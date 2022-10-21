Cores, curtos e recortes: as 3 tendências mais quentes do verão 2023 Crédito: Karla Furlan

A estação mais divertida do ano está logo ali. E a gente já começa a sentir o vento das tendências em todas as araras das lojas de roupas. As trends para o verão são várias, mas eu selecionei as três que vão dominar o street style e bombar a estação.

Estamos em um mundo pós pandêmico e isso vai refletir diretamente no vestuário . Vem conferir essa explosão de vida comigo :

CORES

Não é de hoje que elas estão presentes nas peças penduradas nas araras e armários por aí. Mas 2023 será um ano em que os looks solares serão cada vez mais vibrantes e sem medo de misturas.

Cores, curtos e recortes: as 3 tendências mais quentes do verão 2023 Crédito: Karla Furlan

Em looks monocromáticos ou em conjugados, as cores serão vibrantes, cítricas, color blocking ou candycolor. É escolher e se jogar no hit da temporada. Foco para os conjuntos, que chegam com força total e extremamente coloridos.

Além deles, o destaque também é o tom verde, que agora vem no tom menta, sendo um sucesso total. O laranja e o amarelo também são as apostas queridinhas.

CURTOS

A temperatura sobe e o comprimento também. É hora das minissaias, shortinhos, vestidinhos curtos, afinal a sensualidade e a liberdade corporal são as novas apostas da estação.

O mais legal é usar e abusar dessa tendência em parceria com terninhos desconstruídos ou peças mais fluidas. O match é certo! Com conforto e uma pitada certa de sensualidade, os curtos se tornam looks inspiradores e cheios de atitude.

Cores, curtos e recortes: as 3 tendências mais quentes do verão 2023 Crédito: Karla Furlan

RECORTES

É um tal de mostra, não mostra... As modelagens chegam cheias de cortes diferenciados e decotes desconectados. Seja nas costas, nas alças ou na cintura, os recortes vêm com força total e prometem conquistar você.

Em looks diurnos ou noturnos, eles estão arrasando e mudando completamente a cara de qualquer produção.

Cores, curtos e recortes: as 3 tendências mais quentes do verão 2023 Crédito: Karla Furlan

Até o verão chegar, vamos falar de mais hits por aqui. Tem muita novidade chegando e você não pode ficar de fora de nenhuma delas. A brincadeira é você conhecer, aprender o que mais combina com seu estilo e se jogar sem medo nas tentativas. O que vale é se divertir e se sentir linda e feliz por aí.