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Moda

Calça montaria: dos trajes de cavaleiros para o seu armário

Muito parecida com nossa conhecida legging, ela se diferencia em alguns fatores, como o tecido mais grosso e o recorte; veja exemplos de looks

Públicado em 

26 ago 2022 às 10:58
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Calça montaria : dos trajes de cavaleiros para o seu armário
Calças montaria saíram das competições equestres direto para o guarda-roupa das fashionistas Crédito: Pixabay
Coisa boa é falar do que funciona! E essa semana eu vim falar dessa peça que é pura funcionalidade, conforto e estilo: a calça montaria.
Muito parecida com nossa conhecida legging, ela se diferencia em alguns fatores . A calça de montaria tem um tecido mais grosso, às vezes possui botões e recortes. Essa diferença faz com que ela seja uma peça mais arrojada e elegante, porém com o conforto e flexibilidade da legging tradicional de academia.
Essa modelagem se tornou uma inspiração fashionista para os estilistas. Dos trajes de cavaleiros, vieram para o nosso dia a dia.
O mais legal , é que ela pode ser usada em várias versões de estilo, de tipo físico e é atemporal. Ou seja, você pode usar e abusar dela o ano inteiro. Vamos aos looks então?

CALÇA MONTARIA EM LOOKS DE TRABALHO

Use a montaria como uma boa calça clássica e tradicional e ao mesmo tempo se sinta extremamente confortável. Pra isso, use com camisas, blazers, saltos e blusas de tecido. É importante que a camisa cubra a área do quadril nessa ocasião.
Calça montaria : dos trajes de cavaleiros para o seu armário
Calça montaria vai bem com blazers Crédito: Karla Furlan

CALÇA MONTARIA EM LOOKS DE PASSEIO

Essa calça significa conforto. Então, abuse do tênis com ela e combine com t-shirts ou croppeds. Fica a seu critério. Você também pode aproveitar o friozinho e jogar uma peça mais alongada na produção. Cardigans, quimonos, jaquetinhas , encaixam super bem no look.
E quem disse que um passeio à noite também não rola? Experimente usar essa peça com rendas, blazer e salto. Fica um luxo!
Calça montaria : dos trajes de cavaleiros para o seu armário
Combine a calça montaria com transparência e cropped Crédito: Karla Furlan

CALÇA MONTARIA EM LOOKS DE INVERNO

Não tem pra ninguém. De longe, a montaria é a peça mais coringa do inverno. Você pode produzir looks com peças mais finas ou aqueles looks poderosos de viagem com ela. Basta usar uma bota, um poncho, sobretudo , uma pashimina… Aproveite que a calça é super ajustada ao corpo e jogue bastante volume na parte de cima.
Calça montaria : dos trajes de cavaleiros para o seu armário
Calça montaria : dos trajes de cavaleiros para o seu armário Crédito: Karla Furlan
E aí? Já se apaixonou pela calça montaria? Não se esqueça que essas produções funcionam bem com o tecido mais arrojado, viu!?
Cuidado ao fazer produções com leggings e deixar ela total à mostra. O resultado não é o mesmo. 
Aproveite esse tempinho frio, e já use e abuse dessa peça. Ela é um "must have" no ano inteiro. Sucesso nas produções.
Beijinhos e até a próxima.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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