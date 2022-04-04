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Peso do corpo

Agachamento: treinador explica como realizar o exercício corretamente

O movimento, onde o único equipamento necessário é o peso corporal, estimula a flexibilidade e o equilíbrio.  Confira os erros mais comuns para não repetir e fazer o melhor movimento
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 12:25

Homem fazendo agachamento
O agachamento trabalha todos os grandes músculos da parte inferior Crédito: Shutterstock
O agachamento é um dos exercícios mais completos da musculação. Além de trabalhar todos os grandes músculos da parte inferior do corpo, ele também ajuda a desenvolver habilidades motoras, o que torna um excelente exercício para o desenvolvimento dos membros inferiores. Quadríceps, glúteo, panturrilha, quadril, lombar e abdômen são beneficiados. 
O movimento, onde o único equipamento necessário é o peso corporal, estimula a flexibilidade e o equilíbrio. "O treinamento  desenvolve vários aspectos da consciência corporal. Desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e o da força, do equilíbrio, da resistência, da coordenação, da flexibilidade e da velocidade", explica o educador físico Franklin de Aguiar Soares , da academia Wellness Club. 
Além de simples, um dos principais diferenciais é que o exercício pode ser feito em qualquer espaço físico, desde um ambiente em casa até em parques, por exemplo. O peso do próprio corpo é suficiente para sentir os resultados. "Tanto para iniciantes como para as pessoas mais avançadas, existem variáveis no treinamento, que podem deixar o treino bem exaustivo, usando somente o peso do corpo. Um exemplo é o agachamento livre, quando você pode aumentar o tempo de tensão do músculo executando de forma controlada (lenta) ou aumentar o número de repetições e séries, tudo dependendo do objetivo", conta o educador físico.

SEM ERRO

O exercício não é nada além do que o movimento que realizamos diariamente quando sentamos e levantamos de uma cadeira, por exemplo. Franklin de Aguiar Soares explica que o grau de dificuldade pode aumentar adicionando carga, agilidade na velocidade de execução, número de repetições e amplitude. "De acordo com a experiência do praticante, podemos variar entre séries, repetições, tempo de descanso, carga e volume de treino no próprio exercício, dificultando e obtendo melhores resultados".
Para não ocorrer problemas, é preciso atenção no posicionamento da coluna vertebral, dos joelhos em valgo dinâmico (em formato X - evitar deixá-los próximos ou apontando um para o outro) e o excesso de carga. "Apesar de ser um movimento básico, devemos prestar bastante atenção nesses pontos, principalmente os indivíduos não treinados", diz o professor. Entre os erros mais comuns que as pessoas cometem, estão olhar para baixo durante a execução, prender por muito tempo a respiração, colocar os joelhos apontando para dentro e a retroversão pélvica acentuada (quando o bumbum fica voltado mais para dentro).

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