Vamos descobrir qual é o seu estilo na hora de se vestir?

Ter o estilo pessoal definido ajuda a passar a imagem correta de quem você é Crédito: Montagem/Karla Furlan

Reconhecer seu estilo pessoal é uma questão de personalidade. É sentir-se segura para transmitir, em qualquer ambiente que esteja, a pessoa que você é.

Isso acontece mesmo que você não ligue para isso. As pessoas leem umas as outras o tempo todo pelo que vestem, pelas modelagens, cores, acessórios, maquiagens e até mesmo pelo corte de cabelo que usam.

Além da importância de passar a imagem correta de quem você é, ter o seu estilo pessoal definido lhe ajuda a montar seus looks com mais segurança e agilidade. E isso também tem um efeito positivo no seu bolso, já que você passa a saber exatamente o que comprar e só investe naquilo que realmente fará sentido no seu armário. Que beleza, né?

Então, vamos lá! Vou deixar aqui características bem pontuais de cada estilo pessoal para você analisar onde se encaixa melhor. Isso vai lhe ajudar a seguir um alvo daqui pra frente!

Ah, mas tem um ponto superimportante. Não fique confusa se gostar de mais de um estilo. É exatamente esse o caminho. Afinal, não acordamos todos os dias exatamente da mesma forma. Tem dias em que nos sentimos a Jolie, superpoderosa, e em outros só queremos um jeans e um tênis. E está tuuuuudo bem.

Algumas pessoas tem um estilo bem predominante, outras variam entre dois ou três. Mas você vai observar que um deles vai definir melhor a sua personalidade em grande parte do tempo.

Bora lá descobrir suas possibilidades!

ESTILO CLÁSSICO

Essa mulher gosta de peças estruturadas, de alfaiataria e de cores mais neutras. Seu armário é composto por peças atemporais. Uma camisa branca, calças pretas, vestidos tubinhos, saias lápis, blazers.

Sua imagem é de uma pessoa séria e comprometida. Não consegue se adaptar a peças da moda e é bastante criteriosa com estampas e cores. Ama cintura alta, saltos e camisarias.

Estilo clássico: peças atemporais e seriedade Crédito: Montagem/Karla Furlan

ESTILO ESPORTIVO

Diferente da clássica, essa mulher pensa em conforto antes de tudo. Então, camisetas, jeans e tênis ganham o seu coração. Ela também adere a algumas trends, desde que sejam soltas e leves. Como uma calça jogger, por exemplo.

Para a mulher de estilo clássico, o menos também é mais. Então, ela prefere não arriscar muito. Ama um vestido soltinho, moletons, jeans, rasteiras, tênis e pouquíssimo salto. Conforto, sempre conforto!

Estilo esportivo: conforto antes de tudo Crédito: Montagem/Karla Furlan

ESTILO ROMÂNTICO

Pensa numa delicadeza? É ela. A mulher de estilo romântico ama volumes nas peças.

Mangas bufantes, saias plissadas, vestidos longos, cintura bem marcada e muitos, muitos detalhes. Suas cores preferidas são os tons pastel, as candy colors.

Seus acessórios são pequenos e sempre têm uma inspiração romântica: um lacinho aqui, um coração ali, uma pérola…

Ama cabelos ondulados, coques altos e meio preso com fivelas.

Estilo romântico: mangas bufantes, vestidos longos e muita delicadeza Crédito: Montagem/Karla Furlan

ESTILO CRIATIVO

Pegue um pouquinho de cada estilo acima e junte tudo: este é o da mulher criativa. Ele é uma mistura maravilhosa de estilos.

Ele pega a camisa branca da clássica com a saia rodada da romântica e lasca o tênis da esportiva na produção. E, adivinha? Fica um arraso!

Esse estilo é conhecido pela facilidade em criar. Então, essa mulher ama cores, nozinhos, terceira peça, e sempre dá um jeito de deixar as peças diferentes e mais interessantes. Geralmente, torna-se inspiração por onde passa.

Estilo criativo: misturas servem de inspiração Crédito: Montagem/Karla Furlan

ESTILO SEXY

O padrão dela é a sensualidade. Então, essa mulher desenha seu corpo em tudo que veste. Vestidos justos, calças justas. Preto, couro, renda e brilho fazem parte do seu manual de produção.

Sempre terá um decote presente, mesmo que seja um detalhe. Gosta de acessórios marcantes e salto. Muito salto.

Estilo sexy: decote, acessórios marcantes e muito salto Crédito: Montagem/Karla Furlan

Depois de ler até aqui, você conseguiu se enxergar um pouquinho em alguma dessas mulheres?

Lembre-se de que um desses sempre fará o seu coração bater mais forte, mas é normal que você caminhe por outros estilos, pegando coisinhas que também lhe definam no dia a dia.

E acalme-se, porque o seu estilo pessoal pode ser lapidado e trabalhado com o tempo. O importante é você se identificar em dois desses estilos que apresentei e seguir essa linha na hora de comprar e na hora de montar suas produções.

Com o tempo, seu armário ficará mais organizado, com peças que se conectam - e você ficará mais segura na hora de se vestir.