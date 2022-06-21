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Moda

Veja as cores em alta para unhas no inverno de 2022

Seja longa, curta, natural ou alongamento, as unhas podem ser uma extensão do estilo pessoal de cada um. Neste ano, os tons de marrom chegam com tudo
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 12:41

Marrom é a tendência para as unhas no inverno de 2022
Marrom é a tendência para as unhas no inverno de 2022 Crédito: Instagram/ @monnalysanails
Nova temporada, novas tendências e, com a chegada do inverno, sobe a procura por tons mais fechados. "Na estação mais fria, é muito utilizado as cores escuras, terrosas e sem muitas decorações, as unhas esmaltadas estão em alta", diz a Nail Designer, Monnalysa Peyneau. Outra excelente opção é combinar o tom do esmalte com o seu look ou com a make a ser utilizada.
Neste ano, o marrom é a estrela da vez. Seja em roupas ou nas unhas, o tom vem ganhando o gosto do público tornando-se um dos mais pedidos. De acordo com a consultora de imagem, Jani Valença, o capuccino é o tom queridinho da estação, além dos tons de verde, rosa, azul e as clássicas unhas vermelhas.
O inverno também pede atenção redobrada para a saúde das mãos, principalmente para quem usa unhas artificiais. Evite foco de umidade, lembrando sempre de enxugar bem as mãos. Não tem como resistir ao banho quente e relaxante no friozinho, porém banhos muito prolongados podem fazer o gel perder o brilho e resistência. Lembre sempre de usar um hidratante para mãos, assim evitando possíveis rachaduras.
Além de cores, as unhas também ganham diversos formatos. A Nail Designer, Talita Campos, conta que os formatos mais procurados pelas clientes são ballerina, amendoada e a clássica quadrada. As mais ousadas podem apostar nas unhas stilleto que também estão super em alta.
Diferentes formatos de unhas
Os diferentes formatos de unhas Crédito: Torrinton Beauty & Hair

Confira as cores que estão em alta neste inverno

VERDE MILITAR

O primeiro tom da estação é o verde-militar. Combinando com a alta do estilo militar, são uma ótima pedida para quem curte usar cores e para quem quer sair do básico e ousar um pouco.

AZUL MARINHO

Um clássico atemporal se renova e aparece em alta na estação. O tom é bem coringa e fica ótimo em qualquer ocasião, seja dia ou noite, formal ou informal.

VERY PERI 

A cor Pantone do ano não poderia faltar. O roxo Very Peri é um tom ousado e cheio de personalidade perfeito para compor 'looks' monocromáticos

VERMELHO

Principalmente os tons mais fechados como vinho e marsala. Outra cor que também está super em alta nas roupas, como blusas e pantalona, agora conquista seu lugar nas mãos do público.

MARROM

Desde os tons mais claros até os mais escuros, chegou a vez do marrom brilhar. Dentro os tons, O cappuccino é o favorito da estação.
Agora é só escolher a sua favorita e marcar um horário na manicure. Ah e não esqueça de hidratar bem as mãos!

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