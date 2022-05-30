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Cuidados

Melasma: saiba como é o tratamento desse tipo de mancha na pele

Ele se manifesta como manchas acastanhadas, bem delimitadas, mais frequentes no rosto. A condição não tem cura, porém é possível fazer o controle através tratamentos e do uso de protetor solar
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 07:00

mulher com melasma
As manchas amarronzadas não tem cura Crédito: Shutterstock
Melasma é uma hiperpigmentação da pele, decorrente da deposição aumentada de melanina, proteína que garante a coloração da pele e evita os danos da radiação ultravioleta no DNA. O transtorno resulta em manchas de cor escura, que surgem com mais frequência no rosto. "O melasma é um distúrbio da pigmentação da pele. Se manifesta como manchas acastanhadas, bem delimitadas, mais frequentes no rosto. É mais comum nas mulheres do que nos homens", explica a dermatologista Giane Giro.
Famosas como Mariana Goldfarb, Ivete Sangalo, Ana Hickmann e Cleo já falaram publicamente sobre o problema, que incomoda muita gente, e precisa de cuidados constantes. O local mais afetado é o rosto, principalmente na região da testa e bochechas. Mas podem também aparecer no colo e braços.
As causas do problema são diversas e incluem a presença de hormônios femininos e a exposição ao sol. Giane Giro explica que o melasma não é só uma mancha, e sim uma doença multifatorial que pode surgir nas pessoas geneticamente predispostas. "A causa principal é a exposição ao sol, e estudos recentes demonstram que o melasma está associado ao fotoenvelhecimento da pele. Existe também um componente inflamatório nas lesões, por isso tratamentos agressivos e outros fatores que deixam a pele mais sensível podem aumentar a pigmentação das manchas". 
"Além da piora com a exposição ao sol, o contato com o calor também pode piorar as manchas. Mudanças hormonais provocadas pelo uso de anticoncepcionais ou gestações, são outras causas que podem estar relacionadas. Estudos recentes mostram que as fontes de luz artificial, como as telas de computador, não são uma causa importante na piora das manchas como se pensava anteriormente"

TRATAMENTOS

A dermatologista Isabella Redighieri conta que a condição não tem cura. "O que conseguimos é o controle do quadro, com clareamento importante, mas que pode recidivar com os gatilhos da doença".
A médica sempre orienta que o melasma exige persistência e disciplina para sempre. As contas devem ser rotacionais e brandas, sem nada intempestivo, a fim de não provocar o temido efeito rebote. Para o tratamento em casa, ela costuma indicar a fotoproteção tópica sempre com cor, associada a cápsulas via oral, com potente efeito antioxidante e anti-inflamatório. "Também opto por ácidos que não agridem muito a pele associados a clareadores em concentrações seguras. É preciso ter muito cuidado com fórmulas 'milagrosas', que não se sabe a concentração dos ativos. Isso pode causar efeitos colaterais como 'leucodermia em confete' que são manchas brancas definitivas no rosto, além do próprio efeito rebote do melasma".
Também existem tratamentos para clarear as manchas e evitar o efeito rebote. "O padrão ouro é o Laser NdYag QSwitched, que através de um efeito mecânico, e não térmico, quebra o pigmento em várias camadas da pele, de maneira ultra rápida, sem aquecer a superfície, garantindo assim, a segurança do tratamento".
"O uso de filtro solar ajuda a controlar as manchas visto que a radiação solar é um dos principais gatilhos do melasma. O mais indicado é o filtro solar com cor (o pigmento funciona como uma barreira física) e com boa cobertura das manchas. Tem que caprichar na cobertura. É bacana usar base de maquiagem e pó por cima do protetor também"
A dermatologista Giane Giro conta que existem algumas opções de laser com estudos mostrando a segurança para o tratamento do melasma. "Gosto dos resultados do laser Starwalker, porque ele consegue tratar as várias causas associadas ao melasma. Além de fragmentar a melanina, ele possui um laser com ação anti-inflamatória, trata o fotoenvelhecimento associado às lesões e também age no componente vascular das manchas, recentemente relacionado com mais um fator para a piora do melasma".
Os peelings químicos e o microagulhamento também podem ser indicados, desde que realizados com protocolos mais suaves, sem provocar irritação excessiva. A médica lembra que o sucesso do tratamento depende do comprometimento do paciente em usar o protetor solar da maneira correta, além de evitar a exposição frequente ao sol.
"O filtro solar é sempre o melhor tratamento para o melasma. É importante lembrar que o uso do protetor não é passaporte para a exposição ao sol. Nenhum filtro bloqueia 100% da radiação solar, por isso sempre haverá chance de piora das manchas enquanto a pele estiver exposta ao sol", diz Giane Giro.

