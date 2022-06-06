Veja 40 sugestões de presentes para o Dia dos Namorados

PARA ELA
- Colar Coração Trio, de Ivana Izoton. R$ 3.680,00
- Mochila Havaianas. R$ 199,99
- Kit Eudora Rouge. R$ 83,15 (nas Americanas, COMPRE AQUI)
- Sutiã Intimissimi. R$ 199,00
- Vestido com estampas de corações, na Renner. R$259,90
- Sandália Croco, na Schutz Vitória. R$ 390,00
- Taça de Champanhe, na Camicado. R$ 49,99
- Caixa de bombons Lindor, da Lindt. R$ 150,00
- Anel Coração,da Life by Vivara. R$ 280,00
- Kit LovU, da Avon. R$ 129,90
PARA ELA 2
- Vestido curto, na Animale. R$ 898,00
- Brinco Bee, da Carla Buaiz. Preço R$ 5.360,00
- Chocker Entrego, Confio e Agradeço, da Ane Zorzanelli. R$ 7.017,00
- Óculos Polaroid. R$ 529,00
- Perfume Paradis Rouge (30 ml), da O.U.i. R$ 199,00
- Troféu Casal Mochileiros, de Vivian Chiabay. R$ 180,00
- Blusa gola alta, da My Place. R$ 239,00
- Sapato Paula Bahia, na Luíza Goldschmidt. R$ 496,00
- Blusa estampada amô, da Farm. R$ 199,20
- Perfume Izia La Nuit (30 ml), na Sisley Paris. R$ 680,00
PARA ELE
- T-shirt Osklen. R$ 247,00
- Bermuda Reserva. R$ 499,00
- Relógio Tommy Hilfiger. R$1.250,00
- Tênis Converse, no O Que Vestir. R$ 259,90
- Óculos de Sol Noah, da Colcci Eyewear. R$ 499,00
- Kit Natura Essencial Oud. R$ 174,90
- Luminária de mesa em madeira e aço carbono, na Yamamura. R$ 1.493,00
- Boné Trucker Gray Burn, da Divn. R$ 99,90
- Sapatênis Denin City, da Democrata. R$ 259,90
- Coqueteleira Coari, no Westwing. R$ 269,90
PARA ELE 2
- Camisa Barche. R$ 399,00
- Kit Quasar Brave, de O Boticário. R$ 131,90
- Óculos Vancouver, da Mormaii. R$ 419,00 (nas Americanas, COMPRE AQUI)
- T-shirt Blue Man. R$ 187,00
- T-shirt New Balance. R$ 129,99
- Óculos Ray-Ban, na Óticas Paris. R$ 559,30
- Tênis Fluid Flow 20, da Adidas. R$ 499,99
- Sandália Birkenstock. R$ 649,90
- Kit Chandon Reserve Brut Rosé. R$ 119,97 (nas Americanas, COMPRE AQUI)
- Kit para Vinho, da Oster. R$ 259 (na Amazon, COMPRE AQUI)
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