Melasma: saiba como é o tratamento desse tipo de mancha na pele

As manchas amarronzadas não tem cura Crédito: Shutterstock

Melasma é uma hiperpigmentação da pele, decorrente da deposição aumentada de melanina, proteína que garante a coloração da pele e evita os danos da radiação ultravioleta no DNA. O transtorno resulta em manchas de cor escura, que surgem com mais frequência no rosto. "O melasma é um distúrbio da pigmentação da pele. Se manifesta como manchas acastanhadas, bem delimitadas, mais frequentes no rosto. É mais comum nas mulheres do que nos homens", explica a dermatologista Giane Giro.

Famosas como Mariana Goldfarb, Ivete Sangalo, Ana Hickmann e Cleo já falaram publicamente sobre o problema, que incomoda muita gente, e precisa de cuidados constantes. O local mais afetado é o rosto, principalmente na região da testa e bochechas. Mas podem também aparecer no colo e braços.

As causas do problema são diversas e incluem a presença de hormônios femininos e a exposição ao sol. Giane Giro explica que o melasma não é só uma mancha, e sim uma doença multifatorial que pode surgir nas pessoas geneticamente predispostas. "A causa principal é a exposição ao sol, e estudos recentes demonstram que o melasma está associado ao fotoenvelhecimento da pele. Existe também um componente inflamatório nas lesões, por isso tratamentos agressivos e outros fatores que deixam a pele mais sensível podem aumentar a pigmentação das manchas".

"Além da piora com a exposição ao sol, o contato com o calor também pode piorar as manchas. Mudanças hormonais provocadas pelo uso de anticoncepcionais ou gestações, são outras causas que podem estar relacionadas. Estudos recentes mostram que as fontes de luz artificial, como as telas de computador, não são uma causa importante na piora das manchas como se pensava anteriormente"

TRATAMENTOS

A dermatologista Isabella Redighieri conta que a condição não tem cura. "O que conseguimos é o controle do quadro, com clareamento importante, mas que pode recidivar com os gatilhos da doença".

A médica sempre orienta que o melasma exige persistência e disciplina para sempre. As contas devem ser rotacionais e brandas, sem nada intempestivo, a fim de não provocar o temido efeito rebote. Para o tratamento em casa, ela costuma indicar a fotoproteção tópica sempre com cor, associada a cápsulas via oral, com potente efeito antioxidante e anti-inflamatório. "Também opto por ácidos que não agridem muito a pele associados a clareadores em concentrações seguras. É preciso ter muito cuidado com fórmulas 'milagrosas', que não se sabe a concentração dos ativos. Isso pode causar efeitos colaterais como 'leucodermia em confete' que são manchas brancas definitivas no rosto, além do próprio efeito rebote do melasma".

Também existem tratamentos para clarear as manchas e evitar o efeito rebote. "O padrão ouro é o Laser NdYag QSwitched, que através de um efeito mecânico, e não térmico, quebra o pigmento em várias camadas da pele, de maneira ultra rápida, sem aquecer a superfície, garantindo assim, a segurança do tratamento".

"O uso de filtro solar ajuda a controlar as manchas visto que a radiação solar é um dos principais gatilhos do melasma. O mais indicado é o filtro solar com cor (o pigmento funciona como uma barreira física) e com boa cobertura das manchas. Tem que caprichar na cobertura. É bacana usar base de maquiagem e pó por cima do protetor também"

A dermatologista Giane Giro conta que existem algumas opções de laser com estudos mostrando a segurança para o tratamento do melasma. "Gosto dos resultados do laser Starwalker, porque ele consegue tratar as várias causas associadas ao melasma. Além de fragmentar a melanina, ele possui um laser com ação anti-inflamatória, trata o fotoenvelhecimento associado às lesões e também age no componente vascular das manchas, recentemente relacionado com mais um fator para a piora do melasma".

Os peelings químicos e o microagulhamento também podem ser indicados, desde que realizados com protocolos mais suaves, sem provocar irritação excessiva. A médica lembra que o sucesso do tratamento depende do comprometimento do paciente em usar o protetor solar da maneira correta, além de evitar a exposição frequente ao sol.

"O filtro solar é sempre o melhor tratamento para o melasma. É importante lembrar que o uso do protetor não é passaporte para a exposição ao sol. Nenhum filtro bloqueia 100% da radiação solar, por isso sempre haverá chance de piora das manchas enquanto a pele estiver exposta ao sol", diz Giane Giro.

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Uma seleção de protetores solare para controlar o melasma Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva