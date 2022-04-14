De gel anticelulite a bastão para os olhos, veja 20 lançamentos de beleza

Rénergie H.C.F. Triplo Sérum, da Lancôme
O novo fotoprotetor ultrafluido é apresentado nas versões incolor e tonalizante, que se adapta aos diferentes tons de pele. Com textura aquosa ultrafluida, de rápida absorção e toque seco imperceptível na pele, ele reduz poros e controla a oleosidade por 12 horas sem ressecar, ideal para proteção e tratamento de todos os tipos de pele, incluindo oleosas. Possui em sua fórmula um amplo espectro de proteção, com fator de proteção solar 50 oferece muito alta proteção UVB, fator de proteção UVA 18, proteção contra os raios infravermelhos, e protege da radiação de luz visível e luz azul (na versão com tonalizante), protegendo a pele do envelhecimento proveniente da exposição ao sol. Nas Americanas por R$ 111, 51 (clique aqui e compre)
Com formato anatômico que alcança perfeitamente o contorno dos olhos, ele é capaz de suavizar as olheiras e diminuir a bolsa debaixo dos olhos através da combinação entre o pepino e aloe vera, além de um ativo secreto exclusivo que a marca trouxe da Europa, com 25 vezes mais ação que a vitamina C na redução da melanina das olheiras. A validação deste agente foi feita por meio de estudos embasados por cientistas do mundo todo e sua dosagem na fórmula do bastão foi determinada de acordo com a indicação do fabricante, em quantidade que se mostra realmente eficaz. A novidade conta com efeito geladinho, rende 150 aplicações e seu uso é recomendado 2 vezes por dia.
O lançamento é um gel creme ultra matificante antiolesidade que é capaz de reduzir e controlar a oleosidade da pele em apenas 10 minutos após a primeira aplicação, podendo ser utilizada em peles mistas a muito oleosas, com brilho excessivo, acne e poros dilatados. Com a exclusiva tecnologia de “Tripla Ação Secativa”, combinada ao Zinco PCA, o produto reduz intensamente o brilho da pele de maneira rápida e eficaz. Além disso, a novidade ainda conta com a também exclusiva tecnologia “Ultra Matificante”, composta de três tipos de sílicas secativas associadas ao Zinco PCA e à niacinamida, que atuam no controle da oleosidade, na prevenção do sebo excessivo e no efeito matificado para a pele. Na Amazon por R$ 198,01 (clique aqui e compre)
Com Óleo de Rosa Mosqueta, a novidade traz hidratação no momento da remoção.
Hipoalergênico, sua fórmula também possui vitamina E e D-Pantenol, sendo 100% sem acetona. O removedor hidrata, protege e auxilia no fortalecimento e crescimento das suas unhas, garantindo que elas fiquem saudáveis e prontas para toda e qualquer esmaltação que você deseje fazer! Ah, ele também é indicado para alongamentos e unhas artificiais.
A marca de alta perfumaria criada na França lança novas embalagens de 30 ml para celebrar os eaux de parfum queridinhos do seu portfólio. A novidade envolve todos os eaux de parfums da marca, exceto a colônia Jardin de Grasse, nas fragrâncias femininas e masculinas. Um dos destaques é o L’Amour-Esse 142 que é um floral branco superlativo e envolvente. A flor de laranjeira e o ylang ylang imprimem uma feminilidade única, enquanto as notas de fundo, compostas por sândalo e musk, suavizam a sensação olfativa. A versão de 75 ml é encontrada por R$ 254,15, nas Americanas (clique aqui e compre)
O creme multirreparador calmante oferece hidratação intensiva e reparação para o corpo e o rosto. Pode ser usado em áreas mais ressecadas, como cotovelos, joelhos e calcanhares, unhas e cutículas, lábios ressecados e fragilizados, ou para o alívio de áreas de atrito.
Além disso, é um aliado potente para aqueles momentos em que a pele precisa de uma ajudinha extra: depois do uso de ácidos, procedimentos como laser e peeling, tatuagens e após a depilação. Possui fórmula concentrada e inclui 5% de vitamina B5 (Pantenol), 5% de óleo de amêndoas doces e 30% de lanolina vegetal, além de extratos naturais. Juntos, esses ativos têm a capacidade de reparar e hidratar profundamente por até 24 horas. Na Americanas por R$ 41,82 (clique aqui e compre)
A marca francesa que abriu loja em Vitória apresenta o leave-in que faz parte da linha Sisley Hair Rituel. A fórmula é ativada pelo calor do secador e babyliss e oferece tanto proteção térmica para a fibra capilar enquanto desembaraça, nutre e repara os fios, envolvendo o cabelo em uma barreira protetora ultraleve e invisível, como também limita a degradação da queratina. Também pode ser usado no cabelo seco para efeito nutritivo. Na Americanas por R$ 536 (clique aqui e compre)
A marca apresenta a Nova Geração Hyaluron Filler com fórmula 3x Hyal Effect, ou seja, ácido hialurônico de tripla ação, especialmente pensada para auxiliar o processo de envelhecimento de maneira mais saudável, preenchendo rugas e linhas de expressão, estimulando a produção natural de ácido hialurônico e defendendo o mesmo da degradação provocada por eventos externos como poluição e radiação solar. Na Amazon por R$ 185,22 [kit com seis ampolas] (clique aqui e compre)
A fim de aliviar o desconforto do couro cabeludo sensível e promover o estímulo à renovação celular e o crescimento capilar, a linha completa de produtos visa promover o autocuidado, sobretudo, aos fios. A novidade traz shampoo, condicionador, máscara de tratamento e tônico. Os lançamentos objetivam aliviar o ressecamento, a coceira, a irritação e a vermelhidão, ao passo que auxiliam na diminuição do desconforto do couro cabeludo e nutrição dos fios. Os produtos foram desenvolvidos especificamente para manter o pH natural do couro cabeludo (pH 5) e são formulados sem sulfatos, álcool e corantes, e possuem uma fragrância hipoalergênica, que trazem uma nova opção eficaz para o tratamento do couro cabeludo
