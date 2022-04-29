5 hábitos que envelhecem a pele

Sedentarismo

No dia a dia, estamos sujeitos à ação dos radicais livres gerados pela ação da radiação ultravioleta e da luz azul. "A aplicação do filtro confere uma camada de proteção à pele que atua como uma barreira física ou química impedindo a absorção dessas luzes e, consequentemente, minimiza seus efeitos danosos à pele, a exemplo de surgimento de rugas, manchas, além da perda de firmeza e elasticidade", explica a dermatologista Pauline Lyrio.

O excesso de consumo de alimentos ricos em açúcares, incluindo o abuso do álcool, pode levar ao processo de glicação, que vai desestabilizar proteínas de colágeno e elastina que conferem estrutura para a pele, reduzindo sua firmeza e tonicidade. Dessa forma, evite exageros no consumo de gorduras, açúcares e adote uma alimentação balanceada rica em vegetais e substâncias antioxidantes.

As inúmeras toxinas presentes no cigarro podem estimular a produção de radicais livres e induzir um envelhecimento muito mais precoce. Pessoas que fumam costumam apresentar mais cedo uma pele mais flácida, com mais linhas de expressão e rugas (especialmente ao redor dos lábios), tom da pele mais irregular, manchada (levemente acinzentada) e com aspecto opaco, sem brilho. "Fumar qualquer tipo de cigarro causa ressecamento da pele, aparecimento dos códigos de barra (linhas em torno da boca); manchas na pele devido à nicotina e ainda provoca celulite por conta da piora da circulação sanguínea", diz a dermatologista Irene Baldi.

Em noites mal dormidas ou com poucas horas de descanso, há uma desregulação dos níveis de diversos hormônios. Dentre eles, o aumento da produção de cortisol (hormônio liberado em períodos de estresse), que interfere na renovação celular da pele e aumenta a produção de radicais livres, provocando danos à pele. "Vale lembrar também que é durante o sono que produzimos melatonina e hormônio do crescimento, cujas propriedades rejuvenescedoras já estão bem estabelecidas. Todos esses fatores contribuem para deixar a pele mais opaca e sem viço, sem contar o favorecimento do aparecimento das indesejadas olheiras. Então, é válida uma boa noite de sono para ter uma pele mais saudável", diz Pauline Lyrio.