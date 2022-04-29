5 hábitos que envelhecem a pele

Com o passar dos anos, a nossa pele vai envelhecendo. Mas fumar, dormir pouco e não usar protetor solar regularmente são alguns dos hábitos que podem acelerar o processo de envelhecimento da pele.
"O envelhecimento cutâneo é um processo natural, determinado tanto por fatores intrínsecos, ou seja, aqueles inerentes aos efeitos do tempo (também chamado envelhecimento cronológico), quanto por fatores extrínsecos, aqueles relacionados a agentes externos do ambiente que interagem com a pele, como estresse, tabagismo, etilismo, exposição ao sol e à poluição, má alimentação", diz a dermatologista Pauline Lyrio.
O envelhecimento intrínseco é um processo fisiológico inevitável em que ocorre a redução da proliferação de células responsáveis pela renovação celular e diminuição da produção de colágeno e elastina, aquelas que conferem firmeza e tônus à pele, deixando-a com aspecto flácido.
"Além disso, a epiderme, camada mais superficial da pele, fica mais fina e também é observada uma redução da atividade das glândulas sudoríparas e da nutrição sanguínea desse tecido ao longo dos anos, com isso a pele fica mais seca, perde viço, brilho e surgem as rugas", conta Pauline Lyrio.
Não dá para brecar o envelhecimento cronológico, mas é possível adotar práticas que impactam positivamente no envelhecimento ocasionado pelos agentes externos.
"Devemos adotar hábitos mais saudáveis capazes de minimizar a ação dos radicais livres na pele, como realizar proteção solar de forma adequada e disciplinada, tentar reduzir a carga de estresse no dia a dia, praticar atividade física regularmente, realizar uma alimentação balanceada, rica em vegetais e substâncias antioxidantes. "
PROTEÇÃO
A dermatologista Irene Baldi explica que o sol é um dos fatores que podem levar ao envelhecimento da pele exatamente pelos danos que vai provocando nas fibras. "Essa exposição cumulativa e sem proteção é que vai levando a perda de firmeza, do viço, e surgem as manchas, as rugas, poros dilatados e até mesmo outros sinais. O foto envelhecimento em excesso pode elevar o risco de desenvolver o câncer de pele".
Além do sol, outros hábitos de vida podem acelerar o processo natural de envelhecimento, gerando rugas e flacidez. "A alimentação está diretamente relacionada com tudo que fala sobre a beleza do corpo. Então exagerar em açúcar e em álcool, por exemplo, levam ao fenômeno de glicação, que chamamos, as moléculas de açúcar se fixam nas fibras de colágeno e da elastina e elas vão gerando o processo de radicais livres que geram o processo de envelhecimento", explica Irene Baldi.
Levar a vida com leveza também beneficia a beleza da pele. "O estresse gera um processo oxidativo muito grande na pele, levando a um processo de envelhecimento", conta a dermatologista. Com a vida cada vez mais tecnológica, também é fundamental a atenção com a luz azul, que faz parte da luz visível, responsável pela claridade. É proveniente dos raios solares ou de aparelhos digitais como smartphones, tablets e computadores.
"A luz azul pode causar danos à pele porque ela estimula a produção de radicais livres. Estes aceleram a oxidação celular e podem provocar envelhecimento precoce. Além disso, as células também pigmentam e a luz está fazendo um efeito de captação de melanina para a superfície da pele, e pode piorar a mancha e o melasma"
5 HÁBITOS QUE ENVELHECEM A PELE
Sedentarismo
No dia a dia, estamos sujeitos à ação dos radicais livres gerados pela ação da radiação ultravioleta e da luz azul. "A aplicação do filtro confere uma camada de proteção à pele que atua como uma barreira física ou química impedindo a absorção dessas luzes e, consequentemente, minimiza seus efeitos danosos à pele, a exemplo de surgimento de rugas, manchas, além da perda de firmeza e elasticidade", explica a dermatologista Pauline Lyrio.
O excesso de consumo de alimentos ricos em açúcares, incluindo o abuso do álcool, pode levar ao processo de glicação, que vai desestabilizar proteínas de colágeno e elastina que conferem estrutura para a pele, reduzindo sua firmeza e tonicidade. Dessa forma, evite exageros no consumo de gorduras, açúcares e adote uma alimentação balanceada rica em vegetais e substâncias antioxidantes.
As inúmeras toxinas presentes no cigarro podem estimular a produção de radicais livres e induzir um envelhecimento muito mais precoce. Pessoas que fumam costumam apresentar mais cedo uma pele mais flácida, com mais linhas de expressão e rugas (especialmente ao redor dos lábios), tom da pele mais irregular, manchada (levemente acinzentada) e com aspecto opaco, sem brilho. "Fumar qualquer tipo de cigarro causa ressecamento da pele, aparecimento dos códigos de barra (linhas em torno da boca); manchas na pele devido à nicotina e ainda provoca celulite por conta da piora da circulação sanguínea", diz a dermatologista Irene Baldi.
Em noites mal dormidas ou com poucas horas de descanso, há uma desregulação dos níveis de diversos hormônios. Dentre eles, o aumento da produção de cortisol (hormônio liberado em períodos de estresse), que interfere na renovação celular da pele e aumenta a produção de radicais livres, provocando danos à pele. "Vale lembrar também que é durante o sono que produzimos melatonina e hormônio do crescimento, cujas propriedades rejuvenescedoras já estão bem estabelecidas. Todos esses fatores contribuem para deixar a pele mais opaca e sem viço, sem contar o favorecimento do aparecimento das indesejadas olheiras. Então, é válida uma boa noite de sono para ter uma pele mais saudável", diz Pauline Lyrio.
A prática de exercício físico é ideal para a beleza da pele. "Não praticar atividades físicas faz com que a pessoa não combata o estresse e o processo oxidativo que ele faz com a pele. Aliado a uma boa alimentação e ingestão de água, o exercício físico faz bem para a pele e saúde como um todo", diz Irene Baldi.