Com ativos naturais e eficácia dermatológica, a novidade em gel transparente limpa sem ressecar e uniformiza a pele, com ação antioleosidade. A ação da vitamina C contribui para a uniformização da pele, devido ao alto poder antioxidante do ativo, que auxilia na despigmentação e combate a ação de radicais livres responsáveis por causar o envelhecimento da superfície. É indicado para todos os tipos de pele. Na Amazon por R$ 21,99 (clique aqui e compre)
A novidade é a versão spray da linha Episol, nos fatores de proteção solar (FPS) 30 e 50. Com formulação inédita e livre de parabenos, a linha proporciona ação hidratante, antioxidante, rápida absorção e alta proteção contra os raios UVA e UVB. De fácil aplicação e destinado a todos os tipos de pele, o produto é indicado para uso diário, além de permitir a aplicação sobre a pele molhada ou suada. Na Americanas por R$ 82,47 [ versão 30 FPS ]
e R$ 110,93 [versão 50 FPS ] (clique e compre)
O gel traz uma combinação inédita de ativos que auxiliam na redução do inchaço. O Gel Anticelulite Corporal tem 3% de cafeína, sua fórmula é termo ativada durante a massagem e ajuda a reduzir os aspectos da celulite do glúteo em até 14 dias. Com a ajuda do ginseng, da cafeína e do óleo nutritivo de quinoa, reduz o inchaço, tonifica a pele e auxilia na melhora da produção de colágeno. Na Americanas por R$ 93,41 (clique e compre)
É um gloss labial que entrega a tendência do efeito molhado (sem ser pegajoso!) com uma super hidratação para os lábios por até 24 horas. Enriquecido com um complexo de ativos que nutre, revitaliza e hidrata os lábios, o produto possui um blend de vitaminas E e F, além de ácido hialurônico e óleos de semente de uva e girassol. Disponível em três cores (Rubi, Bronze e Rosado), o Hidragloss tem textura leve, não pegajosa, que desliza confortavelmente nos lábios e não escorre durante o uso. Nas Americanas por R$ 32,90 (clique e compre)
A paleta de sombras com 12 cores chega com tons de acabamentos metálicos, mattes e um iluminador. O produto oferece alta pigmentação, adesão na pele, além da facilidade de esfumar e depositar. Com essa paleta, é possível fazer um esfumado simples, com as nuances opacas, e trazer uma pálpebra luz com as metalizadas, ousando nas tendências da estação.
O produto garante um efeito firmador da pele e reforça os cuidados antissinais. Sua fórmula foi desenvolvida com Peptídeos com Ouro, Cálcio e Silício para proporcionar um resultado rápido, ajudando a reduzir as linhas de expressão e as rugas gravitacionais com efeitos perceptíveis a partir da segunda semana. O sérum facial age para preencher rugas e redefinir o contorno do rosto. Nas Americanas por R$ 95,04 (clique e compre)
A marca, com produtos naturais e veganos inspirada na natureza para quem se preocupa com a pele e o Meio Ambiente, acaba de chegar ao mercado. Os primeiros cosméticos apresentados possuem foco nos cuidados estéticos realizados em cabine, com produtos profissionais, além de opções para a rotina de skincare em casa, com produtos home care. O Fases da Lua contém agentes clareadores que foram extraídos das Algas “Rainbow” e agentes protetores contra os danos provocados pela luz dos digitais.
A Solução Renovadora Duplo Combate oleosidade e sinais da pele. Sua fórmula possui 2 tipos de ácidos: Glicólico e Salicílico, que estimulam a renovação celular com ação que controla a oleosidade e uniformiza tom e textura da pele. Na Amazon por R$ 54,90 (clique e compre)
Com um misto de nutrição e hidratação, a máscara penetra com seus ativos naturais nos cabelos, restaurando a estrutura capilar danificada, melhorando a penteabilidade e deixando o brilho mais intenso. À base de CBA, alternativa ao óleo de Canabidiol, Kombucha e uma fórmula rica em complexo probiótico e ação anti-inflamatória, é indicada para todos os tipos de cabelos, principalmente para aqueles que passaram por processos de química. Nas Americanas por R$ 57,90 (clique e compre)
O produto traz efeito instantâneo desde a primeira aplicação, seja desembaraçando o cabelo danificado ou como protetor térmico antes do uso de fontes de calor. Ultra concentrado e de fácil absorção, ele foi desenvolvido para condicionar, hidratar, selar a cutícula capilar e devolver rapidamente a maciez, o brilho e a maleabilidade aos fios, proporcionando um toque aveludado sem pesar nas mechas.
Sua fórmula contém Shine Ester, ativo vegetal 100% biodegradável que interage com as proteínas da fibra capilar, proporcionando brilho intenso e realçando a cor em cabelos naturais, descoloridos e tingido. Nas Americanas por R$ 114, 23 (clique e compre)
O sérum facial tem ação antissinais do envelhecimento para uma pele mais firme, com rugas suavizadas e efeito lifting que atua também igualando os tons irregulares da pele. Sua fórmula combina Ácido Hialurônico, Vitamina C + Niacinamida e Ácido Ferúlico. De rápida absorção e fácil aplicação, ele é facilmente absorvido, sem pesar e sem deixar a pele oleosa, entregando resultados imediatos. Em apenas sete dias de uso, a pele já se torna visivelmente mais radiante e macia, além de recuperar o volume do contorno facial.