Agachamento: treinador explica como realizar o exercício corretamente

O movimento, onde o único equipamento necessário é o peso corporal, estimula a flexibilidade e o equilíbrio. "O treinamento desenvolve vários aspectos da consciência corporal. Desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e o da força, do equilíbrio, da resistência, da coordenação, da flexibilidade e da velocidade", explica o educador físico Franklin de Aguiar Soares , da academia Wellness Club.

O exercício não é nada além do que o movimento que realizamos diariamente quando sentamos e levantamos de uma cadeira, por exemplo. Franklin de Aguiar Soares explica que o grau de dificuldade pode aumentar adicionando carga, agilidade na velocidade de execução, número de repetições e amplitude. "De acordo com a experiência do praticante, podemos variar entre séries, repetições, tempo de descanso, carga e volume de treino no próprio exercício, dificultando e obtendo melhores resultados".