a pena ter no guarda-roupa para quem tem o biotipo triângulo invertido, vamos ao que devemos investir.
- Decote em V;
- Mangas secas;
- Alças largas;
- Listras verticais;
- Terceira peça;
- Camisas de botão.
Se você também se incomoda com os braços volumosos, experimente usar mangas mais ajustadas e abusar da terceira peça.
Outra dica pra equilibrar toda essa região, é evitar blusas muito justas e optar por blusas e vestidos acinturados . Sem marcar a região do abdômen.
Tenho certeza que seguindo essas dicas, você vai sentir uma diferença enorme no equilíbrio do corpo e, com isso, se sentir muito mais confortável e confiante nas suas produções. Agora é colocar a mão na massa e testar.
Te espero na próxima semana com mais dicas, hein. Beijos.