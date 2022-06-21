Veja as cores em alta para unhas no inverno de 2022

Marrom é a tendência para as unhas no inverno de 2022 Crédito: Instagram/ @monnalysanails

Nova temporada, novas tendências e, com a chegada do inverno, sobe a procura por tons mais fechados. "Na estação mais fria, é muito utilizado as cores escuras, terrosas e sem muitas decorações, as unhas esmaltadas estão em alta", diz a Nail Designer, Monnalysa Peyneau. Outra excelente opção é combinar o tom do esmalte com o seu look ou com a make a ser utilizada.

Neste ano, o marrom é a estrela da vez. Seja em roupas ou nas unhas, o tom vem ganhando o gosto do público tornando-se um dos mais pedidos. De acordo com a consultora de imagem, Jani Valença, o capuccino é o tom queridinho da estação, além dos tons de verde, rosa, azul e as clássicas unhas vermelhas.

O inverno também pede atenção redobrada para a saúde das mãos, principalmente para quem usa unhas artificiais. Evite foco de umidade, lembrando sempre de enxugar bem as mãos. Não tem como resistir ao banho quente e relaxante no friozinho, porém banhos muito prolongados podem fazer o gel perder o brilho e resistência. Lembre sempre de usar um hidratante para mãos, assim evitando possíveis rachaduras.

Além de cores, as unhas também ganham diversos formatos. A Nail Designer, Talita Campos, conta que os formatos mais procurados pelas clientes são ballerina, amendoada e a clássica quadrada. As mais ousadas podem apostar nas unhas stilleto que também estão super em alta.

Os diferentes formatos de unhas Crédito: Torrinton Beauty & Hair

Confira as cores que estão em alta neste inverno

VERDE MILITAR

O primeiro tom da estação é o verde-militar. Combinando com a alta do estilo militar, são uma ótima pedida para quem curte usar cores e para quem quer sair do básico e ousar um pouco.

AZUL MARINHO

Um clássico atemporal se renova e aparece em alta na estação. O tom é bem coringa e fica ótimo em qualquer ocasião, seja dia ou noite, formal ou informal.

VERY PERI

A cor Pantone do ano não poderia faltar. O roxo Very Peri é um tom ousado e cheio de personalidade perfeito para compor 'looks' monocromáticos

VERMELHO

Principalmente os tons mais fechados como vinho e marsala. Outra cor que também está super em alta nas roupas, como blusas e pantalona, agora conquista seu lugar nas mãos do público.

MARROM

Desde os tons mais claros até os mais escuros, chegou a vez do marrom brilhar. Dentro os tons, O cappuccino é o favorito da estação.