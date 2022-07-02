Brilho, couro e 'animal print': hits do inverno para usar o ano inteiro

O inverno chegou, e, junto com ele, uma explosão de novidades e tendências. É bem provável que você já tenha visto nas vitrines: xadrez, couro, paetês, peças amplas, botas, animal print e até plumas.

Nessa época do ano, acontece um burburinho no nosso estilo pessoal e a gente só quer sair de casa se for pra causar. Uma vontade louca de comprar aqueles looks fashionistas e arrasar.

Acontece que junto com toda essa vontade também vem um medo de fazer tudo errado. É tanto” must have” por aí que você pode estar se sentindo perdida no que apostar e em como usar a peça várias vezes. Porque armário com roupa encalhada está completamente fora de moda.

Pensando nisso, separei três tendências fortíssimas para você apostar no inverno e depois usar e abusar delas o ano inteiro.

ANIMAL PRINT

Todo inverno é a mesma coisa: a estamparia animal invade vitrines e ruas. Sabe o motivo? Ela é forte, cheia de atitude e presença. E eu super indico que você dê uma chance para essa tendência.

Quando passar o inverno, a animal print não sairá de moda e você poderá criar coordenações antenadíssimas com esse tipo de estampa, mesmo no verão.

Animal print te possibilita misturar cores, ao mesmo tempo em que fica um luxo jogar o clássico preto! Ou o branco!

"Animal print" possibilita misturar cores Crédito: Montagem de Karla Furlan

COURO / COURO FAKE

É O PODER! Não tem um look em que você use uma peça de couro que não fique um arraso.

Engana- se quem pensa que couro e brilho só se usa em looks noturnos. Experimente criar um estilo hi-lo e misturar com tênis e malharia … você vai atrair olhares e ganhar seguidores fashion, pode apostar.

Para looks diurnos, misture o couro com tênis, jeans, t-shirts...

Para looks noturnos, aposte em renda, brilhos, tules e verniz para as produções.

Peças de couro podem ser usadas em looks noturnos e diurnos Crédito: Montagem de Karla Furlan

BRILHO! MUITO BRILHO

Eu disse, né? Já foi a época em que paetê era só para festas de gala.. agora a festa pode ser todo dia.

Mas posso usar paetê, brilhos e texturas de dia? Claaaaro que pode!

A regrinha é bem parecida com a do couro: para looks de dia, deixe só a sua peça brilhosa ser o centro das atenções. No restante da composição, use peças mais neutras.

À noite você pode sair toda brilhosa por aí, sem medo!

Se estiver com receio de ousar demais, comece usando peças pequenas ou com brilho mais discreto. Exemplo: um cropped, uma camisa ou um shortinho.

Fica a dica: cuidado com as texturas. Quando usar brilho, não misture com outra peça informativa. Prefira os lisos e os cleans.

Nas produções com brilho, deixe a peça brilhosa ser a protagonista Crédito: Montagem de Karla Furlan

Agora é com você! Arrase muito nas produções.

Escolha o que você vai usar mais vezes, sinta-se um poder e não tenha medo de investir, porque o nosso papo de hoje vale para o ano inteirooooo!