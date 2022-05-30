Melasma: saiba como é o tratamento desse tipo de mancha na pele

TRATAMENTOS
VEJA 10 PROTETORES SOLARES PARA CONTROLAR AS MANCHAS
- Anthelios Airlicium FPS70, da La Roche-Posay. Protetor de alta proteção solar, com FPS70 e alta cobertura com 12 horas de efeito matte. Sua ação antioleosidade conta com a Tecnologia Airlicium, que controla a oleosidade e umidade da pele ao longo do dia, conforme sua pele produz. Disponível nas versões extra clara, clara, morena e morena mais Preço: R$ 69,90 (na Amazon; COMPRE AQUI)
- UV Oil Defense FPS 80, da SkinCeuticals. É um protetor solar com cor que, graças a tecnologia Mimetic, se adéqua a todos os tipos de cor de pele. A fórmula conta com sílica aerada, capaz de garantir absorção da oleosidade ao longo do dia e controlar o brilho. Além da ampla proteção UVA e UVB. Preço: R$ 96 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Minesol Oil Control FPS 70, da Neostrata. Com eficácia avançada antioleosidade e anti-idade, o protetor reduz em até -86% a produção de oleosidade da pele em 28 dias com uso contínuo. Disponível em quatro tonalidades (pele clara, pele morena, pele morena mais, pele negra), tem controle ativo do brilho por 12 horas e conta com a exclusiva tecnologia que protege a pele das radiações UVA, UVA longo, UVB, luz visível, poluição e radicais livres. Preço: R$ 63,08 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Episol Color, da Mantecorp Skincare. Protetor com cor que promove a cobertura com efeito natural e uniforme da pele, com efeito matte, toque seco e sem cheiro de protetor, textura leve e fácil de espalhar e rápida absorção. Possui proteção imediata FPS 70 contra os raios UVA, UVB, infravermelho A e luz visível. Disponível em 6 tonalidades. Preço: R$ 65 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Neutrogena Sun Fresh Derm Care. Com textura ultraleve e toque seco, a fórmula traz multibenefícios: proteção solar com complexo antioxidante, efeito mate de longa duração e ativos que controlam a oleosidade por até 12 horas. Indicada para peles mistas a oleosas, está disponível com FPS 30 e 70. A versão FPS 70 conta ainda com opções com ou sem cor, que garantem a uniformização do tom da pele com três tonalidades. Preço: R$ 59,90 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Bioderma Photoderm M FPS 50+. Enriquecido com glabridina, ativo com ação clareadora, o produto conta com toque seco ultramate e alta cobertura que mantém o rosto uniforme e matificado por até 8 hora. O protetor oferece proteção contra a luz azul que previne em 90% o rebote das manchas de sol, ao mesmo tempo em que fortalece o sistema imunológico da pele e evita seu envelhecimento precoce. Preço: R$ 94 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Nivea Sun Beauty Expert Facial. Com fórmula que se adapta a cada tom de pele deixando um efeito uniforme. Sua fórmula combina ativos hidratantes (como a glicerina) com cor. Preço: R$ 37,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- UV-Glow FPS60, da Vichy. Protetor solar antioxidante iluminador 3 em 1: protege, renova e ilumina. Possui um alto FPS, vitamina E e antioxidantes, que protege a pele contra os raios solares e os danos oxidativos. Além disso, recupera 55% da luminosidade da pele em 4 semanas. Disponível nas cores clara a média clara e média a negra. Preço: R$ 67,99 (na Americanas, COMPRE AQUI)
- Fusion Water Color, da ISDIN. Fotoprotetor facial com cor que uniformiza o tom da pele proporcionando um acabamento natural. Sua textura ultraleve à base de água garante alta proteção UVB e UVA ao mesmo tempo em que proporciona uma cobertura natural na pele. É ideal para pele oleosa e/ou com tendência à acne. Preço: R$ 62,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)
- Ensolei Extreme 90+ Color, de Profuse. O produto possui em sua fórmula a exclusiva e inovadora molécula Solexyl, que proporciona a proteção ao DNA. Além disso, sua cor bege claro auxilia na uniformização da pele com toque seco e efeito matificante. Para completar, a altíssima proteção FPS 97 e FPUVA 35 vem em textura gel creme, com vitamina E, e ele tem ainda ação antioxidante e hidratante. Preço: R$ 78,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)
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