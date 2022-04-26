Novidades da moda: linha fitness, joias e coleção de óculos de Bruna Marquezine

A Vivara lança seis coleções especiais para o Dia das Mães Crédito: Divulgação Vivara

Com o outono, as marcas apresentam as novidades para a temporada. A semana tem a nova coleção da Levi's, as joias da Vivara para o Dia das Mães, além da parceria inédita entre a marca de cosméticos Sallve e a Hering Intimates. Confira.

RESGATE DA HISTÓRIA

As peças foram coloridas com corantes derivados de fontes naturais Crédito: Divulgação Levis

Com o propósito de resgatar um dos seus maiores sucessos de lançamento da década de 70, a Levi's apresenta a coleção Fresh. Inspirada nas cores e formas das frutas e vegetais frescos, a marca traz uma coleção divertida e colorida, e com viés de sustentabilidade na produção. A coleção traz frescor às peças mais queridas da marca, coloridas com corantes derivados de fontes naturais, mostrando que a moda pode ser alegre e sustentável. A marca aplicou novos métodos de tingimento para produzir tons variados de pêssego, lavanda, rosa e amarelo. O destaque dessa vez fica por conta dos modelos de calça 501 em tons de lavanda e amarelo, a jaqueta de algodão oversized com bolsos frontais, além da jaqueta Trucker.

CONJUNTOS ROMÂNTICOS

Algumas peças apresentam bordados Crédito: Divulgação imtimissin

Para o Outono Inverno 2022, a Intimissimi celebra a arte da lingerie italiana. Conjuntos românticos e sofisticados, como os da linha Made in Heaven, apresentam buquês florais bordados, um charme dos anos 60 e acabamentos de renda. O sutiã e a calcinha Sensual Feminity são mais ousados e expressam sensualidade. A transparência sofisticada alterna-se com rendas transparentes e elásticos entrecruzados que realçam a silhueta e o lado mais atraente da feminilidade.

A linha Sweet Temptation, por outro lado, oferece a união entre conforto e sedução, desenhada com delicadas rendas florais em um inusitado tom âmbar, combinadas com microfibra muito leve. A icônica coleção Pretty Flowers retorna, graças às novas combinações de cores delicadas, como o bege suave e marfim.

PARCERIA INÉDITA

A coleção é composta por diversas peças, entre óculos de sol, armações de grau e multi Crédito: Divulgação Chilli Beans

A Chilli Beans e a Coca-Cola lançam uma coleção de acessórios. Inspirada nos detalhes que compõem a marca de bebida, a coleção traz modelos diferenciados com design, detalhes e iconografia combinando inovação com vintage. Alguns exemplos destes elementos são: as cores branca e vermelha, a garrafa de vidro (KS), a latinha e as curvas do logo.

Os destaques da coleção são as armações com lentes espelhadas que refletem o logo da Coca-Cola e um relógio produzido em alumínio escovado com mostrador com arte em 3D inspirada em uma lata da marca. A coleção é composta por diversas peças, entre óculos de sol, armações de grau e multi - que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau, trazendo praticidade - e relógios.

MOVIMENTAR-SE COM ESTILO

A coleção traz peças com recortes diferenciados e anatômicos Crédito: Divulgação Bordot

Para quem gosta de ir para a academia com peças fitness descoladas, a Bordot acaba de lançar a nova coleção Sakurá, cujo conceito é movimentar-se com estilo e funcionalidade. "A inspiração foram minhas raízes, cores leves, combinações alegres e suaves", conta a designer Suzana Hamasaki. Nas araras, peças com detalhes de combinações de cores claras, recortes diferenciados e anatômicos, fechos e tops maiores com sustentação, para deixar a mulher mais confortável e segura na hora de malhar. Os modelos foram produzidos em tecidos de maior compressão e com alta porcentagem de elastano, além dos tecidos leves e maleáveis.

PEÇAS PARA O BEM-ESTAR

A coleção traz o conforto como principal aspecto e conta com 14 itens Crédito: Beto Santanna

A marca de cosméticos Sallve e a Hering Intimates lançam a coleção Conforto na Pele. Desenvolvida em colaboração com as duas marcas, a coleção traz o conforto como principal aspecto e conta com 14 itens, entre t-shirts, leggins, shorts e outras peças sem gênero e de diversos tamanhos. No desenvolvimento da linha, algumas pessoas da comunidade Sallve, que também estão presentes na campanha, foram ouvidas para dar suas considerações sobre caimento de peças, tecidos e cores. O resultado? Roupas para lá de coloridas, como top, shorts, regata, legging, roupão, boné e muito mais.

JOIAS PARA AS MÃES

Nas coleções, é possível encontrar ouro amarelo e pérolas Crédito: Vivara

A Vivara lança seis coleções especiais de peças com gemas variadas, como Turmalina, Lolita, Tanzanita, Safiras, Pérolas, entre outras, em combinações de ouro amarelo, rosé, branco e diamantes para celebrar o Dia das Mães. O ensaio, protagonizado pela modelo Gisele Bündchen, simboliza um momento único e singular, trazendo a sensação de bem-estar e naturalidade, além da sofisticação. Nas coleções, é possível encontrar ouro amarelo, clássico da joalheria, pérolas, que trazem uma conexão com a natureza e diamantes com cravação inglesa, proporcionando brilho na composição, combinando a elegância tradicional com o ar contemporâneo.

CONFORTO NOS PÉS

A marca apresenta versões repaginadas de modelos de chinelos, slides e papetes Crédito: Radar Holdorf

As cores do outono e a versatilidade que a estação pede, por intercalar dias mais frios com dias solares, são duas das características que conduzem a nova coleção da Rider: a Flow Colors. Trazendo diversas nuances da paleta que predomina durante os meses outonais, a marca apresenta versões repaginadas de modelos de chinelos, slides e papetes. Com modelos das chamadas famílias RNext e R1 da etiqueta, o outono da marca anda alinhado com as principais tendências de tonalidades para a temporada, como o tom de cobre e o verde jade.

DESIGN DESCONTRAÍDO

A linha de Bruna Marquezine ganha mais três novas opções de óculos, sendo 2 de sol e 1 de grau Crédito: Divulgação Óticas Carol

A Óticas Carol traz uma nova coleção desenvolvida em parceria com Bruna Marquezine. Com a chegada dos novos produtos, a collab passa a contar com 8 modelos desenvolvidos com a participação da atriz, que fez questão de acompanhar de perto todo o processo (do mapeamento de tendências à criação da campanha). Agora, além dos já conhecidos Gatinho, Retângulo e Piloto, a linha ganha mais três novas opções de óculos, sendo 2 de sol e 1 de grau - todos com design descontraído e original, inspirados nas principais tendências mundiais. Os novos modelos contam com um toque pessoal e delicado: ícones inspirados nas tatuagens da atriz, localizados em suas hastes.

ACESSÓRIOS EM RESINA

Brincos da Veranno são produzidos em resina e metal esmaltado Crédito: Divulgação Veranno

Criada pela maquiadora Débora Prest, a marca de acessórios Veranno traz uma curadoria de peças nacionais e importadas. São brincos, colares e pulseiras produzidos em resina e metal esmaltado. As peças aparecem em formato de flores, geométricos, quadrados, corações e estrelas. "Sempre busquei usar acessórios coloridos e irreverentes na hora de me arrumar, e é isso que trago para a marca", diz a capixaba.

AMOR DE MÃE

As peças são feitas com pérolas Crédito: Divulgação Patrícia Teixeira