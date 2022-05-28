De MAC a Avon: 15 lançamentos de beleza para o ritual de cuidados

Sensi Hidratação Ultra Nutritiva, da Jequiti
A B.O.B lança a linha Deo. São quatro opções de desodorantes com fórmulas limpas, veganas e 100% livres de plástico. As fórmulas exclusivas são feitas com ingredientes naturais e livres de alumínio, que obstrui as glândulas e poros das axilas, impedindo a transpiração natural do corpo. O Deo Refrescante possui alto poder de hidratação e nutrição da pele, por conta da manteiga de bacuri, indicado para peles ressecadas e não sensíveis ao bicarbonato. Todas as versões tratam a microbiota das axilas, controlam suor excessivo e mau odor, além de cuidarem da pele.
A novidade para o rosto traz benefícios múltiplos: hidrata por até 24 horas, conta com dupla proteção, - FPS 50 e proteção do antioxidante, que previne o envelhecimento precoce - e possui acabamento invisível e prepara a pele para a make. É indicado para todas as idades, todos os tipos e tons de pele.
O hidratante deixa a pele radiante e com sensação de sequinha o dia todo. Após três dias de uso, ela a deixa com aspecto hidratado e, após uma semana, ajuda a uniformizar o tom. Custa R$ 39,90 na Amazon (COMPRE AQUI
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Pensando na solução e eficácia para o cuidado da pele, a marca desenvolveu a linha Dermopure Oil Control, especialmente formulada para trabalhar contra as principais causas e preocupações da pele oleosa e com tendência a imperfeições causadas pela acne. O sérum tem efeito triplo clinicamente testado com Thiamidol patenteado e formulado para reduzir as marcas escuras de acne, controlar o brilho e auxiliar no combate a cravos e espinhas. Os primeiros resultados são visíveis em 2 semanas. A linha também conta com o Gel de Limpeza e o Ação Renovadora Intensa. Custa R$ 118,71 na Americanas (COMPRE AQUI)
Creme hidratante reparador que trata a vermelhidão recorrente das peles sensíveis.
Com textura encorpada e emoliente, a novidade garante um conforto diário para a derme, agindo com tripla função de hidratação, prevenção e tratamento da irritação.
A novidade se adapta a todos os tipos de pele, das secas a oleosas. Sua fórmula conta com dois ativos exclusivos, o Avocadin HU25, responsável pela hidratação prolongada, prevenção do ressecamento e potente atividade calmante, e o Neutraze, que atua reduzindo a produção de substâncias inflamatórias, prevenindo e melhorando vasos dilatados, vermelhidão e crises de irritação.
Com fórmula desenvolvida especialmente para o tratamento das manchas escuras na pele e rugas profundas, o lançamento consegue clarear o melasma e manchas causadas pelo sol, além de rejuvenescer e melhorar a firmeza e elasticidade da pele. Ele foi desenvolvido com vitamina C 20% estabilizada e concentrada, que não arde na pele e é indicado para o clareamento de melasma grau 1 e 2, além de manchas na pele, como as causadas pelo sol ou acne. Também possui ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular e dipeptídeos colagênicos em sua fórmula, ou seja: potentes ingredientes que tratam a pele envelhecida e contribuem com o aumento de colágeno, reduzindo as rugas. O frasco de 30 ml custa R$ 349 na Amazon (COMPRE AQUI)
Shampoo antiqueda que ajuda a fortalecer a estrutura do bulbo e da fibra capilar, reduzindo em até 88% a queda dos fios e garantindo seu crescimento. O produto possui uma combinação exclusiva de ativos: Ruscus, Monolaurina, Biotina, Vitamina B6, D-Panthenol, que atuam direto no couro cabeludo aumentando a vasodilatação e área de penetração dos ativos, potencializando sua eficácia. Ele ajuda no combate ao envelhecimento do cabelo e do couro cabeludo, restaurando o volume e hidratando, enquanto devolve a jovialidade, melhorando a qualidade dos fios finos e quebradiços. Custa R$ 60 na Amazon (COMPRE AQUI)
É um hidratante que trata peles secas, ressecadas e sensíveis, oferecendo hidratação intensiva com ação calmante, ação anti-coceira, redução de crises de ressecamento intenso e equilíbrio do microbioma. Com textura leve e de rápida absorção, é ideal para climas quentes e úmidos, e foi desenvolvido especialmente para hidratar a pele brasileira o ano inteiro. A fórmula conta com os ativos Aqua-Posae Filiformis e Microrésyl. Além deles, 71% de sua fórmula é composta por Água Termal de La Roche-Posay, que proporciona sensação de refrescância imediata. Dentre outros ativos essenciais estão a manteiga de karité, que hidrata e restaura a barreira cutânea, e a niacinamida, com ação calmante e suavizante. Custa R$ 99,90 na Americanas (COMPRE AQUI)
Clareador e firmador noturno com vitamina c + peptídeo anti-idade, que completa a linha Pigmentbio. Com inovação multifuncional na rotina de autocuidado à noite, a fórmula do dermocosmético conta com ativos para uniformizar, iluminar e atenuar sinais de envelhecimento em todas peles hiperpigmentadas.
