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É o amor

Veja 40 sugestões de presentes para o Dia dos Namorados

Ainda não escolheu o presente que vai dar no próximo dia 12 de junho? HZ traz uma seleção de mimos para disparar corações apaixonados de felicidade
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 16:06

Presente para o dia dos namorados
Uma seleção de presentes para o Dia dos Namorados Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
O dia mais romântico do ano está chegando. No Dia dos Namorados, o que todo mundo quer é estar ao lado da pessoa amada. E, quem sabe, fazer a tradicional troca de presentes. Se você ainda não sabe com o que presentear o seu crush, selecionamos vários objetos que podem agradar a diversos perfis. Tem joias, perfumes, roupas e acessórios para disparar corações apaixonados de felicidade. 

PARA ELA

O presente pode ser uma bela joia, um perfume ou uma lingerie sexy. A lista é variadíssima. E mais uma dica: feita a escolha, planeje o cenário, se arrume e não se esqueça do velho e sempre atual “eu te amo" para a sua amada.
Presente para o Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para você presentear sua namorada Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Colar Coração Trio, de Ivana Izoton. R$ 3.680,00
  2. Mochila Havaianas. R$ 199,99
  3. Kit Eudora Rouge. R$ 83,15 (nas Americanas, COMPRE AQUI)
  4. Sutiã Intimissimi. R$ 199,00
  5. Vestido com estampas de corações, na Renner. R$259,90
  6. Sandália Croco, na Schutz Vitória. R$ 390,00
  7. Taça de Champanhe, na Camicado. R$ 49,99
  8. Caixa de bombons Lindor, da Lindt. R$ 150,00
  9. Anel Coração,da Life by Vivara. R$ 280,00
  10. Kit LovU, da Avon. R$ 129,90

PARA ELA 2

Presente para o Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para você presentear sua namorada Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Vestido curto, na Animale. R$ 898,00
  2. Brinco Bee, da  Carla Buaiz. Preço R$ 5.360,00
  3. Chocker Entrego, Confio e Agradeço, da Ane Zorzanelli. R$ 7.017,00
  4. Óculos Polaroid. R$ 529,00
  5. Perfume Paradis Rouge (30 ml), da O.U.i. R$ 199,00
  6. Troféu Casal Mochileiros, de Vivian Chiabay. R$ 180,00
  7. Blusa gola alta, da My Place. R$ 239,00
  8. Sapato Paula Bahia, na Luíza Goldschmidt. R$ 496,00
  9. Blusa estampada amô, da Farm. R$ 199,20
  10. Perfume  Izia La Nuit (30 ml), na Sisley Paris. R$ 680,00

PARA ELE

 Do jantar romântico ao presente, tudo deve ser pensado. Para ajudar na escolha do mimo, selecionamos várias opções. Para ele, que tal um relógio? Também vale tênis e camisa, se ele é do tipo que adora academia, ou um kit de vinho para fazer o brinde a dois. 
Presente para o Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para você presentear seu namorado Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. T-shirt Osklen. R$ 247,00
  2. Bermuda Reserva. R$ 499,00
  3. Relógio Tommy Hilfiger. R$1.250,00
  4. Tênis Converse, no O Que Vestir. R$ 259,90
  5. Óculos de Sol Noah, da Colcci Eyewear. R$ 499,00
  6. Kit Natura Essencial Oud. R$ 174,90
  7. Luminária de mesa em madeira e aço carbono, na Yamamura. R$ 1.493,00
  8. Boné Trucker Gray Burn, da Divn. R$ 99,90
  9. Sapatênis Denin City, da Democrata. R$ 259,90
  10. Coqueteleira Coari, no Westwing. R$ 269,90

PARA ELE 2

Presente para o Dia dos Namorados
Uma seleção de presentes para você presentear seu namorado Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Camisa Barche. R$ 399,00
  2. Kit Quasar Brave, de O Boticário. R$ 131,90
  3. Óculos Vancouver, da Mormaii.  R$ 419,00 (nas Americanas, COMPRE AQUI)
  4. T-shirt Blue Man. R$ 187,00
  5. T-shirt New Balance. R$ 129,99
  6. Óculos Ray-Ban, na Óticas Paris. R$ 559,30
  7. Tênis Fluid Flow 20, da Adidas. R$ 499,99
  8. Sandália Birkenstock. R$ 649,90
  9. Kit Chandon Reserve Brut Rosé.  R$ 119,97 (nas Americanas, COMPRE AQUI)
  10. Kit para Vinho, da Oster. R$ 259 (na Amazon, COMPRE AQUI)

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