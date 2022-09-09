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Moda

Short boxer é a trend da moda Verão 2023

A tendência da nova estação promete conforto e looks estilosos para os dias de calor. Confira dicas de como usar

Públicado em 

09 set 2022 às 06:00
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Short boxer é a tendência do Verão 2023
Short boxer é a tendência do Verão 2023. Dá pra usar com salto, em conjuntinho e várias outras combinações Crédito: Karla Furlan
Verão chegando e a gente só pensa em peças leves e confortáveis não é mesmo!? A tendência da nova estação promete esse conforto e, de quebra, looks super estilosos, além de versatilidade na hora de montar as produções.
Todo soltinho e com ar super despojado, o short boxer é uma releitura do queridinho dos esportes, só que agora invadiu as araras com o linho, algodão e a viscose. O mais legal em adquirir essa peça é a quantidade de looks que você consegue montar com ele. Do chinelo ao salto alto, o boxer te ajuda a brincar com as produções, encaixando perfeitamente em qualquer estilo que escolher. Confira algumas produções abaixo:

Use com chinelo ou rasteira

Bem na linha do "vou ali", usar uma camisetinha desposada, o boxer e a rasteira vai te dar um look super descontraído e despretensioso. Você pode usar uma bolsinha lateral para dar uma voltinha no calçadão ou cumprir alguns afazeres do fim de semana naquele calorzão. Se quiser já aproveitar a vibe do boxer pra sair, aproveite pra misturá-lo com uma camisa e uma papete também.

Você pode usar com o tênis

Super conforto! Um passeio vespertino pode te surpreender usando o short boxer com uma t-shirt e um tênis . Se esfriar um pouquinho, você ainda pode complementar com uma jaquetinha jeans ou um cardigan.

Boxer com salto? 

Vale misturar a short boxer com salto? Sim! A peça fica lindíssima quando coordenada com salto e camisarias. Você pode usar com ou sem cinto e brincar com blusas amplas , terceira peça e salto alto. Essa mistura, cria um estilo Hi-lo maravilhoso.
Experimente também coordenar com top e um maxi blazer. O resultado fica incrível.

Boxer como conjuntinhos

Vocês vão ver muito por aí ! O shortinho boxer com quimonos e camisarias na mesma estamparia. Super cool e fácil de coordenar não é mesmo!? Você também vai encontrar várias versões de comprimento e cores.
Quanto mais soltinho melhor!!! Deixe o conforto da tendência te abraçar e se jogue nas possibilidades. Já quero ver todo mundo de shorts boxers por aí, hein!
Beijinho e até a próxima semana!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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