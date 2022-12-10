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Moda

Triângulo invertido: dicas de roupas para valorizar esse biotipo

Se você tem ombros e costas mais largas do que o quadril, temos dicas preciosas para trazer para você arrasar nos looks

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 09:36

Publicado em 

10 dez 2022 às 09:36
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Sempre nos deparamos com o duelo 'destaca x disfarça". Esse é o hábito, mesmo que inconscientemente, que nós mulheres temos na hora de se vestir: enaltecer nossos pontos fortes e disfarçar nossos pontos fracos.
Semana passada falamos sobre um ponto comum no corpo das brasileiras, que é o quadril largo. Hoje vamos falar um pouco sobre outro corpo bem comum: o triângulo invertidoSe você ainda não conhece o seu biotipo, pode conferir a coluna em que explicamos cada um.
Como o próprio nome já diz, o desenho do corpo triângulo invertido forma exatamente a figura geométrica de cabeça para baixo. Tudo porque pessoas com este tipo de corpo possuem ombros e costas mais largas que a área do quadril.
Tipos de corpos: triângulo invertido
Tipos de corpos: triângulo invertido Crédito: Shutterstock
Quem tem esse biotipo, precisa tomar cuidado com alguns pontos na modelagem que podem evidenciar ainda mais essa região e deixar a desproporção ainda maior. Mas alguns truques são capazes de fazer exatamente o contrário e trazer um perfeito equilíbrio para o corpo.

PEÇAS QUE VOCÊ DEVE EVITAR:

  • Vamos começar pelas peças que você deve evitar:
  • Decotes que tem visão horizontal, como a blusa ciganinha, ombro a ombro, gola canoa e babados;
  • Mangas bufantes;
  • Estampas grandes;
  • Gola alta;
  • Gola redonda;
  • Listras horizontais.
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: corra do decote horizontal Crédito: Karla Furlan

PEÇAS QUE VOCÊ DEVE APOSTAR

Depois de saber o que não vale a pena ter no guarda-roupa para quem tem o biotipo triângulo invertido, vamos ao que devemos investir.
  • Decote em V;
  • Mangas secas;
  • Alças largas;
  • Listras verticais;
  • Terceira peça;
  • Camisas de botão.
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: evite usar peças no estilo ciganinha Crédito: Karla Furlan
Se você também se incomoda com os braços volumosos, experimente usar mangas mais ajustadas e abusar da terceira peça
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: terceira peça é um ótimo curinga Crédito: Karla Furlan
Outra dica pra equilibrar toda essa região, é evitar blusas muito justas e optar por blusas e vestidos acinturados . Sem marcar a região do abdômen.
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido
Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: evite mangas bufantes e peças que apertam a cintura Crédito: Karla Furlan
Tenho certeza que seguindo essas dicas, você vai sentir uma diferença enorme no equilíbrio do corpo e, com isso, se sentir muito mais confortável e confiante nas suas produções. Agora é colocar a mão na massa e testar.
Te espero na próxima semana com mais dicas, hein. Beijos.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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