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Implante hormonal

Chip da beleza: entenda os efeitos colaterais na pele de Flay

Não recomendado para fins estéticos, o dispositivo é implantado no corpo da mulher, liberando hormônios que podem  promover a perda de gordura corporal
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 11:26

Flay
Flay teve problema de acne no rosto após colocar o implante hormonal Crédito: Reprodução @Flay
Popular e polêmico, o implante de hormônios foi criado para atuar originalmente como contraceptivo, em alternativa à pílula anticoncepcional, mas nos últimos anos ganhou o apelido de "chip da beleza". Muitas usuárias contam que a técnica elimina cólicas e Tensão Pré-Menstrual (TPM), diminui a celulite, melhora a pele e o cabelo, estimula a perda de gordura e o ganho de músculos, além de aumentar a disposição.
A lista de benefícios é grande, mas o “chip” também pode trazer efeitos colaterais indesejados. Queda de cabelo, surgimento de acne e pelos, engrossamento da voz e aumento de clitóris estão entre os principais. Foi o que aconteceu com Flay, cantora e ex-BBB. Em seu perfil no Instagram, a famosa exibiu como ficou a pele do seu rosto após colocar o implante hormonal.
"Destruiu minha pele! Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira", desabafou Flay, após ser questionada sobre o efeito colateral do "chip da beleza".
Pele de Flay
Flay mostra como ficou a sua pele Crédito: Repodução @flay

EFEITOS COLATERAIS

A endocrinologista Gisele Lorenzoni conta que o chip da beleza é um dispositivo implantado no corpo da mulher que libera hormônios, e com isso, pode promover a perda de gordura corporal, um aumento da massa magra e aumento da disposição. "O chip de silicone possui cerca de três centímetros e é inserido por baixo da pele do abdômen ou do glúteo e os hormônios são liberados todos os dias por meio da corrente sanguínea". 
A médica diz que o método não pode ser realizado para fins estéticos. "Não deve ser receitado para fins estéticos, mas pode ser útil no alívio de sintomas da tensão pré-menstrual, para casos de endometriose ou para mulheres que buscam diminuir ou interromper o ciclo menstrual", conta Gisele Lorenzoni. 
"A forma indevida de uso pode ser equiparada ao uso de anabolizantes. Algumas pessoas escolhem implantar o chip com a promessa de crescimento muscular, portanto, é preciso cuidado"
A ginecologista Janaina Ribeiro conta que entre os efeitos colaterais  são as acnes, a pele oleosa, a queda de cabelo, a alteração de voz e o aumento do clitóris. "Os efeitos colaterais, assim como qualquer medicamento, variam e dependem de cada organismo".
A dose deve ser individualizada para cada paciente. Se houver o uso correto, é possível ter como benefício a melhora da libido, a cólica, a TPM, a redução do sangramento menstrual, além da melhora da massa muscular e da disposição. "Os implantes podem ser indicados para pacientes com sintomas de TPM, menopausa, falta de libido e endometriose. Importante ressaltar que o médico irá avaliar a indicação, assim como as contra indicações, visto que nem todo mundo pode usar", finaliza Janaina Ribeiro. 

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