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Moda

Paetês na moda: chegou a vez de brilhar por aí

Tendência toma conta das vitrines e araras mostrando que a previsão de especialistas sobre o pós-pandemia estava certíssima. Chegou a hora de tudo mais vibrante vir à tona

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 10:03

Publicado em 

30 set 2022 às 10:03
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

A moda dos paetês chegou com tudo
A moda dos paetês chegou com tudo Crédito: Karla Furlan
Você já deve estar se perguntando: que tanto de brilho é esse por todas as vitrines e araras? Os especialistas de moda acertaram quando disseram que o mundo pós-pandemia traria tudo de mais vibrante à tona. Os desfiles de grandes marcas internacionais deram um tiro certeiro na nova tendência, e agora os paetês estão invadindo as ruas e os armários.
Tem de tudo . Short, cropped, calça pantalona , bomber, camisetas, Blazer é mais uma infinidade de opções.

MAS PAETÊ NÃO É LOOK DE FESTA?

Muita gente pensa que o paetê é uma peça exclusiva para grandes festas, um grande engano. Esse padrão é coisa do passado. Produções brilhosas e de todas as cores estão presentes em eventos informais e até debaixo do sol escaldante. É brilho de dia sim, amores!
Você pode montar looks super fashionistas, usando peças básicas do armário e radicalizando as produções do dia a dia!
A moda dos paetês chegou com tudo
Paetê em look despojado? Pode! Crédito: Karla Furlan

VAMOS APRENDER COMO USAR?

O mais legal dessa nova tendência é que essa textura glamurosa vem acompanhada de tecidos do nosso cotidiano. Se jogue sem medo. Use com jeans ou com peças de alfaiataria.
O importante é ter cuidado com a quantidade de informação. Jogue a peça brilhosa e neutralize a outra base. Evite misturar estampas, peças bordadas ou rendadas.
A moda dos paetês chegou com tudo
Sempre use uma peça com paetê e outra neutra Crédito: Karla Furlan

PAETÊS COLORIDOS

Agora não é só preto e dourado não que reinam no mundo do brilho. Paetês coloridos estão aí pra gente brincar à vontade. Eles vieram com força total mesmo!
Você pode montar looks mais sofisticados ou mais casuais. Vai depender da sua vibe do dia. Sempre indico usar tecidos de seda, cetim, viscoses para produções mais clássicas. Malhas, jeans, crepe e sarjas recomendo para looks mais despojados.
A moda dos paetês chegou com tudo
A moda dos paetês chegou com tudo, até mesmo nas cores Crédito: Karla Furlan

PAETÊ PRETO:

Por mais que tenham diversas cores, o preto não perde sua majestade. Ele é o carro chefe sempre! Super atemporal e jamais está fora de moda. O clássico brilho noturno compõe looks incríveis, sexy e empoderados.
Uma dica legal é escolher uma peça única para eventos mais glamurosos e peças menores para looks mais baladinha. Inclusive o All black é sempre um queridinho para eventos badalados e fashionistas. Uma produção incrível é apostar na terceira peça e montar um look de tirar o fôlego!
A moda dos paetês chegou com tudo
O preto é sempre um coringa Crédito: Karla Furlan
E aí, se inspirou? Agora é a hora de brilhar, menina! Você não faz ideia de como vai se sentir um escândalo de linda, quando perder o medo e sair toda brilhosa por aí. Aproveite!
Beijos e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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