Calça montaria : dos trajes de cavaleiros para o seu armário

Calças montaria saíram das competições equestres direto para o guarda-roupa das fashionistas Crédito: Pixabay

Coisa boa é falar do que funciona! E essa semana eu vim falar dessa peça que é pura funcionalidade, conforto e estilo: a calça montaria.

Muito parecida com nossa conhecida legging, ela se diferencia em alguns fatores . A calça de montaria tem um tecido mais grosso, às vezes possui botões e recortes. Essa diferença faz com que ela seja uma peça mais arrojada e elegante, porém com o conforto e flexibilidade da legging tradicional de academia.

Essa modelagem se tornou uma inspiração fashionista para os estilistas. Dos trajes de cavaleiros, vieram para o nosso dia a dia.

O mais legal , é que ela pode ser usada em várias versões de estilo, de tipo físico e é atemporal. Ou seja, você pode usar e abusar dela o ano inteiro. Vamos aos looks então?

CALÇA MONTARIA EM LOOKS DE TRABALHO

Use a montaria como uma boa calça clássica e tradicional e ao mesmo tempo se sinta extremamente confortável. Pra isso, use com camisas, blazers, saltos e blusas de tecido. É importante que a camisa cubra a área do quadril nessa ocasião.

Calça montaria vai bem com blazers Crédito: Karla Furlan

CALÇA MONTARIA EM LOOKS DE PASSEIO

Essa calça significa conforto. Então, abuse do tênis com ela e combine com t-shirts ou croppeds. Fica a seu critério. Você também pode aproveitar o friozinho e jogar uma peça mais alongada na produção. Cardigans, quimonos, jaquetinhas , encaixam super bem no look.

E quem disse que um passeio à noite também não rola? Experimente usar essa peça com rendas, blazer e salto. Fica um luxo!

Combine a calça montaria com transparência e cropped Crédito: Karla Furlan

CALÇA MONTARIA EM LOOKS DE INVERNO

Não tem pra ninguém. De longe, a montaria é a peça mais coringa do inverno. Você pode produzir looks com peças mais finas ou aqueles looks poderosos de viagem com ela. Basta usar uma bota, um poncho, sobretudo , uma pashimina… Aproveite que a calça é super ajustada ao corpo e jogue bastante volume na parte de cima.

Calça montaria : dos trajes de cavaleiros para o seu armário Crédito: Karla Furlan

E aí? Já se apaixonou pela calça montaria? Não se esqueça que essas produções funcionam bem com o tecido mais arrojado, viu!?

Cuidado ao fazer produções com leggings e deixar ela total à mostra. O resultado não é o mesmo.

Aproveite esse tempinho frio, e já use e abuse dessa peça. Ela é um "must have" no ano inteiro. Sucesso nas produções.