Graças à sua Tecnologia Lumireveal, Pigmentbio Night renewer age em todo processo biológico da hiperpigmentação para inibi-la desde a sua formação até suavizar manchas já existentes e garantir uma pele 91% mais uniforme. Esse processo acontece por meio de uma intensa renovação que revitaliza e uniformiza a região, que ajuda a restaurar o brilho natural com seus ativos: ácido salicílico e vitamina C glicosada. Custa R$ 185,90 na Americanas (COMPRE AQUI)
A linha de cuidados capilares ganha produtos de alta performance com tecnologia avançada para dar volume e textura aos fios, sem abrir mão do cuidado. O Spray Texturizador traz finalização com ondas efeito praia sem perder o movimento e proteção UV. O resultado é um cabelo despojado e com movimento. O produto de 150 ml custa R$ 39,90 na Americanas (COMPRE AQUI)
Desenvolvido com ativos que acalmam, hidratam, regeneram e reforçam as defesas naturais da pele, ele promove a limpeza completa da pele sem ressecar ou irritá-la. O produto mantem a pele protegida e hidratada o dia todo, desobstrui os poros e previne o surgimento de cravos e espinhas. O cuidado ideal para peles sensíveis e sensibilizadas.
A marca acaba de lançar no mercado brasileiro sua primeira linha de produtos sustentáveis. Os Hidratantes, nas fragrâncias Aloe Vera Refrescante e Lavanda Relaxante, são produzidos com 98% de ingredientes de origem natural e embalagem com 50% menos plástico, desenvolvidas com tecnologia avançada. A linha também conta com dois sabonetes em barra, Aloe Vera e Hibisco. O hidratante de Aloe Vera, de 200 ml, custa R$ 16,64 na Amazon (COMPRE AQUI)
A coleção propõe um mergulho na série da Netflix, onde tudo é inspirado nos mundos de Stranger Things, ao trazer dois universos – o Mundo Real e o Mundo Invertido, juntos, em uma coleção de edição limitada. Destaque para a paleta de olhos repleta de uma seleção espirituosa de oito sombras retrô-pop inspiradas em Hawkins High da série.
Com partículas de bambu biodegradáveis, óleo de semente de uva e vitamina E, o produto traz efeito imediato aos lábios, proporcionando efeito de uniformização de textura e maciez já no primeiro uso. Entre os ingredientes está a vitamina E, que auxilia no combate aos radicais livres, tem benefícios hidratantes e ajuda a fortalecer a barreira natural da pele. Por ser um anti-inflamatório natural, também pode contribuir para acalmar a pele.
É um bronzer e contorno líquido, podendo ser usado também como sombra e batom. Sua textura e acabamento são matte, mas permitem construir camadas e é de fácil aplicação, com possibilidade, inclusive, de um belo esfumado. O lançamento possui secagem rápida, longa duração e alta pigmentação. Em sua fórmula vegana e cruelty free, o bronzer contém Esqualano Vegetal para hidratar enquanto colore e esculpe.
Disponível em 6 cores.
O produto preserva a hidratação natural e favorece a nutrição de forma intensiva, criando uma barreira protetora. É enriquecido com Óleo de Amêndoas, que hidrata e nutri, Óleo de Avelã, que proporciona maciez a pele por 48h e possui a tecnologia Nutrisensi, que proporciona hidratação e textura adequadas à necessidade da pele. O produto de 400 ml custa R$ 27,90 na Americanas (COMPRE AQUI)