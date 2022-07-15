Camisa social branca: monte 4 looks diferentes com a mesma peça

Camisa social branca: aprenda a montar looks diferentes com a mesma peça Crédito: Acervo Pessoal

Tá pra nascer peça mais clássica e funcional. A camisa social branca é um "must have' em qualquer armário. Há quem só consiga ver essa modelagem em pessoas clássicas demais e em looks completamente trabalhísticos. Mas eu estou aqui para desmistificar isso e expandir sua criatividade com essa peça incrível.

A coisa mais legal de ter uma camisa branca no guarda-roupa é que ela se adapta com muita facilidade a qualquer estilo pessoal e é capaz de ser uma peça chave na hora de montar looks incríveis - dos mais clássicos aos mais estilosos.

Agora vamos colocar a mão na massa por aqui. Vou te ajudar a fazer da sua camisa branca, que está lá no seu cabide abandonada, sua mais nova queridinha.

MOOD TRADICIONAL: Toda por dentro e abotoada.

Você é quem faz o look acontecer. Por ser uma peça super neutra, a camisa branca se encaixa na personalidade que criar pra sua produção. Então, ela pode ser parte de um estilo clássico e sério, como você pode usá-la para neutralizar uma calça estampada e despojada. Deixando a produção “ arrumada “ e ao mesmo tempo descontraída.

Use com calças de alfaiataria,jeans , bermudas. Uma dica legal, é usar um acessório bem ajustado à gola. Fica uma riqueza .

Camisa social branca: aprenda a montar looks diferentes com a mesma peça Crédito: Acervo Pessoal

MOOD ESPORTIVA : Estilo 3ª peça

Eu amo brincar com essa modelagem. Você pode nunca ter parado pra pensar que ela pode ser uma excelente ajuda na hora de dar um “ Up” na sua produção. Usar a camisa aberta, da uma identidade criativa e super descolada ao look . Você pode usar com peças lisas ou com as coloridas. No pé, um tênis , uma sandália ou uma bota. Essa escolha vai definir o estilo principal que a sua camisa criou na sua produção.

Use com shortinhos coloridos, com jeans , por cima de vestidinhos e macaquinhos. Não se esqueça de dobrar a manga até a altura do cotovelo, pra deixar a "produ" bem leve e descontraída.

Camisa social branca: aprenda a montar looks diferentes com a mesma peça Crédito: Acervo Pessoal

MOOD STYLE: fechada com Nó

É um sucesso. Se você quer montar uma produção cheia de alegria e desolada, experimente usar sua camisa assim. Vai tirar toda seriedade da peça e deixar tudo super divertido.

Camisa social branca: aprenda a montar looks diferentes com a mesma peça Crédito: Acervo Pessoal

O mais legal nesse estilo de usar, é que a cintura fica bem marcada e isso ajuda a equilibrar a silhueta, deixando o corpo bem desenhado e proporcional.

Use com peças mais fluidas na parte de baixo. Pode ser uma saia longa ou midi, uma pantalona , calça flare, ou bermudas de alfaiataria. Só tenha o cuidado de não usar peças que tenham !informação" no cós, como cintos, fivelas , amarrações e etc.

MOOD CROPPED: gola puxada para as laterais e amarração .

Quem diria que aquela camisa toda séria, pode se tornar uma base super descolada e até a pitada certa de sensualidade na produção.

Você vai abrir os botões até a amarração e depois puxar para os lados, até que as partes se prendam nos ombros. Deixe as mangas bem repuxadas também .

Você não vai acreditar na transformação da peça! Vai ficar incrível.

Camisa social branca: aprenda a montar looks diferentes com a mesma peça Crédito: Acervo Pessoal

Use com o que gostar . Do short a pantalona ! Para deixar tudo mais interessante, escolha acessórios que sejam verticais, com mix de Correntes, criando um ponto de visão pra área do pescoço.

Viu só como uma camisa branca pode ser sua melhor amiga no armário!? Agora é sua vez de tentar.

Ah! E não precisa ser uma camisa ajustada. Ela pode ser super volumosa, que tudo vai funcionar do mesmo jeito. Inclusive a camisa de trabalho do boy! (risos)

Agora é com vocês! Usem e abusem da camisa branca. Vai virar um vício de estilo!