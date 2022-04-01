Carvão ativado: conheça os benefícios para a pele

O carvão ativado consegue diminuir o processo inflamatório da pele Crédito: Shutterstock

O carvão ativado se tornou um grande aliado da beleza. E as prateleiras estão cheias de produtos com o ingrediente para a pele que, entre outros benefícios, promove uma limpeza profunda.

A dermatologista Vanessa Perusso explica que a substância é um mineral usado há muito tempo na medicina por ter capacidade de absorver toxinas. "Já usamos isso na prática médica quando as pessoas têm intoxicações por metais, substâncias químicas e mais, removendo isso da circulação. No caso do skincare, conseguimos associar a uma pele que é acneica, oleosa, ou até mesmo a rosácea, porque o carvão ativado consegue diminuir o processo inflamatório da pele, absorver o excesso de oleosidade e deixar essa pele mais limpa e livre para que outros ativos consigam ter uma penetração maior".

Como é de origem mineral, derivado do carbono, ele contém cascas, fibras, bagaços, e tudo isso faz ele ter uma ação adstringente. "Dependendo do formato, podem ser somados outros ativos benéficos associados. Por exemplo, se vier no formato de máscara, pode conter ácido salicílico e ativos niacinamida ; se vier no formato de um sabonete, pode vir junto com uma argila branca; se estiver em pó ou até mesmo num esfoliante, também pode estar junto de outros ativos poderosos", diz Vanessa Perusso.

Entre os principais benefícios do uso contínuo de produtos com carvão ativado está a limpeza profunda da pele. "Quando usamos o carvão ativado conseguimos deixar a pele com melhor circulação e oxigenação por remover o excesso de toxinas, deixando os poros mais livres, reduzindo processos inflamatórios como a acne", explica a dermatologista Vanessa Perusso.

LIMPEZA

A dermatologista Juliana Drumond conta que, quando a substância é utilizada na limpeza da pele, ela ajuda a evitar acne e remover qualquer tipo de impureza: poluição, oleosidade, resíduo de filtro solar e maquiagem. "E a pele, estando mais limpa, consegue absorver melhor substâncias terapêuticas de skincare", diz.

Segundo ela, a indústria tem lançado alguns produtos com carvão ativado, principalmente sabonetes e esfoliantes, produtos mais voltados para pessoas com pele mais oleosa e acneica. "A vantagem seria ajudar a limpar melhor a pele", conta.

A médica explica que a frequência com que ele pode ser utilizado depende muito do veículo que ele é utilizado. "Se for em forma de sabonete, tem alguns tipos que servem para uso diário. Como esfoliante, em geral, duas vezes por semana", sugere Juliana Drumond. Porém é contraindicado para pele ressecada ou com qualquer tipo de doença ou lesão.

VEJA 09 PRODUTOS COM CARVÃO ATIVADO

Uma seleção de produtos com carvão ativado Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva