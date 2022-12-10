Triângulo invertido: dicas de roupas para valorizar esse biotipo

Sempre nos deparamos com o duelo 'destaca x disfarça". Esse é o hábito, mesmo que inconscientemente, que nós mulheres temos na hora de se vestir: enaltecer nossos pontos fortes e disfarçar nossos pontos fracos.

Como o próprio nome já diz, o desenho do corpo triângulo invertido forma exatamente a figura geométrica de cabeça para baixo. Tudo porque pessoas com este tipo de corpo possuem ombros e costas mais largas que a área do quadril.

Tipos de corpos: triângulo invertido Crédito: Shutterstock

Quem tem esse biotipo , precisa tomar cuidado com alguns pontos na modelagem que podem evidenciar ainda mais essa região e deixar a desproporção ainda maior. Mas alguns truques são capazes de fazer exatamente o contrário e trazer um perfeito equilíbrio para o corpo.

PEÇAS QUE VOCÊ DEVE EVITAR:

Vamos começar pelas peças que você deve evitar:

Decotes que tem visão horizontal, como a blusa ciganinha, ombro a ombro, gola canoa e babados;

Mangas bufantes;

Estampas grandes;

Gola alta;

Gola redonda;

Listras horizontais.

Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: corra do decote horizontal Crédito: Karla Furlan

PEÇAS QUE VOCÊ DEVE APOSTAR

Depois de saber o que não vale a pena ter no guarda-roupa para quem tem o biotipo triângulo invertido, vamos ao que devemos investir.

Decote em V;

Mangas secas;

Alças largas;

Listras verticais;

Terceira peça;

Camisas de botão.

Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: evite usar peças no estilo ciganinha Crédito: Karla Furlan

Se você também se incomoda com os braços volumosos, experimente usar mangas mais ajustadas e abusar da terceira peça

Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: terceira peça é um ótimo curinga Crédito: Karla Furlan

Outra dica pra equilibrar toda essa região, é evitar blusas muito justas e optar por blusas e vestidos acinturados . Sem marcar a região do abdômen.

Dicas de looks para quem tem o biotipo Triângulo Invertido: evite mangas bufantes e peças que apertam a cintura Crédito: Karla Furlan

Tenho certeza que seguindo essas dicas, você vai sentir uma diferença enorme no equilíbrio do corpo e, com isso, se sentir muito mais confortável e confiante nas suas produções. Agora é colocar a mão na massa e testar.