VEJA 10 PROTETORES SOLARES PARA CONTROLAR AS MANCHAS

Protetores solar para melasma
Uma seleção de protetores solare para controlar o melasma Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Anthelios Airlicium FPS70, da La Roche-Posay. Protetor de alta proteção solar, com FPS70 e alta cobertura com 12 horas de efeito matte. Sua ação antioleosidade conta com a Tecnologia Airlicium, que controla a oleosidade e umidade da pele ao longo do dia, conforme sua pele produz. Disponível nas versões extra clara, clara, morena e morena mais Preço: R$ 69,90 (na Amazon; COMPRE AQUI)

  2. UV Oil Defense FPS 80, da  SkinCeuticals. É um protetor solar com cor que, graças a tecnologia Mimetic, se adéqua a todos os tipos de cor de pele. A fórmula conta com sílica aerada, capaz de garantir absorção da oleosidade ao longo do dia e controlar o brilho. Além da ampla proteção UVA e UVB. Preço: R$ 96 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  3. Minesol Oil Control FPS 70, da Neostrata. Com eficácia avançada antioleosidade e anti-idade, o protetor reduz em até -86% a produção de oleosidade da pele em 28 dias com uso contínuo. Disponível em quatro tonalidades (pele clara, pele morena, pele morena mais, pele negra), tem controle ativo do brilho por 12 horas e conta com a exclusiva tecnologia que protege a pele das radiações UVA, UVA longo, UVB, luz visível, poluição e radicais livres. Preço: R$ 63,08 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  4. Episol Color, da Mantecorp Skincare. Protetor com cor que promove a cobertura com efeito natural e uniforme da pele, com efeito matte, toque seco e sem cheiro de protetor, textura leve e fácil de espalhar e rápida absorção. Possui proteção imediata FPS 70 contra os raios UVA, UVB, infravermelho A e luz visível. Disponível em 6 tonalidades. Preço: R$ 65 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  5. Neutrogena Sun Fresh Derm Care. Com textura ultraleve e toque seco, a fórmula traz multibenefícios: proteção solar com complexo antioxidante, efeito mate de longa duração e ativos que controlam a oleosidade por até 12 horas. Indicada para peles mistas a oleosas, está disponível com FPS 30 e 70. A versão FPS 70 conta ainda com opções com ou sem cor, que garantem a uniformização do tom da pele com três tonalidades. Preço: R$ 59,90 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  6. Bioderma Photoderm M FPS 50+.  Enriquecido com glabridina, ativo com ação clareadora, o produto conta com toque seco ultramate e alta cobertura que mantém o rosto uniforme e matificado por até 8 hora. O protetor oferece proteção contra a luz azul que previne em 90% o rebote das manchas de sol, ao mesmo tempo em que fortalece o sistema imunológico da pele e evita seu envelhecimento precoce. Preço: R$ 94 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  7. Nivea Sun Beauty Expert Facial. Com fórmula que se adapta a cada tom de pele deixando um efeito uniforme. Sua fórmula combina ativos hidratantes (como a glicerina) com cor. Preço: R$ 37,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  8. UV-Glow FPS60, da Vichy. Protetor solar antioxidante iluminador 3 em 1: protege, renova e ilumina. Possui um alto FPS, vitamina E e antioxidantes, que protege a pele contra os raios solares e os danos oxidativos. Além disso, recupera 55% da luminosidade da pele em 4 semanas. Disponível nas cores clara a média clara e média a negra. Preço: R$ 67,99 (na Americanas, COMPRE AQUI)

  9. Fusion Water Color, da ISDIN. Fotoprotetor facial com cor que uniformiza o tom da pele proporcionando um acabamento natural. Sua textura ultraleve à base de água garante alta proteção UVB e UVA ao mesmo tempo em que proporciona uma cobertura natural na pele. É ideal para pele oleosa e/ou com tendência à acne.  Preço: R$ 62,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)

  10. Ensolei Extreme 90+ Color, de Profuse. O produto possui em sua fórmula a exclusiva e inovadora molécula Solexyl, que proporciona a proteção ao DNA. Além disso, sua cor bege claro auxilia na uniformização da pele com toque seco e efeito matificante. Para completar, a altíssima proteção FPS 97 e FPUVA 35 vem em textura gel creme, com vitamina E, e ele tem ainda ação antioxidante e hidratante. Preço: R$ 78,99 (na Amazon, COMPRE AQUI)

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